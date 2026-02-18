La nueva Ducati retro deportiva inspirada en los años 70 es la más bonita de la marca

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 11:53h.

Está inspirada claramente en la moto de Paul Smart, que utilizó en 750 Imola

Ducati revoluciona la forma de cambiar las marchas

En Ducati han sacado una moto retro deportiva, que está inspirada en los años 70, y que mucha gente ya se atreve a calificar como la más bonita de la historia de la marca, a pesar de que el listón está realmente alto. Sí que es cierto que resulta muy difícil de ignorar, y que ofrece tantas cosas que es complicado quedarse solamente con una. Pero podemos afirmar que no hay muchas opciones mejores, y que es una compra segura y sin ningún tipo de riesgo.

Está inspirada claramente en la moto de Paul Smart, que utilizó en 750 Imola, y ha recibido el nombre de Fórmula 73. Es una edición limitada, por lo que solamente existirán unas pocas unidades a la venta, y a un precio algo más caro de lo que tendría que costar realmente, pero la exclusividad se paga. Llama rápidamente la atención por una ejecución cromática exquisita, pues han rescatado la icónica librea plata y verde aguamarina, y tiene una franja dorada en el depósito sensacional.

Este detalle rinde homenaje a la tira translúcida del depósito de fibra de vidrio de las 750 Imola de competición, y la Fórmula 73 se define como una café racer pura, con un pequeño semi carenado dotado de un faro circular, un colín corto y un uso extensivo de piezas mecanizadas en aluminio. En cuanto al motor, se encuentra un propulsor de 803 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por aire, de cuatro tiempos y cuatro válvulas, adaptado a la normativa Euro 5+, capaz de entregar una potencia de 73 CV a 8.250 revoluciones por minuto. Y no se queda atrás en cuanto a equipamiento, pues incluye una pantalla TFT de 4,3”, control de tracción ajustable, dos mapas de motor y mucho más.

La Ducati Fórmula 73 saldrá a la venta por 16.000 euros

Aunque creemos que es algo más cara de lo que realmente tendría que costar por sus características, esta Ducati Fórmula 73 es una opción bastante asumible, teniendo en cuenta su precio, de 16.000 euros.