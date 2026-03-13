MG crea el SUV más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 13 MAR 2026 - 01:31h.

Si buscas exclusividad, en M;G también la puedes encontrar

El nuevo MG es, para muchos, el mejor para familias

MG sigue creciendo en el mercado europeo. La histórica firma británica, ahora bajo el paraguas del grupo SAIC, presenta uno de sus modelos más ambiciosos. Se trata del nuevo MG MGS6 EV. Un SUV eléctrico que destaca por su diseño, su tecnología y su mayor nivel de calidad.

Este modelo llega para ocupar el lugar dejado por el MG Marvel R. Pero no se limita a sustituirlo. El nuevo MGS6 EV sube claramente el listón dentro de la gama eléctrica de la marca. Es más grande, más refinado y mucho más moderno. Un SUV que busca competir con modelos muy conocidos.

Su tamaño lo sitúa en el corazón del segmento D-SUV. Mide 4.708 mm de largo, 1.912 mm de ancho y 1.672 mm de alto. Además, cuenta con una generosa batalla de 2.835 mm. Estas cifras se traducen en un interior muy espacioso. También presume de un enorme maletero de 674 litros, ampliable hasta 1.910 litros, además de un práctico frunk delantero.

245 CV de potencia y hasta 530 km de autonomía

El interior apuesta por un ambiente moderno y muy tecnológico. Destaca un cuadro digital de 10,25 pulgadas acompañado por una gran pantalla central vertical de 12,8 pulgadas. El sistema es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También incorpora un práctico Head-Up Display.

En el apartado mecánico también hay buenas noticias. El MGS6 EV se ofrece con dos versiones eléctricas. La variante Long Range desarrolla 245 CV y 350 Nm. Utiliza una batería de 77 kWh y ofrece hasta 530 km de autonomía WLTP. Además, admite carga rápida de 144 kW.

Para quienes buscan más prestaciones existe la versión Dual Motor. En este caso la potencia sube hasta 362 CV y el par alcanza 540 Nm. También añade tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos y mantiene 484 km de autonomía. Todo ello acompañado por tecnología V2L.

Carácter premium a precio low cost

El equipamiento se acerca claramente al territorio premium. Incluye asientos calefactados y ventilados, techo panorámico, iluminación ambiental y cargador inalámbrico. Tampoco falta una cámara de 360 grados. En seguridad, el SUV incorpora un completo paquete ADAS con asistentes de conducción avanzados.

Su lanzamiento comenzará en Reino Unido, con un precio desde 37.995 libras. Después llegará al resto de Europa. Será más caro que otros MG eléctricos. Pero también es el más lujoso, el más tecnológico y posiblemente el SUV más bonito que ha creado la marca hasta ahora.