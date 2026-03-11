Eléctrico, retro y, para muchos, el Renault más bonito

Coches y Motos 11 MAR 2026 - 01:10h.

Un clásico del pasado que vuelve para señalar el futuro

El nuevo Renault es, para la mayoría, el mejor

El mundo del automóvil vive una auténtica fiebre por los diseños retro. Muchas marcas están recuperando modelos históricos para adaptarlos a la era eléctrica. En ese contexto aparece el nuevo Renault 4, un coche que recupera la esencia del clásico pero con tecnología completamente moderna.

El nuevo Renault 4 eléctrico combina estética nostálgica con un enfoque actual. Su diseño recuerda al modelo original, pero incorpora detalles modernos y una carrocería con aspecto de SUV compacto. Para muchos conductores se ha convertido en uno de los Renault más atractivos de los últimos años.

En cuanto a dimensiones, el Renault 4 mide 4.144 mm de largo, 1.808 mm de ancho y 1.552 mm de alto. Su distancia entre ejes de 2.624 mm permite ofrecer un interior amplio. El maletero también es práctico, con 375 litros de capacidad, ampliables hasta 1.149 litros.

Después del R5, Renault recuperó el R4

La gama cuenta con dos versiones mecánicas. La primera ofrece 122 CV de potencia y 225 Nm de par máximo. Con esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza 150 km/h de velocidad máxima. Su autonomía eléctrica WLTP es de 308 kilómetros.

El segundo escalón es más potente. Esta versión desarrolla 150 CV y 245 Nm de par máximo, lo que mejora las prestaciones. El 0 a 100 km/h baja hasta 8,2 segundos y la autonomía aumenta hasta 408 kilómetros WLTP, una cifra mucho más cómoda para viajes largos.

En cuanto a precio, la versión de 122 CV asociada al acabado Evolution parte desde 27.919 euros al contado o 26.440 euros financiado. Cifras que no incluyen las ayudas del Plan Auto+. La variante más potente de 150 CV arranca desde 30.784 euros al contado o 29.155 euros financiado, con acabados Evolution, Techno o Iconic.

El equipamiento también es muy completo desde la versión básica. Incluye pantalla digital de 7 pulgadas, cámara trasera, climatizador automático, control de crucero, sensores de aparcamiento, sistema multimedia con audio Arkamys, duplicación inalámbrica del smartphone, bomba de calor y actualizaciones remotas del sistema. Con esta combinación de diseño retro, tecnología moderna y precio competitivo, el Renault 4 eléctrico se posiciona como uno de los eléctricos más originales del mercado.