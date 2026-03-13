El coche más bonito de Nissan, rival de Toyota y Honda, mejor equipado con autonomía de 536 kilómetros

Coches y Motos 13 MAR 2026 - 17:50h.

El Ariya es uno de los mejores SUV de su segmento

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Ariya se ha convertido en uno de los modelos más representativos de la nueva etapa eléctrica del fabricante japonés. Este SUV eléctrico destaca por un diseño muy trabajado y una propuesta tecnológica que busca posicionarlo entre las alternativas más completas frente a los modelos electrificados de Toyota y Honda. Su planteamiento combina una imagen moderna, un interior digitalizado y una autonomía que alcanza los 536 kilómetros en ciclo WLTP, una cifra que lo sitúa entre los vehículos eléctricos más competitivos de su categoría.

La estética del Ariya refleja la evolución del lenguaje de diseño de Nissan hacia una línea más minimalista y futurista. El frontal prescinde de la tradicional parrilla abierta y adopta un panel cerrado con iluminación LED integrada que refuerza su identidad eléctrica. Las superficies de la carrocería son limpias y fluidas, con un perfil muy equilibrado que transmite una sensación de dinamismo incluso cuando el vehículo está detenido. Las llantas de gran tamaño y la línea de techo ligeramente descendente contribuyen a reforzar su carácter de SUV moderno.

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En el interior, la apuesta tecnológica es evidente desde el primer momento. El salpicadero presenta un diseño horizontal muy limpio que integra dos pantallas digitales de gran tamaño colocadas en un mismo plano. Estas pantallas agrupan tanto la instrumentación como el sistema multimedia, permitiendo una experiencia de uso más intuitiva. Llama especialmente la atención la ausencia de botones tradicionales, sustituidos por mandos táctiles integrados en las superficies del habitáculo.

La arquitectura eléctrica del modelo también permite optimizar el espacio interior. El suelo completamente plano favorece la amplitud para los ocupantes, especialmente en las plazas traseras, mientras que la consola central deslizante añade versatilidad al diseño del habitáculo.

Tecnología eléctrica y prestaciones para competir en el segmento SUV

El Nissan Ariya está disponible con varias configuraciones mecánicas que permiten adaptarse a diferentes necesidades. Una de las versiones más destacadas incorpora una batería de gran capacidad que permite homologar hasta 536 kilómetros de autonomía. Esta cifra le permite competir con solvencia dentro del segmento de los SUV eléctricos, donde la eficiencia energética y la autonomía se han convertido en factores determinantes.

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En este sentido, el modelo puede configurarse tanto con tracción delantera como con tracción total gracias al sistema e-4ORCE desarrollado por Nissan. Este sistema distribuye la potencia entre ambos ejes para mejorar la estabilidad, la capacidad de tracción y el control del vehículo en diferentes condiciones de conducción.

Otro de los pilares del Ariya es su elevado nivel de equipamiento tecnológico. El SUV incorpora asistentes avanzados a la conducción, sistemas de conectividad completos y soluciones pensadas para mejorar el confort durante los desplazamientos. La presencia de tecnologías de ayuda a la conducción refuerza su posicionamiento dentro del segmento más avanzado de los SUV eléctricos.

Por otro lado, el enfoque del Ariya no se limita únicamente a la eficiencia eléctrica. El modelo también busca ofrecer una experiencia de conducción refinada, silenciosa y confortable, aprovechando las ventajas inherentes a los sistemas de propulsión eléctricos.

Así, el Nissan Ariya se consolida como una de las propuestas más equilibradas dentro del creciente mercado de SUV eléctricos, combinando un diseño especialmente cuidado, un interior tecnológico y una autonomía destacada que le permite competir directamente con los principales fabricantes japoneses del sector.