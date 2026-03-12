La Zontes G1-125 parece una moto premium, pero cuesta mucho menos de lo que imaginas
Entrega una potencia cercana a los 15 CV a 9.000 revoluciones por minuto
Zontes tiene un scooter todoterreno para la ciudad
Si te gustan las motos con estética premium, a la que no les falte de nada, entonces tienes que echar un vistazo a la última propuesta de Zontes, que ha conseguido dejarnos a todos sin palabras. Ha enamorado a todos, y aunque pueda parecer cara, lo cierto es que tiene un precio realmente razonable y al alcance de todos los bolsillos, sin la necesidad de hacer una gran inversión. Es ideal para el día a día, o incluso para irse de aventuras, y se puede manejar con únicamente el carné de coche, siempre que tenga más de tres años de antigüedad.
Esta Zontes G1 125 es una scrambler moderna diseñada para sobre salir en los entornos más duros, y está impulsada por un motor mono cilíndrico de cuatro válvulas y de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por líquido. Entrega una potencia cercana a los 15 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 13 Nm a 7.000 rpm, ofreciendo un rendimiento sensacional, y que es un récord absoluto en las motos de esta cilindrada.
La moto presenta un diseño neo-retro que combina estética vintage con tecnología moderna, inyección electrónica Bosch, embrague anti-rebote, un depósito de combustible con capacidad para 20 litros, topes anticaída y protecciones del motor, iluminación full LED, cuadro LCD con alerta de presión baja en los neumáticos, manetas regulables, mandos retroiluminados, doble toma USB… y lo mejor de todo es que no tendrás que hacer ninguna gran inversión.
Precio de la Zontes G1 125
Después de todo lo que te hemos mencionado previamente, quedarás impactado al ver que esta Zontes G1 125 apenas cuesta un total de 3.287 euros, 200 euros menos del precio original. Aparte, incluye seguro gratuito, lo que siempre es de agradecer.