Coches y Motos 12 MAR 2026 - 22:09h.

El Grupo VAG apuesta por una solución diferente

Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

Compartir







Durante la última década, el coche eléctrico se ha presentado como la solución principal para reducir las emisiones del transporte. Sin embargo, el debate sobre el futuro de la movilidad sigue abierto y diferentes tecnologías continúan evolucionando para adaptarse a los objetivos medioambientales. En este contexto, el motor diésel ha vuelto a situarse en el centro de la conversación gracias al desarrollo de combustibles renovables capaces de reducir de forma significativa su impacto ambiental.

Uno de los avances más relevantes en este ámbito es el uso de biodiésel avanzado, un combustible producido a partir de materias primas renovables y residuos orgánicos que puede utilizarse en determinados motores diésel modernos. Este tipo de combustible permite reducir la huella de carbono del vehículo sin necesidad de sustituir completamente la tecnología existente ni cambiar la infraestructura actual de repostaje.

Llama especialmente la atención que algunos fabricantes europeos ya hayan dado pasos importantes en esta dirección. Dentro del Grupo Volkswagen, marcas como Audi, SEAT y Skoda han aprobado el uso de biodiésel al 100% en muchos de sus motores diésel más recientes comercializados en Europa. Esta decisión demuestra que los motores de combustión todavía pueden evolucionar mediante el uso de combustibles más sostenibles.

En este sentido, los motores diésel de última generación han sido desarrollados para ofrecer una mayor eficiencia energética y un mejor control de emisiones. La combinación de estos propulsores con combustibles renovables abre una vía alternativa dentro de la transición energética del sector del automóvil.

PUEDE INTERESARTE Audi guarda el mejor SUV diésel para 2026

El biodiésel impulsa una nueva etapa para el motor diésel

El biodiésel al 100%, también conocido como B100, representa una de las soluciones más directas para reducir las emisiones del transporte por carretera sin depender exclusivamente de la electrificación. Este combustible renovable puede emplearse en determinados motores modernos diseñados para admitirlo, lo que permite reducir las emisiones de CO₂ asociadas al uso del vehículo.

Cabe destacar que el uso de este tipo de combustibles permite aprovechar tanto la tecnología existente como la red de estaciones de servicio ya implantada en Europa. De esta forma, la transición energética puede avanzar sin necesidad de sustituir de forma inmediata millones de vehículos que actualmente circulan con motores diésel.

PUEDE INTERESARTE Renault tiene el coche diésel más vendido en España

Por otro lado, los motores diésel actuales incorporan sistemas avanzados de control de emisiones que han reducido considerablemente su impacto ambiental. Tecnologías como los filtros de partículas, los sistemas de reducción catalítica selectiva y la gestión electrónica avanzada permiten disminuir los niveles de contaminantes respecto a generaciones anteriores.

Además, el desarrollo de combustibles renovables también contribuye a dar una segunda vida tecnológica al enorme parque de vehículos diésel existente en el continente. Esto resulta especialmente relevante en un escenario en el que la electrificación total todavía presenta desafíos relacionados con la infraestructura de recarga, el coste de los vehículos y la disponibilidad de materias primas.