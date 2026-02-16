Ford Kuga con hasta 6.000 euros de rebaja: híbrido enchufable y etiqueta Cero a precio de compacto diésel

Coches y Motos 16 FEB 2026 - 02:34h.

El Kuga sigue siendo una opción polivalente e interesante

Ford se carga el Focus

Compartir







El Ford Kuga refuerza su posicionamiento en el segmento C-SUV con descuentos que alcanzan los 6.000 euros, una cifra que altera de forma directa su encaje frente a modelos de menor tamaño y mecánicas tradicionales. Con esta rebaja, la versión híbrida enchufable se sitúa en un rango de precios comparable al de muchos compactos diésel bien equipados, incorporando además la etiqueta Cero de la DGT.

Esta estrategia resulta especialmente relevante en un contexto marcado por la transición hacia la electrificación. Lo destacable en este caso es que el Kuga no renuncia a una configuración técnica compleja pese al ajuste tarifario. La variante híbrida enchufable combina un motor de gasolina con un propulsor eléctrico y una batería de mayor capacidad, permitiendo recorrer trayectos cotidianos en modo completamente eléctrico.

PUEDE INTERESARTE Ford tiene una réplica del Toyota RAV4

No es ningún secreto que los híbridos enchufables suelen asociarse a precios más elevados debido a su mayor sofisticación técnica. Sin embargo, la rebaja aplicada al Kuga reduce esa barrera de entrada, acercando esta tecnología a un público más amplio sin comprometer tamaño, equipamiento ni versatilidad.

A ello se suma su condición de SUV compacto con enfoque familiar, ofreciendo un habitáculo amplio y un maletero competitivo dentro del segmento, factores que siguen siendo determinantes en este tipo de vehículos.

PUEDE INTERESARTE El Ford Kuga está sentenciado

Tecnología PHEV y versatilidad de uso

El sistema híbrido enchufable del Ford Kuga permite alternar entre distintos modos de funcionamiento. En conducción urbana y trayectos cortos, puede operar exclusivamente con energía eléctrica, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones locales. Cuando la batería se agota, el conjunto funciona como un híbrido convencional, optimizando la eficiencia mediante la combinación de ambos motores.

Cabe destacar que esta configuración no solo mejora la eficiencia, sino que también amplía las posibilidades de uso gracias a la etiqueta Cero. Esta clasificación facilita el acceso a zonas de bajas emisiones y ofrece ventajas fiscales y de circulación en determinados entornos urbanos.

Por otro lado, el Kuga mantiene un equilibrio dinámico acorde a su categoría. La plataforma empleada proporciona una base sólida en términos de estabilidad y confort, mientras que la transmisión automática contribuye a una experiencia de conducción suave y progresiva.

Con descuentos de hasta 6.000 euros, el Ford Kuga híbrido enchufable se posiciona como una alternativa poco habitual en el mercado actual: un SUV compacto electrificado con etiqueta Cero a un precio similar al de un compacto diésel convencional. Por todo ello, se consolida como una opción estratégica dentro de la oferta híbrida enchufable, combinando tecnología avanzada, espacio y un coste de acceso más competitivo.