El eléctrico más bonito de Toyota baja el precio

Coches y Motos 12 MAR 2026 - 09:12h.

Hasta 343 CV de potencia o 600 km de autonomía

Hay un cargador que te puede ‘salvar la vida’ si viajas en coche eléctrico por España

Compartir







Toyota continúa ampliando su oferta de coches eléctricos con modelos cada vez más completos. Uno de los más interesantes de su nueva gama es el Toyota C-HR+, un SUV eléctrico que combina diseño llamativo, buena autonomía y equipamiento muy completo. Además, llega al mercado con precios más competitivos, lo que refuerza su posición frente a muchos rivales.

El C-HR+ eléctrico mantiene el estilo deportivo que caracteriza a la familia C-HR, pero introduce un cambio importante: es más grande que el modelo híbrido convencional. Este aumento de tamaño permite ofrecer más espacio interior y mayor capacidad de maletero, sin renunciar a su característica silueta SUV coupé que tantos seguidores tiene.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Tan bueno como el Toyota C-HR, pero más grande y eficiente

En cuanto a dimensiones, se trata de un SUV compacto bien equilibrado. Mide 4.520 mm de longitud y cuenta con una distancia entre ejes de 2.750 mm, lo que mejora el espacio disponible para los pasajeros. El maletero tiene 416 litros, suficiente para el uso diario y viajes largos.

PUEDE INTERESARTE Cuesta la mitad que la BMW R1250GS y menos que la Ducati Multistrada V4, promete dominar el mercado

La gama se estructura en dos versiones principales, denominadas Advance y Spirit. El primero tiene un precio sobre catálogo de 39.637 euros. Sin embargo, Toyota lo anuncia desde 35.375 euros al contado o 33.375 euros financiado

Esta versión utiliza un motor eléctrico de 165 kW, equivalente a 224 CV, con 269 Nm de par máximo. Funciona con tracción delantera y se alimenta de una batería de 77 kWh, lo que le permite ofrecer hasta 600 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP.

En términos de prestaciones, el C-HR+ Advance acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza 160 km/h de velocidad máxima. También incorpora un cargador embarcado de 11 kW, que facilita las recargas en casa o en estaciones públicas de corriente alterna.

Tecnología, equipamiento premium, diseño futurista… es de lo mejor de Toyota

El equipamiento es bastante completo desde el acabado de acceso. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, pantalla táctil de 14 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático bizona, asientos calefactados y portón trasero eléctrico. A ello se suma el paquete de asistentes Toyota Safety Sense.

Por encima se sitúa el C-HR+ Spirit, que utiliza dos motores eléctricos, uno en cada eje. Ofrece 252 kW (343 CV) y 438 Nm de par máximo, con tracción total AWD-i. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y alcanza 180 km/h. Su autonomía se sitúa en 475 km WLTP.

En este caso, su precio sobre catálogo es de 47.137 euros. En la web de Toyota, sin embargo, está anunciado en 42.625 euros.