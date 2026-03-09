Mejor, y más bonito, que el Toyota C-HR híbrido

Coches y Motos 09 MAR 2026 - 14:49h.

Hasta 343 CV de potencia y más de 600 km sin gastar gasolina

Japonés, como Toyota, pero más bonito que el Toyota Corolla Cross

El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los SUV compactos más populares del mercado europeo. Su diseño rompedor y su tecnología híbrida lo han situado entre los modelos más reconocibles de la marca japonesa. Sin embargo, Toyota ha decidido ir un paso más allá con una versión completamente nueva que promete ser todavía más atractiva.

El conocido Toyota C-HR híbrido sigue siendo una referencia dentro de su categoría. Este modelo mide 4.362 mm de largo, 1.564 mm de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 2.640 mm. Su maletero ofrece 358 litros de capacidad, una cifra correcta para un SUV compacto. Actualmente parte desde 35.387 euros de precio oficial, aunque Toyota lo anuncia desde 30.750 euros al contado o 28.650 euros financiado.

No es casualidad que el Toyota C-HR esté entre los SUV más vendidos en España y en todo el mundo

La gama híbrida del C-HR incluye varias alternativas mecánicas. Existen versiones con 140 CV y 197 CV de potencia, ambas con tecnología híbrida autorrecargable. Además, Toyota también ofrece una variante híbrida enchufable de 223 CV, capaz de recorrer más de 60 kilómetros en modo eléctrico.

Pero más bonito y, para muchos, mejor que todos ellos, es el C-HR+, la versión 100% eléctrica del popular SUV japonés. Este modelo apuesta por un diseño todavía más moderno y una carrocería ligeramente más grande. El C-HR eléctrico alcanza 4.520 mm de longitud, con una distancia entre ejes de 2.750 mm y un maletero de 416 litros, mejorando claramente la capacidad del híbrido.

Dos versiones para el C-HR eléctrico

La versión denominada Advance equipa un motor eléctrico de 224 CV y 269 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 77 kWh y cuenta con tracción delantera. Con esta configuración, el Toyota C-HR+ acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. Su autonomía es uno de sus grandes argumentos, con hasta 600 kilómetros según el ciclo WLTP.

El equipamiento de esta versión es muy completo. Incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED, pantalla táctil de 14 pulgadas, navegación, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador bizona, asientos calefactables y el completo paquete de seguridad Toyota Safety Sense. Su precio arranca en 35.375 euros al contado o 33.375 euros financiado.

Por encima se sitúa el acabado Spirit, que eleva notablemente las prestaciones. Esta versión incorpora dos motores eléctricos, uno en cada eje, que generan 343 CV y 438 Nm de par máximo. Gracias a su tracción total AWD-i, acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,2 segundos y alcanza 180 km/h de velocidad máxima. Con una autonomía de 475 kilómetros WLTP y un precio de 42.625 euros, el Toyota C-HR+ demuestra que puede ser más potente, más tecnológico y, para muchos, más bonito que el C-HR híbrido tradicional.