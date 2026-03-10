Hay un cargador que te puede ‘salvar la vida’ si viajas en coche eléctrico por España

Coches y Motos 10 MAR 2026 - 03:31h.

La solución que convencerá a muchos para pasarse a la movilidad eléctrica

Los conductores que instalen un cargador de coche eléctrico optan a una deducción de hasta 3.000 euros

Viajar con un coche eléctrico por España ya no es tan complicado como hace unos años. La expansión de la infraestructura de recarga ha cambiado el panorama. Sin embargo, en un trayecto largo siempre puede aparecer un momento crítico: batería baja y pocos kilómetros por delante. En esas situaciones existe una solución que puede salvar literalmente el viaje.

Se trata de los cargadores ultrarrápidos de corriente continua (CC). Este tipo de estaciones de carga están diseñadas para ofrecer potencias muy elevadas y reducir al máximo los tiempos de espera. Son los dispositivos que realmente han cambiado la experiencia de viajar en un vehículo eléctrico.

Los cargadores eléctricos ultrarrápidos, clave en el crecimiento de la movilidad eléctrica

Los más avanzados son los llamados cargadores de 350 kW o más. Muchos de ellos ya se encuentran instalados en autopistas y corredores principales. En condiciones ideales pueden recargar una gran parte de la batería en apenas 10 o 15 minutos, algo impensable hace solo unos años.

En términos prácticos, un coche compatible con este tipo de tecnología puede recuperar entre 200 y 300 kilómetros de autonomía en una sola parada breve. Eso significa que, durante un viaje largo, basta con parar el tiempo justo para tomar un café o estirar las piernas.

Entre 200 y 300 km en 10 minutos

Además, la tecnología sigue avanzando. Algunos fabricantes están desarrollando estaciones todavía más potentes. Por ejemplo, existen sistemas de carga que alcanzan 400 kW e incluso más de 1.000 kW, como algunos proyectos anunciados por fabricantes chinos. Estas soluciones buscan reducir todavía más el tiempo necesario para recargar.

En España, esta tecnología ya es una realidad. Desde 2025, las principales redes de recarga rápida han desplegado cargadores ultrarrápidos en puntos estratégicos. Es habitual encontrarlos en autovías, autopistas y grandes áreas de servicio, lo que permite cubrir largas distancias con mayor tranquilidad.

Gracias a esta evolución, viajar en coche eléctrico empieza a parecerse cada vez más a hacerlo en un vehículo de combustión. Los cargadores ultrarrápidos se han convertido en una pieza clave para eliminar el miedo a quedarse sin batería. Y para muchos conductores, encontrar uno en el momento adecuado puede marcar la diferencia entre continuar el viaje o quedarse tirado.