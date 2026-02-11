Una campaña que une el mundo real del automóvil con la emoción del simracing

Skoda Motorsport celebra 125 años de competición con más equipamiento para el Fabia RS Rally2

Los compradores de un Opel Corsa se llevarán a casa no solo uno de los urbanos más icónicos del mercado, sino también una PlayStation 5 Digital y el videojuego Gran Turismo 7.

La marca alemana pisa el acelerador con una campaña que une el mundo real del automóvil con la emoción del simracing (automovilismo virtual). Durante todo el mes de febrero, cualquier cliente particular que compre y matricule un Opel Corsa en la Red Oficial de Concesionarios Opel recibirá gratuitamente una consola PlayStation 5 Edición Digital y una tarjeta de 80 euros para descargar Gran Turismo 7 desde la PlayStation Store. El pack de entretenimiento llegará directamente al domicilio del cliente durante el mes de marzo.

Esta iniciativa convierte la experiencia de compra en algo único. El cliente no solo se pone al volante de un modelo clave para Opel, sino que además puede seguir disfrutando de la velocidad y la competición desde el salón de casa. Gran Turismo 7 añade un atractivo especial, ya que permite conducir el espectacular Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, una creación exclusiva que conecta la marca con el universo gamer y la cultura del motor digital.

Del asfalto al mundo virtual sin levantar el pie

El Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo es un concept “phygital” que mezcla lo físico y lo virtual con una ambición desbordante. Diseñado como una auténtica bestia eléctrica, presume de 800 CV de potencia, 800 Nm de par y una velocidad máxima de 320 km/h. Su imagen musculosa, sus soluciones aerodinámicas extremas y su puesto de conducción futurista anticipan el camino de la gama deportiva y cien por cien eléctrica GSE de Opel, demostrando que la electrificación también puede ser emocionante.

Este concept no surge de la nada. Está inspirado en el Opel Corsa de producción, un auténtico icono entre los urbanos desde su debut en 1982. Fabricado en Zaragoza, el Corsa actual combina diseño dinámico, tecnología alemana y una gama multienergía pensada para todos los perfiles. Gasolina, híbrido y eléctrico conviven en una oferta versátil, disponible en cuatro acabados: Edition, Yes, GS y Ultimate.

El equipamiento y la tecnología refuerzan su atractivo, con soluciones como los faros Intelli-Lux Matrix, un interior optimizado para el confort diario y sistemas de asistencia que facilitan cada trayecto. A todo ello se suma una oferta especialmente competitiva, con precios desde 14.900 euros o cuotas desde 99 euros al mes (entrada: 3.582,65 euros. última cuota: 11.220) con seguro de crédito, lo que convierte al Corsa en una opción accesible y completa.

La campaña estará activa hasta el 28 de febrero en todos los canales de venta a particulares. Opel se encarga además de gestionar el envío del regalo al domicilio del comprador.