Skoda Motorsport celebra 125 años de competición con más equipamiento para el Fabia RS Rally2

La marca checa conmemora su legado deportivo premiando a sus clientes

Todos los Fabia RS Rally2 entregados en 2026 incorporarán un paquete especial de mejoras técnicas y estéticas

Skoda Motorsport celebra en 2026 ciento veinticinco años de historia en la competición, un recorrido que comenzó mucho antes de que existiera el automovilismo moderno tal y como lo conocemos hoy. Desde aquella pionera carrera París Berlín de 1901, en la que Narcis Podsedníček compitió con una motocicleta Laurin & Klement, la marca checa ha mantenido una relación constante con el mundo del motor, convirtiendo la competición en uno de los pilares de su identidad industrial y deportiva.

A lo largo de más de un siglo, los vehículos de Skoda han logrado éxitos en disciplinas muy diversas, pero ha sido en los rallies donde la tradición se ha mantenido más viva y reconocible. En los últimos años, el fabricante ha dominado especialmente la categoría WRC2 del Campeonato Mundial de Rally de la FIA, además de cosechar victorias en el Campeonato Europeo y en múltiples certámenes nacionales y regionales. Un legado que hoy se traduce en confianza, fiabilidad y competitividad para cientos de equipos clientes repartidos por todo el mundo.

Ventajas para los equipos de este Skoda

Para celebrar este aniversario, Skoda Motorsport ha decidido mirar hacia quienes sostienen su éxito en los tramos: los clientes. Todos los Fabia RS Rally2 entregados durante 2026 con especificación completa recibirán un paquete de equipamiento adicional sin coste, pensado para mejorar tanto el rendimiento como la durabilidad del vehículo, además de reforzar su carácter conmemorativo.

Entre los elementos incluidos destacan la ventana trasera de policarbonato, el cableado ligero del motor y un panel central actualizado, soluciones orientadas a la reducción de peso y a una mayor eficiencia en condiciones extremas. También se incorporan cubiertas de travesaños específicas para grava y asfalto, mangas de junta homocinética y una bolsa de luces adicionales cuando este sistema forme parte de la configuración elegida.

El apartado visual también cobra protagonismo. Los Fabia RS Rally2 del aniversario montarán seis llantas OZ especiales en color grafito y lucirán una decoración exclusiva “125 Years”, acompañada de una placa conmemorativa y mensajes de bienvenida en las pantallas del habitáculo. A ello se suma un nuevo logotipo Unique Dark Chrome en el capó y una funda textil para el coche con la imagen del aniversario.

El paquete se completa con una selección de productos oficiales de Skoda Motorsport, pensados para los equipos y también para los aficionados más jóvenes, reforzando el vínculo emocional con la marca.