La mejor Yamaha TMAX ahora es más barata

Coches y Motos 10 FEB 2026 - 16:11h.

La Yamaha TMAX ha sacado una versión especial para celebrar el aniversario del modelo, y la han hecho todavía más completa y bonita si cabe, con un precio al alcance de todos los bolsillos, pues es más barata que nunca. Es el scooter que enamoró a todos, y que conserva el ADN del modelo original, pero con una serie de variaciones que la han acabado por hacer perfecta, y que es equivalente a un Volkswagen GTI para el mundo de los coches.

La carrocería transmite practicidad y facilidad de uso diario, y se esconde debajo una mecánica que es inconfundible. El motor que equipa es un bicilíndrico en paralelo de 562 centímetros cúbicos, con cuatro válvulas y refrigeración líquida, lo que se traduce en una potencia de hasta 47,6 CV a 7.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 55 Nm a 5.250 rpm, justo en el límite para los usuarios que tan solo tienen el carné A2, lo que siempre es de agradecer.

Unas cifras sensacionales tratándose de una scooter, aunque sea de media cilindrada. Se comporta como una moto deportiva cuando la carretera lo pide, gracias a sus prestaciones, y entre las novedades se encuentra el color Dark Gray Metallic, con contrastes Light Gray Metallic, así como varios logotipos TMAX en 3D cromadas para conmemorar el 25 aniversario. Es una edición limitada y exclusiva, pero con un precio totalmente justo.

La Yamaha TMAX 25 Aniversario te supondrá una inversión de 14.599 euros

Para ser más concretos, únicamente vas a tener que desembolsar un total de 14.599 euros para hacerte con esta Yamaha TMAX 25 Aniversario, lo que nos parece un chollo, pues la edición normal tan solo es 300 euros más barata. Un motivo más que suficiente para plantearse esta adquisición.