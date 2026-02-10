Alamuerte se impone: El Cataclismo es el siguiente gran capítulo de Hearthstone

Gustavo Maeso 10 FEB 2026 - 18:03h.

La nueva expansión llega el 17 de marzo con mecánicas inéditas, hechizos legendarios y el inicio del Año del Escarabajo

Hearthstone redescubre 'La Ciudad Perdida de Un’Goro' con su nueva expansión

Compartir







El Cataclismo es la próxima expansión de Hearthstone, presentada con un espectacular tráiler cinemático que marca el inicio del Año del Escarabajo. Blizzard ha decidido empezar fuerte el año en su popular juego de cartas, apostando por una narrativa ambiciosa, nuevas mecánicas de juego y una estrategia clara: mantener el metajuego vivo, dinámico y sorprendente desde el primer día.

Tras los acontecimientos de Los Portales del Tiempo, el destino de Azeroth pende de un hilo. El tiempo se ha fracturado y las consecuencias son devastadoras. El resultado es el regreso de un villano legendario en su versión más temible, dispuesto a arrasarlo todo y a poner a prueba tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

El Cataclismo que sí triunfó

Al final de Los Portales del Tiempo, Murozond destruye el Reloj de Arena del Tiempo y libera una línea temporal alternativa. En ella, Alamuerte no solo provoca el Cataclismo, sino que sale victorioso. Las consecuencias se sienten en toda Azeroth, ahora bajo el asedio de un dragón que encarna el caos absoluto.

PUEDE INTERESARTE Marvel Snap: el Hearthstone de Marvel ya está disponible

Desde el punto de vista jugable, esta narrativa se traduce en una expansión que amplifica la épica. EL CATACLISMO recupera y expande la mecánica Colosal, muy bien recibida por la comunidad, llevándola un paso más allá con efectos más espectaculares y sinergias más profundas. A ello se suman dos nuevas palabras clave: Proclama, centrada en efectos que se activan bajo condiciones específicas, y Destrozar, diseñada para alterar el tablero de forma agresiva y decisiva.

Hechizos legendarios y diseño centrado en la identidad de clase

Uno de los grandes atractivos de esta expansión es la introducción de hechizos legendarios específicos para cada clase. Estas cartas representan momentos clave de los héroes a lo largo del tiempo y están pensadas para reforzar la identidad de cada arquetipo. No hablamos solo de poder bruto, sino de herramientas narrativas y estratégicas que pueden definir partidas enteras.

La expansión no llega sola. Vendrá acompañada de eventos dentro y fuera del juego, con recompensas “dignas del tesoro de un dragón”, según palabras del propio equipo. La narrativa invita a la colaboración: tendremos que alistar a los Vuelos de dragones y plantar cara a las huestes de Alamuerte en desafíos comunitarios que prometen implicar a toda la base de jugadores.

Además, Cromi jugará un papel clave. A partir del 10 de marzo, cuando regrese de sus viajes temporales, todos los jugadores podrán acceder de forma gratuita a las cartas de Camino al Sueño Esmeralda y La Ciudad Perdida de Un'Goro, incluidas sus versiones doradas. Estas “cartas de prueba” estarán disponibles durante todo el ciclo de la expansión, una decisión que busca facilitar la entrada de nuevos jugadores y refrescar el entorno competitivo.

Un año para mantener viva la llama del juego

La filosofía que guía este nuevo capítulo queda bien resumida en palabras de Nathan Lyons-Smith, productor ejecutivo del juego: «Nuestro objetivo para este año es sencillo: mantener el interés, la diversión y el metajuego en constante evolución». No es una declaración menor. En un juego con tantos años de trayectoria, reinventarse sin perder la esencia es un reto mayúsculo.

Desde nuestra perspectiva, EL CATACLISMO no solo abre una nueva expansión, sino que establece las bases de lo que será Hearthstone en 2026: más narrativo, más generoso con su comunidad y más valiente en términos de diseño. El 17 de marzo marca el inicio de una etapa que promete sacudir el tablero… literalmente.