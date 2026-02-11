El nuevo Subaru es el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 11 FEB 2026 - 08:48h.

Subaru tiene listo su primer eléctrico de producción propia

El nuevo Subaru no parece un Subaru

Subaru está a punto de dar un giro histórico. Silencioso. Pero profundo. Desde agosto de 2025, la marca japonesa ha estado adaptando su fábrica de Gunma para un nuevo coche. Uno muy especial. El primer eléctrico propio de la compañía. Y también, para muchos, el más bonito que ha fabricado nunca.

El protagonista se llama Trailseeker. Aunque en Europa lo conoceremos como Subaru E-Outback. Es la reinterpretación eléctrica del mítico Outback. Un SUV grande. Robusto. Con identidad clara. Y con etiqueta CERO en mercados como España. Muy por encima del Solterra en tamaño y presencia.

Subaru prepara el lanzamiento de su primer eléctrico ‘en solitario’

El Subaru Solterra fue un primer paso. Importante, pero compartido. Nació junto al Toyota bZ4X. Mismas medidas, misma base y fabricado en una planta de Toyota. El nuevo E-Outback es distinto. Se produce en Gunma. En casa. Con ADN Subaru.

De esa misma fábrica salen modelos históricos. Subaru Impreza, Subaru WRX, Subaru BRZ e incluso el Toyota GR86. Es un lugar cargado de simbolismo. Y ahora también de futuro eléctrico.

El desarrollo se ha hecho junto a Toyota Motor Corporation. Una colaboración que ya supera los 20 años. Subaru aporta tracción total. Toyota, músculo industrial. Es probable que exista un gemelo Toyota. Para ampliar ventas. Especialmente en eléctricos.

Hasta 380 CV de potencia y más de 400 km de autonomía eléctrica

La parte técnica contempla dos motores eléctricos y tracción total permanente. La potencia combinada alcanza los 380 CV. Todo ello con una batería LFP de 74,7 kWh. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos. Y promete más de 418 km de autonomía. Un Subaru como nunca antes.

La producción ya ha comenzado. Llegará a Europa y Estados Unidos en los próximos meses. Será un modelo global. Pero también una declaración de intenciones. Subaru entra en la era eléctrica sin perder su esencia. Y lo hace, por primera vez, con un coche que muchos ya consideran el más bonito de su historia.