Alana explica su derrumbe mental, la razón de perder en Supernova Genesis

Juan Pérez 30 ABR 2026 - 09:26h.

Enseña imágenes donde aparece totalmente rota durante su preparación

La razón de la baja de Ari Geli en el combate de Supernova Genesis

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La derrota de Alana ante Flor Vigna en Supernova Genesis es mucho más que un simple combate de boxeo, y la propia creadora de contenido mexicana lo ha demostrado después de unas últimas horas repletas de críticas por parte de la comunidad. Su discurso en el ring en un momento inadecuado tiene ahora una segunda versión en redes sociales donde explica por qué no estuvo a su nivel en el combate, una excusa con un drama personal que le ha afectado física y mentalmente.

El peso del mundo social lo es todo en un streamer o influencer, y desde dentro a veces parece imposible disociar la realidad frente a comentarios que llueven por millones en redes sociales. El caso de Alana es uno de los más flagrantes de los últimos años por todo lo que supone el hate a cuestas hasta la fecha, y ahora ella se abre para explicar que había un dilema latente en su preparación que le hizo estar lejos de su mejor nivel.

En el intento de hacer un vídeo explicativo con un tono de reconciliación en el que se abre para contar su historia, la presidenta de Ranizas aclara que se siente liberada tras la derrota, y la razón es su situación personal: "Di mi 100% estando a mi 50%, si tu cabeza no está bien, tu cuerpo tampoco lo estará", aclara mientras muestra imágenes de ella totalmente rota, entre lágrimas y decaída en momentos concretos de su preparación.

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En sus palabras Alana habla de que no está "bien y la verdad es que no he estado bien durante este proceso. Sin embargo sé que me voy a levantar. Pudiera haber hecho las cosas de manera muy distinta", por eso ahora lo plantea como algo de lo que aprender (...). La mexicana explica también que "de alguna forma muy extraña no me siento derrotaba, me siento liberada. El hubiera ya no existe y si algo quiero demostrar, es mi capacidad para salir adelante".

Lo más extraño del proceso está en el interior de Alana, porque ella sólo sabe cómo ha sido su sufrimiento hasta el punto de romperse en algo que le apasiona como el boxeo. Ella misma explica que no ha estado bien, y una de las razones está en ese vídeo de despedida que deja en redes sociales donde aparece un montaje en el que ella misma se ha grabado llorando en varias ocasiones en poses poco naturales. No es el típico vídeo con la cámara estática mientras haces ejercicios y actúas de manera natural, es un vídeo con el móvil alejado justo en un enfoque donde estás sentada en el suelo.

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Es complicado de explicar, hoy día todos los creadores de contenido se graban a cualquier hora del día en cualquier situación, pero si antes incluso de llegar al combate Alana se ha grabado en momentos dramáticos a propósito, hay muchas cosas que solucionar en el camino. Ella es consciente del problema tal y como lo dice, así como la presión de los fans es excesivamente grande entre las críticas, los memes pasados de rosca o las amenazas totalmente fuera de tono.

Alana confiesa al final del vídeo que esos memes que también dan risa, duelen. Que muchos han puesto en sus labios palabras que no ha pronunciado, y agradece el apoyo a los suyos. Obviamente no va a dar un paso atrás por la mayor crítica que ha recibido, ese discurso fuera de lugar cuando el espacio para brillar era el de su adversaria y ganadora, pero es complejo entender cómo puede ser la toma de decisiones en un lugar tan grande, con un altavoz gigantesco y con la cabeza en otro sitio segundos después de perder un combate.

Ahora la desconexión lo es todo, sólo falta saber cómo va a enfocar Alana los próximos meses después de dejar de lado el boxeo con todo lo que ha significado para ella. Y si es capaz de alimentarse del buen hacer de sus seguidores y amigos, seguro va a salir mucho más fuerte de una burbuja de hate que no le aporta nada bueno.