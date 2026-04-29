Las críticas voraces a Alana de creadores como Amablitz o Staryuuki

Juan Pérez 29 ABR 2026 - 10:15h.

Tras el discurso y el protagonismo en la derrota de Supernova Genesis

La razón de la baja de Ari Geli en el combate de Supernova Genesis

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El nombre de Alana es uno de los más repetidos alrededor de Supernova Genesis no sólo por su derrota sino por su sonado discurso fuera de lugar tanto por duración como por el momento. El espacio de Flor Vigna fue opacado por la mexicana con una charla que ha recibido críticas exageradas por parte de la comunidad y también por algunos creadores, con más o menos tacto, pero dejando claro que se ha equivocado en cada decisión tras el combate.

La retirada de Alana de los combates de boxeo es uno de los titulares más extraños que puede dejar une vento de streamers, y ella lo ha hecho aún más grande en un entorno cuanto menos discutible. Su perorata sobre el deporte ha dado bastante que hablar y lejos de los insultos de redes sociales, su acto no se ha visto bien en la mayoría de los creadores que han salido a la palestra a dejar su opinión.

El caso más extremo es el de Amablitz, compañera mexicana con la que compartió ring para pelear en La Velada del año de Ibai Llanos en el dos para dos en el que vencieron a Nissaxter y Zeling. Las palabras de Ama suenan muy duras contra Alana, por todo lo que ha hecho ahora con el reflejo de lo que ella vivió en su día en España: "A mí me pasó eso en mi propio combate, ella festejando sola y a nosotros ni nos invitó ahí arriba a subir. Ella festejando y nosotros ahí al lado. Y cuando terminó el combate ella ahí celebrando sola adjudicándose todo como si solo ella peleó, y yo ahí quieta a un lado como si yo no hice ni madre. A mí la neta eso sí me molestó, nunca hice tanto pedo porque fue innecesario y nunca se lo dije. Yo era su compañero y me desmeritó todo mi esfuerzo, ahora es el mismo caso", confesó.

Staryuuki también da su opinión y aclara que "no debió de haberlo hecho, ese discurso debió haberlo dicho en Twitter o en su stream para su gente, porque estaban criticando que había ganado Flor y no tuvo su momento. Yo creo que si ella quería decirlo, las debería haberlo dicho ella sola, no ahí".

Por su parte Carola es uno de los más críticos, sobre todo por el uso del discurso y el momento, de hecho confiesa que lo pasó bastante mal mientras veía el show. "Es la primera vez que le ponen a Alana a alguien a su altura y la barrió. Hubo un momento incómodo, lo pasé fatal cuando Alana cogió el micrófono, fue durísimo. No es el momento de hablar, tienes que saber cuál es tu sitio cuando pierdes y dejar que te dediquen un momento. Coger el micro y pegarte seis minutos de charla hablando de tu carrera de boxeo cuando has boxeado en eventos de streamers. Digo que acabe esta movida por favor. Eso lo tienes que subir en Twitter y darle las gracias a ella. No creo que sea ego, es que ella creo que pensaba que iba a ganar y sí o sí quería anunciar su retirada, pero no es el momento, has perdido y es lo que hay. Eso le va a repercutir a ella porque es un error que ella no ha analizado, no fue consciente de que eso no se puede hacer. Si eres Canelo Álvarez lo puedes hacer, pero no eres Canelo".

Komanche se queda en un punto intermedio aunque también critica su decisión de dar el discurso en ese momento: "Se me hizo una falta de respeto para la rival porque era el momento de Flor pero creo que ella no fue consciente de eso, la adrenalina y el momento en el que ella perdió...quizás lo tenía preparado y se imaginaba ganando. Hay muchas cosas que te llevan a no pensar, la puedo entender en que no lo veía venir. Cuando vi que no paraba en el discurso dije, está muy largo. Está bien que lo quisiera decir pero fue una falta de respeto también para Supernova porque es un evento donde esta timeado todo, además está en Netflix. De eso a estarla insultando en Twitter, eso está mal".

Folagor por su parte lo comenta en un tono simpático junto a Sekiam y PokeAlex al explicar la anécdota, pero deja su opinión: "Es como, pero hija, parece que fuera Mayweather y es Alana. Flipada mesopotámica. Era un discurso de que ha respetado el boxeo".

Nissaxter y su pareja también entran en la opinión después de defender que se le han echado encima sin motivo: "es una chica con la que he compartido un momento muy bonito de mi vida. Alana podrá ser muy creída y todo lo que quieras, pero tampoco ha matado a nadie. Yo también he perdido una pelea y sé que uno no se siente bien, sobre todo cuando abre redes y ve toda la mierda. No voy a celebrar que estén quemándola en la plaza del pueblo por haber perdido. Pero el discurso del final sobraba un montón, fue muy cringe. Es muy alzada, muy creída, repelente...pero ya está, hay comentarios muy heavys lo que le llega a ella".

La Parce es de las pocas que la han defendido, más por las críticas que ha recibido en redes sociales: "Es algo que ella vivió y procesó, a veces es más fácil dedicar una broma interna a nunca tener que hablar de eso. Cada quien lleva su proceso como quiere, no hay que juzgarla por eso. No sé cómo se debe estar sintiendo ahora, no es necesario que la hagan sentir peor", aclara.