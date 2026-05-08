Redacción ElDesmarque Madrid, 08 MAY 2026 - 11:10h.

Los Oklahoma City Thunder han puesto el 2-0 en la serie y la polémica arbitral continúa

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Los Oklahoma City Thunder vencieron a Los Ángeles Lakers (125-107) en el segundo partido de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, pero volvió a ser con polémica. La franquicia angelina sigue echando de menos a Luka Doncic, que está lejos de volver, y en la derrota de ayer frente a los vigentes campeones de la NBA, LeBron James y los Lakers estallaron con el arbitraje. Los Thunder, en especial Shai Gilgeous-Alexander con sus 'trampas' para provocar faltas, son un equipo que busca constantemente el contacto para conseguir puntos fáciles en la línea de tiros libres, pero lo de ayer no gustó nada a JJ Reddick, entrenador de Los Ángeles, y a sus jugadores y al acabar el encuentro se reunieron con los colegiados para mostrar su descontento con el arbitraje.

Los Ángeles Lakers están 0-2 abajo en la serie frente a los Oklahoma City Thunder

Los Thunder siguen siendo imparables. El equipo entrenado por Mark Daigneault no perdió ningún partido de la serie de primera ronda contra los Phoenix Suns y va camino de hacer lo mismo en la segunda frente a Los Ángeles Lakers. Los campeones de la NBA han puesto el 2-0 en la eliminatoria y, por el momento, parece que los Lakers no están encontrando la manera de acercarse al nivel del equipo de Oklahoma.

El máximo anotador de Los Ángeles y del encuentro fue Austin Reaves con 31 puntos, LeBron se quedó en 23 y Shai Gilgeous-Alexander en 22. Los Thunder siguen teniendo una profundidad de plantilla llamativa y cuando los jugadores más importantes no están acertados, los secundarios entran en acción y resuelven los partidos. Ayer fue el turno para Jared McCain, que anotó 18 puntos. La imagen de la noche la dejaron los Lakers al acabar el encuentro ya que, enfadados con el arbitraje, se reunieron con los colegiados del partido para mostrar su descontento.

Los Ángeles Lakers han estallado contra los árbitros de la NBA

No es la primera vez que un equipo entero se queja públicamente de la manera en la que los árbitros tratan a Oklahoma City Thunder. En la serie de primera ronda frente a los Phoenix Suns, la estrella del equipo Devin Booker y su compañero Dillon Brooks, criticaron el arbitraje de dos encuentros y el primero aseguró que lo que estaba ocurriendo era algo bastante perjudicial para el deporte. En el partido de ayer, hubieron hasta siete jugadas en las que el colegiado pita algo que los Lakers no entendieron.

LeBron James y Austin Reaves fueron los jugadores del equipo angelino que lideraron las protestas ante los árbitros y, al acabar el encuentro, dejaron una imagen para la historia. Las dos estrellas de los Lakers, acompañadas del resto de sus compañeros, fueron a hablar con los colegiados del partido, algo que rara vez que se ve en público ya que este tipo de reuniones suelen ser en privado y nada de ello sale a la luz. Reaves acabó el partido muy enfadado, incluso llegó a insultar a un árbitro durante el mismo y probablemente fue lo que provocó que la discusión del 'roster' de los Lakers con los colegiados se hiciera delante de las cámaras.