Javi Rayo 06 JUL 2026 - 13:05h.

El Real Madrid ha hecho oficial este lunes la llegada de Pedro Martínez al banquillo

El gesto de Vinicius con Haaland tras ser eliminado del Mundial que va a dar que hablar entre el madridismo

Compartir







Pedro Martínez es, desde este lunes, el nuevo entrenador del Real Madrid de baloncesto. El técnico español llega tras desvincularse del Valencia -después de haberle convertido en campeón- y firma con el conjunto blanco hasta el final de la temporada 2028-2029. La salida del técnico barcelonés ya indignó a la afición del Valencia Basket y ahora lo hace también entre los madridistas, que parecen no perdonar las declaraciones del pasado.

Un fichaje rodeado de polémica

Basta con echar un vistazo el post de la oficialidad para ver que Pedro Martínez no ha sido muy bienvenido que digamos por su nueva afición. Aunque hay algún que otro comentario dándole ánimos, la mayoría van en la misma sintonía: recordar sus declaraciones en contra del Real Madrid y haciendo alusión a su supuesta ideología política.

"Qué asco y que vergüenza. Para que queremos antimadridistas si los tenemos dentro del club", "Un señor que ha dicho muerda del Madrid en más de una ocasión, ahora lidera el equipo de basket", "Un técnico independentista para la capital así va el país , ojala y seas un Scariolo 2.0" o "Independentista y antimadridista. La combinación perfecta para entrenar al Real Madrid. Vergüenza la deriva que lleva mi club", son solo algunos de los comentarios que se pueden de aficionados del Real Madrid poco o nada de acuerdo con la llegada del entrenador catalán al equipo madrileño.

Pedro Martínez (65 años) se pone en frente del Real Madrid tras proclamarse campeón de la Supercopa y Liga Endesa con el Valencia Basket. El entrenador catalán se desvinculó del Valencia Basket -con quien tenía contrato hasta 2029- en una operación llevada con la máxima discrección. Martínez deberá ahora dar forma a su cuerpo técnico y ver si acomete o no una auténtica limpieza deportiva en el vestuario del Real Madrid.