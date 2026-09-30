Gustavo Maeso Madrid, 30 SEP 2026 - 11:49h.

SOYEON, Coco Jones, Vic Mensa y Sofía Reyes darán voz al regreso del grupo virtual de Riot Games para Worlds

Riot Games impulsa el Tier 2 de League of Legends con el nuevo World Star Challengers Invitational 2026

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El Mundial de League of Legends ya tiene música. Cada año, su himno marca ese momento en el que empezamos a mirar el calendario de la competición con otros ojos, y para 2026 Riot Games ha preparado una reunión que llevaba tiempo haciéndose esperar: True Damage regresa con «Know My Name», su primer lanzamiento desde «GIANTS», el sencillo con el que el colectivo virtual de hip-hop debutó en 2019. Siete años después, Akali, Ekko, Qiyana, Senna y Yasuo vuelven a compartir proyecto con el mayor escaparate competitivo de LoL como telón de fondo.

La canción, publicada por Riot Games y Virgin Music Group y que ya se puede reservar, será el decimotercer himno del Mundial y estará disponible en las principales plataformas de streaming el viernes 9 de octubre a las 03:00, hora peninsular española. A esa misma hora se estrenará el videoclip oficial en el canal de YouTube de League of Legends. Y el protagonista de esa pieza tiene un nombre que necesita pocas presentaciones entre los aficionados: Faker.

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Faker y el tricampeonato de T1, en el centro del videoclip

El vídeo de «Know My Name» recorrerá el camino de Faker hacia el histórico tricampeonato mundial de T1. Según adelanta Riot, el relato combinará los triunfos con los obstáculos que han marcado su trayectoria, prestando especial atención a su capacidad para recuperarse de las derrotas, adaptarse y seguir compitiendo en lo más alto.

Riot describe el tema como una evolución del sonido hip-hop de True Damage, con influencias globales y el espíritu competitivo del torneo como hilo conductor. Todavía tendremos que esperar al estreno para escuchar cómo se traduce esa propuesta, pero ya conocemos las voces que la harán posible.

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Cuatro artistas para poner voz al regreso de True Damage

SOYEON, de i-dle, volverá a interpretar a Akali, mientras que Coco Jones será Senna, Vic Mensa dará voz a Ekko y Sofía Reyes encarnará a Qiyana. Yasuo completa la formación virtual en su papel de DJ y productor. El colectivo reúne así a cinco campeones de League of Legends, cada uno con una identidad musical propia dentro de este universo.

La elección del reparto reúne trayectorias diferentes. SOYEON aporta su experiencia como rapera y productora, además de su vinculación previa con True Damage y K/DA. Coco Jones, cantante y actriz ganadora de un Grammy, llega desde el R&B; Vic Mensa suma su recorrido como músico de Chicago nominado a estos premios; y la mexicana Sofía Reyes incorpora su experiencia en el pop latino.

Las declaraciones de los intérpretes también dejan algunas pistas sobre el proceso. Vic Mensa explica que ha profundizado en la historia de Ekko para trasladar parte de ella a su intervención. Sofía Reyes destaca la presencia de distintos idiomas en la canción y asegura que el proyecto le ha permitido mostrar una faceta más intensa de la que suele escucharse en su música.

Por su parte, Coco Jones subraya la combinación de música y narrativa del universo de Riot, mientras que SOYEON celebra su regreso y anticipa sus ganas de compartir la ceremonia de apertura con la comunidad. La mezcla de personalidades será uno de los principales atractivos de esta nueva etapa.

De «GIANTS» al himno del Mundial: siete años de espera

True Damage vuelve después de un debut que, según los datos facilitados por Riot Games, supera los 230 millones de reproducciones entre plataformas. Desde el lanzamiento de «GIANTS», la compañía ha desarrollado la identidad del colectivo alrededor de las distintas influencias y caminos creativos de sus integrantes virtuales.

Su elección introduce además una novedad en la tradición musical del torneo: será la primera vez que uno de los artistas virtuales de Riot firme el himno del Mundial. El relevo llega después de colaboraciones con nombres como NewJeans, Linkin Park y G.E.M., que han contribuido a convertir estas canciones en una cita propia dentro del calendario de LoL.

Maria Egan, responsable global de Riot Games, vincula la elección con Nueva York y su mezcla de voces, estilos y culturas. Esa diversidad es también la idea que la compañía quiere trasladar a un torneo donde se encuentran equipos y jugadores de distintas regiones.

Una actuación en Nueva York para culminar el regreso

El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos y su fase de apertura comenzará el 15 de octubre en Los Ángeles. La siguiente fecha que deberán apuntar quienes sigan a True Damage será el 14 de noviembre, cuando el grupo actuará en la ceremonia de apertura presentada por Mastercard en el Barclays Center de Nueva York.

El regreso tendrá, por tanto, canción, videoclip y actuación sobre el escenario del Mundial.