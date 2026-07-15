Gustavo Maeso Madrid, 15 JUL 2026 - 13:20h.

Riot Games recupera el mapa clásico, las antiguas runas, maestrías y 60 campeones en un nuevo modo permanente

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La nostalgia siempre vende y se convertirá en un nuevo incentivo y una nueva forma de jugar a League of Legends a partir del próximo 29 de julio, coincidiendo con la llegada de la versión 26.15. Riot Games ha anunciado el lanzamiento de League of Legends Classic, un modo que recupera algunos de los elementos más recordados por la comunidad desde los primeros años del popular MOBA, pero adaptándolos a los estándares técnicos y de accesibilidad actuales.

No es una simple copia de una versión antigua del juego. League of Legends Classic nace como una reinterpretación de los mejores momentos de la etapa inicial del título. La desarrolladora ha tomado como referencia la Temporada 3 de 2013, considerada por muchos jugadores una de las épocas más emblemáticas del juego, aunque incorpora mecánicas y contenidos de diferentes momentos comprendidos entre 2009 y 2013 para construir una experiencia que combine nostalgia con nuevas posibilidades.

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Un viaje al League of Legends que marcó a una generación

Desde su lanzamiento en 2009, League of Legends ha evolucionado profundamente. El plantel de campeones supera ampliamente el centenar, las mecánicas se han vuelto mucho más complejas y el ritmo de las partidas ha cambiado de forma considerable. Precisamente por ello, Riot ha querido ofrecer un modo que permita redescubrir el estilo de juego que conquistó a millones de jugadores durante la primera década del título.

League of Legends Classic recupera la Grieta del Invocador original, uno de los elementos más recordados por los veteranos. El escenario mantiene su diseño clásico, aunque incorpora mejoras en iluminación, texturas y sombreado para facilitar la lectura visual y adaptarlo a los estándares gráficos actuales.

También regresan numerosos sistemas desaparecidos con el paso de los años. Entre ellos destacan las antiguas runas y maestrías, los objetos clásicos que protagonizaron algunos de los metajuegos más recordados y los hechizos de invocador originales. Todo ello devuelve al juego un ritmo de combate más pausado, donde las fortalezas y debilidades de cada campeón vuelven a tener un mayor peso estratégico.

60 campeones para comenzar una nueva etapa

El modo Classic llegará inicialmente con un plantel formado por 60 campeones. La selección incluye los 40 personajes originales del lanzamiento de League of Legends junto a otros 20 campeones publicados entre 2009 y 2013.

Una de las principales novedades es que los jugadores podrán volver a utilizar las versiones anteriores a muchos de los reworks que transformaron profundamente a varios personajes durante la última década. Riot ha restaurado sus kits clásicos y ha adaptado sus modelos para recuperar el aspecto visual de aquella época, aunque algunos campeones incorporan pequeñas mejoras en animaciones, efectos visuales y sonido para mantener una mayor calidad técnica.

Esta es la lista de campeones iniciales:

Ahri

Jax

Rammus

Alistar

Karthus

Ryze

Amumu

Kassadin

Shaco

Anivia

Katarina

Singed

Annie

Kayle

Sion

Ashe

Kog'Maw

Sivir

Blitzcrank

Lee Sin

Skarner

Brand

Leona

Sona

Cho'Gath

Lulu

Soraka

Corki

Lux

Taric

Dr. Mundo

Malphite

Teemo

Evelynn

Malzahar

Tristana

Ezreal

Maestro Yi

Tryndamere

Fiddlesticks

Miss Fortune

Twisted Fate

Gangplank

Morgana

Twitch

Garen

Nasus

Vayne

Gragas

Nidalee

Veigar

Heimerdinger

Nunu y Willump

Warwick

Janna

Olaf

Wukong

Jarvan IV

Pantheon

Zilean

Además, quienes ya posean esos campeones en su cuenta principal podrán utilizarlos inmediatamente en League of Legends Classic. El resto podrá desbloquearlos mediante la progresión del nuevo modo o comprándolos en la tienda.

Un sistema de progresión completamente nuevo

League of Legends Classic también contará con un sistema de progresión independiente del juego principal. Los llamados niveles de Classic estarán disponibles para todos los jugadores de manera gratuita y permitirán desbloquear runas, maestrías, páginas adicionales, monedas del juego y distintos elementos cosméticos.

Al alcanzar el nivel 10 comenzará la denominada aventura del invocador, una progresión formada por distintos rangos que irán desde Sal hasta Leyenda, ampliando la sensación de progreso dentro del nuevo modo.

En cuanto a las modalidades disponibles desde el lanzamiento, Riot ha confirmado una cola PvP de reclutamiento, partidas Cooperativa contra IA y partidas personalizadas.

Los objetos clásicos también regresan

Uno de los aspectos que más ilusión ha despertado entre los jugadores veteranos es el regreso de los objetos históricos del juego.

Muchas de las configuraciones que definieron el metajuego durante los primeros años vuelven a estar disponibles. Riot explica que ha priorizado aquellas combinaciones que más recuerdan los aficionados y que ayudaron a construir la identidad competitiva del título.

Las antiguas runas y maestrías también regresan, aunque ahora presentan un sistema de desbloqueo mucho más accesible que el original. Además, todos los jugadores dispondrán de configuraciones predeterminadas desde el principio para evitar diferencias excesivas durante las primeras partidas.

Cosméticos inspirados en los primeros años del juego

La experiencia Classic también contará con un pase de temporada específico, disponible tanto en versión gratuita como de pago.

Entre las recompensas se incluyen aspectos clásicos, emoticonos, títulos, páginas de runas y una nueva categoría cosmética denominada retratos, ilustraciones alternativas que aparecerán durante la pantalla de carga y que podrán coleccionarse para personalizar el perfil del jugador.

Los aspectos clásicos recuperan el aspecto que tenían los campeones entre 2009 y 2013 y podrán desbloquearse mediante símbolos especiales obtenidos jugando o adquiridos en la tienda. Riot también ha confirmado que numerosos aspectos ya existentes serán compatibles con este nuevo modo desde el primer día y que la lista continuará ampliándose con futuras actualizaciones.

El Consejo dará voz a la comunidad

Quizá la característica más llamativa de League of Legends Classic sea El Consejo, un sistema de votación que permitirá a la comunidad participar en determinadas decisiones sobre el desarrollo del modo.

Aunque Riot seguirá siendo la responsable del equilibrio del juego y de las cuestiones técnicas, los jugadores podrán votar sobre algunos contenidos futuros, como qué campeones se incorporarán posteriormente, qué aspectos clásicos deberían desarrollarse o incluso determinados cambios relacionados con la experiencia de juego.

El acceso al Consejo también dependerá de la progresión dentro del modo Classic, de forma que los usuarios más activos dispondrán de un mayor peso en las votaciones.

Riot apuesta por la nostalgia sin renunciar a la evolución

El productor ejecutivo Paul Bellezza ha resumido el objetivo del proyecto asegurando que League of Legends Classic responde tanto a una demanda histórica de los jugadores como a la propia nostalgia existente dentro del equipo de desarrollo. La intención, explica, no es recrear exactamente un parche concreto, sino ofrecer una experiencia que capture las sensaciones que hicieron grande al juego durante sus primeros años mientras incorpora mejoras modernas allí donde resultan necesarias.

El planteamiento recuerda a otras propuestas de éxito dentro de la industria, como World of Warcraft Classic u Old School RuneScape, títulos que demostraron que existe un importante interés por recuperar experiencias clásicas sin renunciar a una evolución constante. En el caso de League of Legends, Riot parece haber optado por un modelo híbrido que combina la nostalgia con un desarrollo continuo, apoyándose además en la participación activa de la comunidad para decidir parte del futuro del modo.