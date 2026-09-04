Riot Games impulsa el Tier 2 de League of Legends con el nuevo World Star Challengers Invitational 2026

Gustavo Maeso Madrid, 04 SEP 2026 - 13:52h.

El WSCI reunirá a 16 equipos de China, Corea, APAC, América y EMEA entre el 20 de septiembre y el 2 de octubre

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Riot Games quiere dar un nuevo impulso al talento que aspira a alcanzar la élite de League of Legends. La desarrolladora ha presentado el World Star Challengers Invitational (WSCI) 2026, una nueva competición internacional que reunirá por primera vez en un mismo escenario global a equipos de Tier 2 procedentes de todas las grandes regiones de LoL Esports. El torneo se celebrará entre el 20 de septiembre y el 2 de octubre de 2026 y contará con 16 participantes.

La iniciativa surge de la colaboración entre Riot Games y TJ Sports y pretende cubrir uno de los espacios que todavía quedaban por explorar dentro del ecosistema competitivo de League of Legends: los enfrentamientos internacionales entre las estructuras dedicadas al desarrollo de nuevos jugadores. Nosotros estamos acostumbrados a ver cómo las grandes estrellas miden sus fuerzas entre regiones, pero el WSCI trasladará esa experiencia a un escalón anterior de la pirámide competitiva, permitiendo que algunos de los talentos más prometedores de Asia, Europa y América comprueben su nivel frente a estilos de juego muy diferentes a los habituales en sus respectivas ligas.

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Un escenario internacional para descubrir a la próxima generación

El World Star Challengers Invitational 2026 nace con una misión que va más allá de entregar un nuevo trofeo. Riot Games quiere utilizar la competición internacional como una herramienta para acelerar el crecimiento de los jugadores de Tier 2 y, al mismo tiempo, estrechar las relaciones entre los diferentes ecosistemas regionales.

Para los aficionados también aparece un atractivo evidente. El torneo se convertirá en un escaparate desde el que podremos conocer a jugadores que, en los próximos años, podrían terminar dando el salto a las principales competiciones profesionales de League of Legends.

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El Tier 2 desempeña precisamente esa función dentro de la estructura de LoL Esports. Es el espacio en el que los jugadores emergentes pueden desarrollarse en un contexto competitivo, mientras las organizaciones forman, detectan e invierten en talento. Actúa, además, como puente entre el ámbito amateur y el máximo nivel profesional.

16 equipos y cinco grandes regiones de LoL Esports

El WSCI 2026 contará con representantes de China, Corea, APAC, América y EMEA. Cada una de estas cinco regiones dispondrá de tres plazas y utilizará una combinación de diferentes vías de clasificación para determinar qué equipos acudirán al torneo.

Eso permitirá reunir inicialmente a 15 conjuntos. La decimosexta plaza corresponderá al campeón del Asia Masters, completando así el listado de participantes.

La fórmula elegida no es casual. En vez de levantar una competición completamente independiente desde sus cimientos, Riot Games se ha asociado con TJ Sports para ampliar el alcance de Asia Masters. La idea consiste en aprovechar una estructura ya consolidada y transformarla en una plataforma internacional en la que puedan encontrarse los principales ecosistemas de desarrollo de League of Legends.

Así funcionará la fase de grupos del WSCI 2026

Antes de comenzar la competición, los 16 participantes serán distribuidos en tres bombos en función de su seeding. El sorteo establecerá cuatro grupos de cuatro equipos.

Cada grupo contará con un representante del Bombo 1, otro del Bombo 2 y dos equipos procedentes del Bombo 3. Riot también ha introducido restricciones destinadas a favorecer la diversidad regional: los equipos de los Bombos 1 y 2 pertenecientes a una misma región no podrán coincidir en un grupo, mientras que ningún grupo podrá albergar a más de dos conjuntos de una misma región.

La primera fase se disputará del 20 al 25 de septiembre. Dentro de cada grupo, los cuatro equipos se enfrentarán dos veces entre sí mediante un sistema de doble round-robin.

Todos estos encuentros serán al mejor de una partida (Bo1). El resultado será un calendario especialmente intenso: 48 partidos en seis jornadas, con ocho enfrentamientos diarios.

Una vez terminada esta fase, los dos mejores clasificados de cada grupo conseguirán el billete para las eliminatorias. De los 16 aspirantes iniciales quedarán, por tanto, ocho candidatos al título.

De los Bo1 a unas eliminatorias completamente al mejor de cinco

El ritmo de la competición cambiará a partir del 27 de septiembre. Los ocho equipos supervivientes entrarán entonces en un cuadro de eliminación directa formado por cuartos de final, semifinales y la gran final.

Aquí desaparecerán los Bo1. Todas las eliminatorias se disputarán mediante series al mejor de cinco mapas (Bo5), ofreciendo un contexto mucho más exigente para evaluar la capacidad de adaptación, la profundidad estratégica y la consistencia de cada plantilla.

En total, esta segunda parte del World Star Challengers Invitational estará formada por siete series. La competición concluirá el 2 de octubre con la Final del WSCI 2026, de la que saldrá el primer campeón de este nuevo torneo internacional de Tier 2.

Cómo ver el World Star Challengers Invitational 2026

Riot Games también ha confirmado las primeras claves para seguir el torneo. Los aficionados podrán ver el WSCI 2026 a través de los canales sociales regionales dedicados al Tier 2.

A ellos se sumarán los co-streamers regionales, que tendrán la misión de acercar los encuentros a las diferentes comunidades de League of Legends repartidas por el mundo. Este modelo permitirá adaptar parte de la cobertura a los distintos públicos y ecosistemas competitivos representados en el campeonato.

Por el momento, Riot ha centrado el anuncio en la estructura y los objetivos del torneo, por lo que habrá que estar atentos a las próximas comunicaciones para conocer aspectos como los equipos definitivamente clasificados y los detalles concretos de las retransmisiones regionales.

El World Star Challengers Invitational 2026 arrancará el 20 de septiembre y durante casi dos semanas pondrá el foco sobre esos jugadores que todavía están construyendo su nombre. El 2 de octubre conoceremos al primer campeón. Y quizá, unos años después, podamos mirar atrás y descubrir que aquel torneo también fue el primer gran escenario internacional de algunas de las futuras estrellas de League of Legends.