Gustavo Maeso Madrid, 13 JUL 2026 - 11:43h.

El campeonato mantiene el exitoso formato estrenado en primavera y recorrerá Berlín, París, Madrid y Niza hasta coronar al campeón de Europa

KOI vs Karmine Corp, fecha y hora del partidazo en LEC antes de la final

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La League of Legends EMEA Championship (LEC) ya tiene todo preparado para el inicio de su split de verano 2026, la fase más importante de la temporada competitiva europea y la que decidirá qué equipos representarán a la región de EMEA en el Campeonato Mundial de League of Legends. La competición arrancará el próximo 24 de julio y se prolongará hasta el 20 de septiembre con un calendario cargado de enfrentamientos, tres grandes eventos presenciales y un formato que ya convenció a jugadores y aficionados durante el split de primavera.

La temporada no solo promete un elevado nivel competitivo, sino también una experiencia pensada para los seguidores de los deportes electrónicos. Riot Games volverá a apostar por los Roadtrips, llevará los Playoffs a Madrid y culminará el campeonato con unas finales en el Palais Nikaia de Niza, donde se decidirá el campeón de verano y los últimos billetes para el Mundial.

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El formato que convenció a la comunidad se mantiene

Después de la buena acogida del sistema estrenado durante el split de primavera, Riot Games repetirá la fórmula para esta edición de verano. Los diez equipos de la LEC disputarán una temporada regular de una sola vuelta, en la que todos se enfrentarán entre sí en series al mejor de tres.

Al término de esta fase, únicamente los seis mejores clasificados accederán a los Playoffs, que volverán a disputarse mediante un cuadro de doble eliminación íntegramente compuesto por eliminatorias al mejor de cinco. Este formato busca premiar la regularidad durante la liga y, al mismo tiempo, ofrecer más oportunidades para que los equipos puedan recuperarse tras una derrota en la fase decisiva.

Con la clasificación para el Mundial en juego, cada serie tendrá un peso específico enorme, lo que augura semanas de máxima intensidad y enfrentamientos entre algunos de los clubes más importantes del panorama europeo.

Nueve semanas de competición sin interrupciones

El split de verano se desarrollará entre el 24 de julio y el 20 de septiembre, repartido en nueve semanas consecutivas y sin descansos a mitad de temporada.

Una de las principales novedades será la ampliación del calendario de la temporada regular gracias a la nueva configuración del Riot Games Arena de Berlín. Esto permitirá disputar encuentros durante cuatro días cada semana, de viernes a lunes, salvo en los fines de semana reservados para los Roadtrips.

La temporada regular finalizará el 30 de agosto. Durante seis semanas se celebrarán dos enfrentamientos diarios al mejor de tres, excepto en la última jornada, cuando se disputarán tres series que podrían decidir las últimas plazas para los Playoffs.

Los encuentros en Berlín comenzarán habitualmente a las 17:00 horas (horario peninsular español), mientras que la jornada final arrancará a las 14:00 horas para acomodar el mayor número de partidos.

Los Playoffs arrancarán en Madrid antes de viajar a Niza

Los seis equipos clasificados iniciarán su camino hacia el título el 5 de septiembre. Desde ese momento, cada jornada ofrecerá una única serie al mejor de cinco, que comenzará a las 17:00 horas.

La primera semana de los Playoffs tendrá un marcado protagonismo español. Movistar KOI será el anfitrión del Roadtrip que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en el Madrid Arena, donde los aficionados podrán disfrutar de varias eliminatorias decisivas y de un atractivo añadido: la gran final de la Liga Española de League of Legends (LES).

El sábado se disputarán dos eliminatorias consecutivas al mejor de cinco desde las 12:00 horas. El domingo arrancará con la final de la LES, en la que los mejores equipos nacionales de las ligas regionales europeas lucharán por el título español antes de que la acción de la LEC cierre el fin de semana con otro enfrentamiento decisivo.

Esta cita supondrá una oportunidad única para que los seguidores españoles puedan disfrutar tanto del máximo nivel europeo como del talento emergente que aspira a dar el salto a la élite.

París abrirá el verano con uno de los fines de semana más esperados

Antes de llegar a Madrid, la competición vivirá otro de sus grandes momentos en la primera jornada del campeonato. Karmine Corp organizará el primer Roadtrip del verano entre el 24 y el 26 de julio en el adidas Arena de París.

El evento reunirá a algunas de las aficiones más numerosas de Europa. El estreno llegará con un duelo completamente francés entre Karmine Corp y Team Vitality. Un día después será el turno del enfrentamiento entre Karmine Corp y Movistar KOI, mientras que el domingo concluirá con uno de los clásicos recientes de la competición: el choque entre G2 Esports y Karmine Corp.

Las primeras partidas de cada jornada comenzarán a las 16:30 horas y se espera un ambiente espectacular con la presencia de seguidores de organizaciones como el Blue Wall, Vitality Bees, G2 Army o Las Karpas.

Niza decidirá al campeón y los representantes europeos en el Mundial

El desenlace del split tendrá lugar entre el 18 y el 20 de septiembre en el Palais Nikaia de Niza, que acogerá las finales de verano de la LEC.

Durante tres días consecutivos se resolverán las últimas incógnitas de la temporada. El viernes se decidirá qué equipo consigue el último billete para el Campeonato Mundial. El sábado quedarán definidos los dos primeros representantes europeos, mientras que el domingo llegará el momento más esperado con la gran final del campeonato, acompañada de la habitual ceremonia de apertura organizada por Riot Games.

Las finales de la LEC se han convertido en uno de los mayores espectáculos del calendario internacional de los esports, combinando producción audiovisual, actuaciones en directo y algunos de los mejores enfrentamientos competitivos del año.