Juan Pérez 04 JUN 2026 - 08:06h.

El enésimo enfrentamiento entre clubes esta temporada

La revancha del Karmine Corp - Movistar KOI vivido en el roadtrip de Madrid

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Las sensaciones de aquel MAD Lions KOI campeón de la LEC vuelven por momentos ante el momento más importante de la temporada para el equipo de Ibai Llanos. La gran semana de cierre del split de primavera deja dos mejores de cinco donde las carpas luchan contra los franceses de Karmine Corp por obtener un puesto en la final en busca del título de cara al día siguiente, una confrontación titánica que une a ambos equipos desde su creación.

Hay momentos donde la grieta del invocador tiene un volumen mucho más alto que el de las declaraciones o del del hype, y el quinteto de Movistar KOI ha demostrado eso varias veces en esta postemporada. Los dos primeros mapas a G2 Esports desde el winner bracket, la serie contra Team Vitality o el choque contra los samuráis en el Roadtrip de Madrid son destellos lo suficientemente ilusionantes para confiar...pero contra Karmine Corp la cosa es diferente.

Por alguna razón por descubrir este sábado, el equipo de Kameto ha superado a KOI en los últimos grandes enfrentamientos, tanto en la cita presencial de Madrid como en el clasificatorio del EWC. Y claro, con dos puñetazos tan recientes el estado anímico para recuperar la mejor versión del equipo español es crucial no sólo para aspirar al título, sino para dejar de lado la narrativa del último mes de cara a demostrar cómo puede cambiar la dinámica.

Si Jojopyun es capaz de activar el modo MVP en los enfrentamientos individuales en la calle central y Elyoya mantiene el nivel de las últimas semanas, hay muchas posibilidades. A partir de ahí la mano de Melzhet es crucial para arrinconar al rival a sabiendas de que el foco pasa por el manejo del draft, el control de los picks en bot y la libertad de Myrwn, algo reducida en los últimos meses.

El primer game va a ser fundamental por el factor emocional mencionado, porque la rivalidad es gigantesca, el empuje de Ibai Llanos es total con un nuevo viaje presencial a Berlín para apoyar al equipo, y la situación es excepcional. KOI está muy cerca de G2 Esports, que espera en la final, y eso abre las puertas a soñar con un nuevo título de cara a un fin de semana repleto de League of Legends competitivo entre el sábado 6 de junio y el domingo 7 de junio en el horario habitual de playoffs de la LEC.

Sábado 6 de junio

17.00h. Karmine Corp - Movistar KOI

En el resto de países hispanohablantes el turno de la mañana y la tarde ocupa toda la jornada competitiva.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua: 10.00h.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 11:00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 12:00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: 13:00h.

La gran final queda para el día siguiente, el domingo 7 de junio donde espera G2 Esports para un nuevo duelo a cinco mapas ante el jefe final. El horario es el mismo, aunque al la última serie del split la retransmisión comenzará algo antes para el espectáculo habitual.