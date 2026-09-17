Gustavo Maeso Madrid, 17 SEP 2026 - 16:35h.

Grand Theft Auto VI: The Album reunirá 34 temas originales de artistas como Travis Scott, Rauw Alejandro, Morgan Wallen, Keith Richards, Yung Lean o PinkPantheress

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La música siempre ha ocupado un lugar destacado dentro de Grand Theft Auto y la próxima entrega no se quedará atrás. Grand Theft Auto VI: The Album ya se puede pre-guardar en los principales servicios de streaming y reunirá 34 canciones originales vinculadas al universo de Vice City y el estado de Leonida.

No tendremos que esperar hasta noviembre para descubrir cómo suena esta nueva etapa. Seis canciones ya están disponibles y permiten comprobar la amplitud de la selección preparada para el juego. Hip hop, electrónica, pop, música latina, country y rock se cruzan con nombres que van desde Travis Scott y Future hasta Rauw Alejandro, Morgan Wallen y Keith Richards.

Seis canciones de GTA VI que ya podemos escuchar

El primer adelanto del álbum llega con seis lanzamientos. Entre ellos encontramos “That's It”, de Yung Lean, una colaboración con Future y Metro Boomin que reúne a tres nombres destacados de la escena internacional del hip hop.

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Otro de los grandes reclamos es “RHYNO”, de Travis Scott, cuya producción corre a cargo de Guy-Manuel de Homem-Christo. La participación del antiguo integrante de Daft Punk convierte al tema en una de las combinaciones más interesantes anunciadas hasta ahora.

La electrónica y el pop ganan terreno con “Sexy Magic”, una colaboración especialmente amplia en la que participan CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy. Una mezcla de artistas, estilos y generaciones que difícilmente encontraríamos reunidos en un lanzamiento convencional.

Los primeros sencillos se completan con “Last Thing You Need”, de Morgan Wallen; “Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro; y “Bright Lights, Big City”, de Keith Richards. En apenas seis canciones encontramos así propuestas muy diferentes, desde los sonidos urbanos y latinos hasta el country y el rock.

Tres ediciones para coleccionistas

Grand Theft Auto VI: The Album estará disponible oficialmente el 19 de noviembre, la misma fecha fijada para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Además de su distribución digital, habrá varias opciones físicas dirigidas a quienes quieran incorporar el disco a su colección.

La versión estándar en vinilo tiene un precio anunciado de 51,99 euros, mientras que la edición en CD cuesta 16,99 euros. También se ha presentado un vinilo de edición limitada por 123,99 euros, aunque esta versión figura ya como agotada en la tienda de Rockstar justo mientras escribíamos estas líneas.

Por ahora conocemos únicamente una parte de la lista definitiva. El disco contará con 34 canciones originales, por lo que todavía quedan numerosos artistas y temas por descubrir antes de su publicación. Y recuerda que podrás escuchar los temas en las emisoras de radio de Leonida mientras disfrutas del videojuego de la década.