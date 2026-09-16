Gustavo Maeso Madrid, 16 SEP 2026 - 18:26h.

Marvel: Lobezno cuenta con 32 trajes diferentes que podemos conseguir avanzando en la historia, completando desafíos y encontrando coleccionables

El inventor Tomás Castellanos construye unas garras retráctiles de Lobezno para celebrar su llegada a PS5

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Como y os hemos contado en la review que publicamos hace unos días, la personalización tiene bastante peso en Marvel: Lobezno, y es que la colección de trajes es ya una marca de la casa de los chicos de Insomniac Games, que nos crearon la necesidad de coleccionarlos todos en los títulos de Spider-Man. En el nuevo juego del mutante, nos ofrecen también una considerable colección de atuendos inspirados en diferentes etapas del mutante de Marvel, permitiéndonos cambiar su apariencia y, en muchos casos, acompañarla de diseños alternativos para sus inconfundibles garras.

En total encontramos 32 trajes para Lobezno. Algunos se incorporan a nuestra colección simplemente avanzando en la campaña, mientras que otros exigen cumplir determinados objetivos, conseguir coleccionables o superar desafíos. También existen atuendos asociados a la reserva y a la Edición Digital Deluxe. Por eso hemos preparado esta guía en la que repasamos cómo conseguir todos los trajes de Marvel: Lobezno y los materiales necesarios para fabricarlos.

Cómo funcionan los trajes de Marvel: Lobezno

Buena parte de los atuendos se desbloquean a medida que progresamos por las misiones principales. Sin embargo, que un traje aparezca disponible no significa necesariamente que podamos equiparlo inmediatamente. Muchos necesitan ser fabricados utilizando materiales (que pdoemos recopilar en los cofres repartidos por el jeugo), con precios que oscilan entre 75 y 300 materiales. Otros se crean automáticamente al cumplir su requisito de desbloqueo, por lo que su coste es cero.

Hay además una recompensa adicional relacionada con este sistema: fabricar nuevos trajes aumenta periódicamente la salud máxima de Lobezno. De esta manera, aunque escoger un atuendo u otro responde principalmente a nuestras preferencias estéticas, ampliar el armario de Logan sí termina contribuyendo a la progresión del personaje.

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Todos los trajes de Marvel: Lobezno y cómo conseguirlos

A continuación podéis consultar los 32 trajes disponibles, su método de desbloqueo, las garras asociadas cuando corresponda y el coste necesario para fabricarlos.

Táctico del Equipo X

Cómo conseguirlo: disponible desde el comienzo del juego.

disponible desde el comienzo del juego. Coste: gratis.

Camiseta sin mangas

Cómo conseguirlo: disponible desde el comienzo del juego.

disponible desde el comienzo del juego. Coste: gratis.

Batalla renacida

Cómo conseguirlo: se desbloquea durante la misión principal 'Vuelta a casa'.

se desbloquea durante la misión principal 'Vuelta a casa'. Coste: 75 materiales.

Estándar dorado

Garras: Hueso.

Hueso. Cómo conseguirlo: se desbloquea durante la misión principal 'Vuelta a casa'.

se desbloquea durante la misión principal 'Vuelta a casa'. Coste: 75 materiales.

Colmillo

Garras: Hueso salvaje.

Hueso salvaje. Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'La que se escapó'.

al comenzar la misión principal 'La que se escapó'. Coste: 150 materiales.

El viejo Logan

Garras: Hueso erosionado.

Hueso erosionado. Cómo conseguirlo: al comenzar 'La que se escapó'.

al comenzar 'La que se escapó'. Coste: 150 materiales.

Rojo definitivo

Garras: Garras con gancho.

Garras con gancho. Cómo conseguirlo: al comenzar 'La que se escapó'.

al comenzar 'La que se escapó'. Coste: 150 materiales.

Ablación

Garras: Con muescas.

Con muescas. Cómo conseguirlo: al comenzar 'La que se escapó'.

al comenzar 'La que se escapó'. Coste: 200 materiales.

Arma X

Garras: Curvas.

Curvas. Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Algo mucho más fuerte'.

al comenzar la misión principal 'Algo mucho más fuerte'. Coste: 200 materiales.

Futuro pasado

Cómo conseguirlo: al comenzar 'Algo mucho más fuerte'.

al comenzar 'Algo mucho más fuerte'. Coste: gratis.

Informal

Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Una última misión'.

al comenzar la misión principal 'Una última misión'. Coste: gratis.

Chaqueta de cuero

Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Enfádate'.

al comenzar la misión principal 'Enfádate'. Coste: gratis.

Fuerza X

Garras: Angulosas.

Angulosas. Cómo conseguirlo: al comenzar 'Enfádate'.

al comenzar 'Enfádate'. Coste: 200 materiales.

Azul y dorado

Garras: Finas.

Finas. Cómo conseguirlo: al comenzar 'Enfádate'.

al comenzar 'Enfádate'. Coste: 200 materiales.

Amarillo definitivo

Garras: De medialuna.

De medialuna. Cómo conseguirlo: al comenzar 'Enfádate'.

al comenzar 'Enfádate'. Coste: 200 materiales.

Maldito

Garras: Hueso natural.

Hueso natural. Cómo conseguirlo: al comenzar 'Enfádate'.

al comenzar 'Enfádate'. Coste: 250 materiales.

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Garras: Fighting Souls.

Fighting Souls. Cómo conseguirlo: durante la misión principal 'En las sombras'.

durante la misión principal 'En las sombras'. Coste: 300 materiales.

Marrón clásico

Garras: Reflectantes.

Reflectantes. Cómo conseguirlo: bonificación de reserva.

bonificación de reserva. Coste: gratis.

Camiseta sin mangas negra

Garras: Adamántium irregular.

Adamántium irregular. Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Por los suelos'.

al comenzar la misión principal 'Por los suelos'. Coste: 250 materiales.

Variante amarilla

Garras: Variante.

Variante. Cómo conseguirlo: al comenzar 'Por los suelos'.

al comenzar 'Por los suelos'. Coste: 250 materiales.

Animado

Garras: Animadas.

Animadas. Cómo conseguirlo: al comenzar 'Por los suelos'.

al comenzar 'Por los suelos'. Coste: 200 materiales.

Parche

Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Tira los dados'.

al comenzar la misión principal 'Tira los dados'. Coste: gratis.

Feroz

Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Sigo aquí'.

al comenzar la misión principal 'Sigo aquí'. Coste: 300 materiales.

Medianoche

Garras: Escarlata.

Escarlata. Cómo conseguirlo: encontrando todas las botellas de whisky.

encontrando todas las botellas de whisky. Coste: gratis.

Fugitivo del futuro

Garras: Tecnoorgánicas.

Tecnoorgánicas. Cómo conseguirlo: alcanzando el rango Oro en los tres primeros desafíos de pesadilla.

alcanzando el rango Oro en los tres primeros desafíos de pesadilla. Coste: gratis.

Hellverine

Garras: Hueso carbonizado.

Hueso carbonizado. Cómo conseguirlo: alcanzando el rango Adamántium en los tres primeros desafíos de pesadilla.

alcanzando el rango Adamántium en los tres primeros desafíos de pesadilla. Coste: gratis.

Letal

Cómo conseguirlo: completando la historia principal.

completando la historia principal. Coste: gratis.

Trajes exclusivos de la Edición Digital Deluxe

Cinco de los 32 atuendos están vinculados a la Edición Digital Deluxe de Marvel: Lobezno. Por tanto, no forman parte de los desbloqueos convencionales de la campaña.

Era de Apocalipsis

Garras: Gruesas.

Gruesas. Cómo conseguirlo: incluido con la Edición Digital Deluxe.

incluido con la Edición Digital Deluxe. Coste: gratis.

Increíble

Garras: Filo pulido.

Filo pulido. Cómo conseguirlo: incluido con la Edición Digital Deluxe.

incluido con la Edición Digital Deluxe. Coste: gratis.

Cuero nuevo

Garras: Afiladas.

Afiladas. Cómo conseguirlo: incluido con la Edición Digital Deluxe.

incluido con la Edición Digital Deluxe. Coste: gratis.

Salvaje

Garras: Hoja hueca.

Hoja hueca. Cómo conseguirlo: incluido con la Edición Digital Deluxe.

incluido con la Edición Digital Deluxe. Coste: gratis.

Cacería nocturna

Garras: Espina dentada.

Espina dentada. Cómo conseguirlo: incluido con la Edición Digital Deluxe.

incluido con la Edición Digital Deluxe. Coste: gratis.

También podemos conseguir garras independientes

Los trajes no son la única manera de modificar el aspecto de Logan. Marvel: Lobezno también permite personalizar sus garras, y existen tres diseños adicionales que podemos conseguir independientemente de los atuendos. Se trata de las garras de borde plano, doradas y de diamante. Para incorporarlas a nuestra colección tenemos que enfrentarnos a los tres primeros desafíos de pesadilla y conseguir, como mínimo, el rango Plata, que requiere alcanzar 8.000 puntos.

Aunque buena parte de este sistema gira alrededor de la personalización visual, hay un buen motivo para no conformarnos con dos o tres atuendos. La fabricación de trajes permite obtener periódicamente incrementos de la salud máxima de Logan, por lo que invertir los materiales que encontramos durante la aventura termina teniendo una recompensa más allá de lo puramente cosmético.