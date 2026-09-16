Todos los trajes de Marvel: Lobezno y cómo conseguirlos
Marvel: Lobezno cuenta con 32 trajes diferentes que podemos conseguir avanzando en la historia, completando desafíos y encontrando coleccionables
El inventor Tomás Castellanos construye unas garras retráctiles de Lobezno para celebrar su llegada a PS5
Como y os hemos contado en la review que publicamos hace unos días, la personalización tiene bastante peso en Marvel: Lobezno, y es que la colección de trajes es ya una marca de la casa de los chicos de Insomniac Games, que nos crearon la necesidad de coleccionarlos todos en los títulos de Spider-Man. En el nuevo juego del mutante, nos ofrecen también una considerable colección de atuendos inspirados en diferentes etapas del mutante de Marvel, permitiéndonos cambiar su apariencia y, en muchos casos, acompañarla de diseños alternativos para sus inconfundibles garras.
En total encontramos 32 trajes para Lobezno. Algunos se incorporan a nuestra colección simplemente avanzando en la campaña, mientras que otros exigen cumplir determinados objetivos, conseguir coleccionables o superar desafíos. También existen atuendos asociados a la reserva y a la Edición Digital Deluxe. Por eso hemos preparado esta guía en la que repasamos cómo conseguir todos los trajes de Marvel: Lobezno y los materiales necesarios para fabricarlos.
Cómo funcionan los trajes de Marvel: Lobezno
Buena parte de los atuendos se desbloquean a medida que progresamos por las misiones principales. Sin embargo, que un traje aparezca disponible no significa necesariamente que podamos equiparlo inmediatamente. Muchos necesitan ser fabricados utilizando materiales (que pdoemos recopilar en los cofres repartidos por el jeugo), con precios que oscilan entre 75 y 300 materiales. Otros se crean automáticamente al cumplir su requisito de desbloqueo, por lo que su coste es cero.
Hay además una recompensa adicional relacionada con este sistema: fabricar nuevos trajes aumenta periódicamente la salud máxima de Lobezno. De esta manera, aunque escoger un atuendo u otro responde principalmente a nuestras preferencias estéticas, ampliar el armario de Logan sí termina contribuyendo a la progresión del personaje.
Todos los trajes de Marvel: Lobezno y cómo conseguirlos
A continuación podéis consultar los 32 trajes disponibles, su método de desbloqueo, las garras asociadas cuando corresponda y el coste necesario para fabricarlos.
Táctico del Equipo X
- Cómo conseguirlo: disponible desde el comienzo del juego.
- Coste: gratis.
Camiseta sin mangas
- Cómo conseguirlo: disponible desde el comienzo del juego.
- Coste: gratis.
Batalla renacida
- Cómo conseguirlo: se desbloquea durante la misión principal 'Vuelta a casa'.
- Coste: 75 materiales.
Estándar dorado
- Garras: Hueso.
- Cómo conseguirlo: se desbloquea durante la misión principal 'Vuelta a casa'.
- Coste: 75 materiales.
Colmillo
- Garras: Hueso salvaje.
- Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'La que se escapó'.
- Coste: 150 materiales.
El viejo Logan
- Garras: Hueso erosionado.
- Cómo conseguirlo: al comenzar 'La que se escapó'.
- Coste: 150 materiales.
Rojo definitivo
- Garras: Garras con gancho.
- Cómo conseguirlo: al comenzar 'La que se escapó'.
- Coste: 150 materiales.
Ablación
- Garras: Con muescas.
- Cómo conseguirlo: al comenzar 'La que se escapó'.
- Coste: 200 materiales.
Arma X
- Garras: Curvas.
- Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Algo mucho más fuerte'.
- Coste: 200 materiales.
Futuro pasado
- Cómo conseguirlo: al comenzar 'Algo mucho más fuerte'.
- Coste: gratis.
Informal
- Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Una última misión'.
- Coste: gratis.
Chaqueta de cuero
- Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Enfádate'.
- Coste: gratis.
Fuerza X
- Garras: Angulosas.
- Cómo conseguirlo: al comenzar 'Enfádate'.
- Coste: 200 materiales.
Azul y dorado
- Garras: Finas.
- Cómo conseguirlo: al comenzar 'Enfádate'.
- Coste: 200 materiales.
Amarillo definitivo
- Garras: De medialuna.
- Cómo conseguirlo: al comenzar 'Enfádate'.
- Coste: 200 materiales.
Maldito
- Garras: Hueso natural.
- Cómo conseguirlo: al comenzar 'Enfádate'.
- Coste: 250 materiales.
Marvel Tōkon: Fighting Souls
- Garras: Fighting Souls.
- Cómo conseguirlo: durante la misión principal 'En las sombras'.
- Coste: 300 materiales.
Marrón clásico
- Garras: Reflectantes.
- Cómo conseguirlo: bonificación de reserva.
- Coste: gratis.
Camiseta sin mangas negra
- Garras: Adamántium irregular.
- Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Por los suelos'.
- Coste: 250 materiales.
Variante amarilla
- Garras: Variante.
- Cómo conseguirlo: al comenzar 'Por los suelos'.
- Coste: 250 materiales.
Animado
- Garras: Animadas.
- Cómo conseguirlo: al comenzar 'Por los suelos'.
- Coste: 200 materiales.
Parche
- Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Tira los dados'.
- Coste: gratis.
Feroz
- Cómo conseguirlo: al comenzar la misión principal 'Sigo aquí'.
- Coste: 300 materiales.
Medianoche
- Garras: Escarlata.
- Cómo conseguirlo: encontrando todas las botellas de whisky.
- Coste: gratis.
Fugitivo del futuro
- Garras: Tecnoorgánicas.
- Cómo conseguirlo: alcanzando el rango Oro en los tres primeros desafíos de pesadilla.
- Coste: gratis.
Hellverine
- Garras: Hueso carbonizado.
- Cómo conseguirlo: alcanzando el rango Adamántium en los tres primeros desafíos de pesadilla.
- Coste: gratis.
Letal
- Cómo conseguirlo: completando la historia principal.
- Coste: gratis.
Trajes exclusivos de la Edición Digital Deluxe
Cinco de los 32 atuendos están vinculados a la Edición Digital Deluxe de Marvel: Lobezno. Por tanto, no forman parte de los desbloqueos convencionales de la campaña.
Era de Apocalipsis
- Garras: Gruesas.
- Cómo conseguirlo: incluido con la Edición Digital Deluxe.
- Coste: gratis.
Increíble
- Garras: Filo pulido.
- Cómo conseguirlo: incluido con la Edición Digital Deluxe.
- Coste: gratis.
Cuero nuevo
- Garras: Afiladas.
- Cómo conseguirlo: incluido con la Edición Digital Deluxe.
- Coste: gratis.
Salvaje
- Garras: Hoja hueca.
- Cómo conseguirlo: incluido con la Edición Digital Deluxe.
- Coste: gratis.
Cacería nocturna
- Garras: Espina dentada.
- Cómo conseguirlo: incluido con la Edición Digital Deluxe.
- Coste: gratis.
También podemos conseguir garras independientes
Los trajes no son la única manera de modificar el aspecto de Logan. Marvel: Lobezno también permite personalizar sus garras, y existen tres diseños adicionales que podemos conseguir independientemente de los atuendos. Se trata de las garras de borde plano, doradas y de diamante. Para incorporarlas a nuestra colección tenemos que enfrentarnos a los tres primeros desafíos de pesadilla y conseguir, como mínimo, el rango Plata, que requiere alcanzar 8.000 puntos.
Aunque buena parte de este sistema gira alrededor de la personalización visual, hay un buen motivo para no conformarnos con dos o tres atuendos. La fabricación de trajes permite obtener periódicamente incrementos de la salud máxima de Logan, por lo que invertir los materiales que encontramos durante la aventura termina teniendo una recompensa más allá de lo puramente cosmético.