Gustavo Maeso Madrid, 14 SEP 2026 - 13:31h.

Blizzard anuncia Diablo V para 2029 y recupera StarCraft con un shooter narrativo de mundo abierto previsto para 2030

Todd McFarlane llevará Spawn a la BlizzCon en una nueva colaboración de Diablo Immortal

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La BlizzCon 2026 ha abierto sus puertas en Anaheim y Blizzard Entertainment no se ha guardado precisamente sus mejores cartas. World of Warcraft: Forever, Diablo V, una nueva campaña de Warcraft III y, quizá una de las mayores sorpresas, el regreso de StarCraft con un juego completamente nuevo han protagonizado una ceremonia de apertura cargada de anuncios. Y eso es solo una parte de lo presentado.

Johanna Faries, presidenta de Blizzard Entertainment, ha sido la encargada de inaugurar la BlizzCon desde el Anaheim Convention Center con un discurso centrado especialmente en la comunidad y en la importancia que los videojuegos, la creatividad y los mundos de Blizzard han tenido durante décadas. Después llegó la avalancha de novedades: Warcraft, Diablo, StarCraft, Overwatch, Hearthstone y Heroes of the Storm tienen planes para los próximos meses y años. Repasamos todo lo anunciado en la BlizzCon 2026.

World of Warcraft: Forever abre una tercera vía para explorar Azeroth

Probablemente uno de los anuncios que más conversación va a generar es World of Warcraft: Forever, una nueva experiencia que convivirá con las dos grandes vertientes actuales de World of Warcraft: el WoW moderno y Classic. Forever llegará el 4 de noviembre de 2026, aunque no habrá que esperar tanto para probarlo. Blizzard abrirá su beta el 17 de septiembre.

La propuesta pretende permitirnos descubrir nuevos caminos y regiones desconocidas de Azeroth y debutará con una cantidad considerable de contenido: tres zonas nuevas, más de 1.000 misiones, dos bandas y una nueva raza, los célicos, además de otras novedades que Blizzard irá desgranando.

El anuncio es especialmente interesante por lo que supone para la estructura futura de World of Warcraft. En lugar de sustituir Classic o transformar el juego moderno, Blizzard plantea Forever como una tercera experiencia diferenciada dentro de su MMORPG. ¿Tiene sentido? Ya lo veremos.

The Last Titan cerrará más de dos décadas de historia de Warcraft

El WoW tradicional tampoco se queda atrás. La compañía ha adelantado lo que podemos esperar de Eclipse (12.2), la próxima gran actualización de Midnight y una pieza central de la Saga del alma-mundo. Xal'atath seguirá acercándose a su gran objetivo: hacerse con el alma-mundo de Azeroth. El personaje, de hecho, tendrá bastante protagonismo en diferentes juegos de Blizzard durante los próximos meses.

Más trascendental todavía será The Last Titan. Blizzard define la próxima expansión de World of Warcraft como la culminación de más de dos décadas de Warcraft. Servirá para cerrar el actual gran capítulo narrativo y, simultáneamente, colocar los cimientos de lo que llegará después. Por ahora tendremos que armarnos de paciencia: Blizzard ofrecerá más información sobre The Last Titan a principios de 2027.

Warcraft III vuelve con Reino olvidado, su primera historia nueva en 23 años

Y de un Warcraft nos vamos a otro. Blizzard también recupera su vertiente más puramente estratégica con Warcraft III: Reino olvidado, una nueva campaña para Warcraft III: Reforged.

La importancia del lanzamiento no es menor: supone la primera historia nueva de Warcraft III en 23 años. Reino olvidado profundiza en la trágica caída de Lordaeron y explica los acontecimientos que terminaron provocando que la antigua capital recibiera el nombre de Entrañas. Lo mejor para los aficionados es que no hay que esperar: la campaña está disponible desde hoy.

Su lanzamiento viene acompañado por la actualización 3.0 de Warcraft III: Reforged, con importantes mejoras para el juego, entre ellas una actualización gráfica y una versión mejorada del editor de mundos.

Diablo V ya es oficial: Santuario ha caído

Otro de los grandes bombazos de la BlizzCon 2026 tiene nombre propio: Diablo V. La siguiente entrega principal de la saga llegará en la primavera de 2029 y parte de una situación bastante poco esperanzadora para Santuario. Diablo ha vencido y el mundo ha caído. Blizzard construirá la historia alrededor de una pregunta: ¿en qué debemos convertirnos cuando el mundo ya ha sucumbido?

Tendremos tiempo de sobra para descubrirlo. Mientras tanto, Diablo IV continuará ampliándose.

La Temporada del Legado del Infierno comienza el 15 de septiembre y celebrará los 30 años de Diablo recuperando elementos de distintas épocas de la franquicia. Regresarán los demonios mayores y también Deckard Caín, acompañados por equipo y recompensas inspirados en toda la trayectoria de la saga.

La amazona también tendrá un papel destacado. La emblemática clase recibirá durante el primer semestre de 2027 su primer pack, con algunas de sus armas más reconocibles, incluyendo el arco y la jabalina.

Diablo IV llega a Nintendo Switch 2

Hay otra novedad importante para quienes prefieren jugar lejos del PC o de las consolas de sobremesa. Diablo IV: Age of Hatred Collection llegará a Nintendo Switch 2 el 15 de septiembre. La edición incorporará juego multiplataforma y progreso cruzado, dos características especialmente importantes para trasladar nuestras partidas entre plataformas.

La intención de Blizzard es llevar a la nueva consola de Nintendo la experiencia completa de Diablo IV, incluyendo su endgame en constante evolución.

StarCraft regresa y lo hace con un shooter de mundo abierto

Sí, StarCraft vuelve. Y no de la manera que muchos habríamos imaginado. Blizzard ha presentado un nuevo videojuego de la franquicia que abandonará la estrategia tradicional para convertirse en un shooter narrativo de mundo abierto. Por ahora la compañía mantiene bajo llave buena parte de los detalles, pero ya tenemos una ventana de lanzamiento: primavera de 2030.

Se trata de uno de los proyectos anunciados con mayor antelación durante esta BlizzCon y también de una transformación especialmente llamativa para una saga históricamente vinculada a la estrategia en tiempo real y a los esports. Habrá que esperar para comprobar cómo se trasladan los terran, protoss y zerg a esta nueva fórmula.

Overwatch presenta a Doctrine y prepara el desenlace de El Reinado de Talon

Overwatch también tiene novedades importantes. La temporada 5 introducirá a Doctrine, un nuevo héroe de apoyo, además de modificaciones relevantes para personajes como Sombra y Roadhog.

A ellos se suma un nuevo escenario, Observatorio: Grimsvötn, y la conclusión de El Reinado de Talon, la primera narrativa anual desarrollada para Overwatch.

La música también tendrá un protagonismo especial en esta BlizzCon. YOASOBI actuará durante la Overwatch World Cup en el que Blizzard presenta como el primer espectáculo para el intermedio de la historia de sus esports.

LE SSERAFIM, por su parte, regresará al escenario principal para clausurar el fin de semana con una actuación en directo antes de su gira estadounidense. La colaboración entre el grupo y Overwatch también vuelve al videojuego y ya está disponible.

Blizzard ha emplazado a los aficionados a febrero de 2027, cuando celebrará una nueva edición de Overwatch En primer plano con más anuncios.

Hearthstone viajará hasta la época del Imperio Negro

Hearthstone nos llevará muy atrás en la cronología de Azeroth con su próxima expansión, El Auge del Imperio Negro. La aventura transcurre en una época anterior al encarcelamiento de los Dioses Antiguos y estrenará la palabra clave Reunir.

La mecánica permitirá combinar dos cartas para obtener una única carta especialmente poderosa, introduciendo nuevas posibilidades para construir combos. También se renovará el diario para concentrar en un mismo lugar misiones, logros y eventos de aventuras correspondientes a diferentes expansiones. Campos de batalla, mientras tanto, incorporará un nuevo tipo de esbirro: las aberraciones, criaturas interdimensionales nacidas de la influencia de los Dioses Antiguos.

Pero uno de los anuncios más relevantes queda reservado para 2027. El monje se convertirá en la primera clase nueva de Hearthstone en seis años, llevando a la taberna su identidad jugable adaptable.

Xal'atath llega a Heroes of the Storm

Blizzard tampoco se ha olvidado de Heroes of the Storm. Xal'atath será la nueva heroína del MOBA y llegará oficialmente al Nexo el 28 de septiembre, aunque estará disponible en el RPP desde el 14 de septiembre.

Más interesante todavía es el mensaje que acompaña al anuncio: Blizzard deja abierta la puerta a que lleguen más héroes en el futuro. Después de años en los que Heroes of the Storm ha permanecido alejado del primer plano de las grandes presentaciones de la compañía, su presencia en la BlizzCon y la posibilidad de ampliar nuevamente su plantilla constituyen una noticia significativa para su comunidad.

Blizzard llevará Diablo a Netflix

La BlizzCon 2026 también mira más allá de los videojuegos. Blizzard ha confirmado que está trabajando junto a Netflix en una serie ambientada en el universo de Diablo.

Todavía no se han ofrecido detalles sobre argumento, reparto, formato o fecha de estreno, pero la compañía asegura que esta producción forma parte de una estrategia más amplia para contar historias de sus universos en otras pantallas. Todo apunta, por tanto, a que no será el último proyecto audiovisual basado en una propiedad de Blizzard que conozcamos.

Si algo nos deja claro esta ceremonia de apertura es que Blizzard está pensando a muy largo plazo. La hoja de ruta presentada se extiende desde lanzamientos prácticamente inmediatos, como Warcraft III: Reino olvidado o la nueva temporada de Diablo IV, hasta proyectos que no veremos terminados hasta 2029 y 2030.