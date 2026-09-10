Todd McFarlane llevará Spawn a la BlizzCon en una nueva colaboración de Diablo Immortal

Gustavo Maeso Madrid, 10 SEP 2026 - 11:36h.

Diablo Immortal x Spawn llegará al juego el próximo 29 de septiembre con una colaboración que fusionará dos universos marcados por lo demoníaco.

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Los mundos de Diablo y Spawn están a punto de encontrarse. Blizzard ha anunciado una nueva colaboración para Diablo Immortal protagonizada por el personaje creado por Todd McFarlane, una alianza que llegará al juego el próximo 29 de septiembre y que promete combinar dos universos con una afinidad bastante evidente: demonios, criaturas infernales, antihéroes y una estética oscura que ha definido a ambas franquicias durante décadas.

La colaboración Diablo Immortal x Spawn tendrá además un escaparate especialmente importante. Todd McFarlane acudirá a la BlizzCon 2026 para acompañar al equipo responsable del juego y participar en un panel dedicado a este inesperado cruce. Allí conoceremos más detalles sobre el proyecto y veremos al dibujante reinterpretar en directo algunos de los personajes más reconocibles del universo Diablo bajo la particular mirada artística de Spawn.

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Diablo Immortal y Spawn unen sus propios infiernos

Pocas colaboraciones parecen tan predispuestas a entenderse visualmente como esta. Por un lado tenemos Santuario, el mundo de Diablo, permanentemente amenazado por demonios y otras fuerzas procedentes de los Infiernos Abrasadores. Por el otro está Spawn, un personaje cuya propia historia está estrechamente vinculada con el infierno, las criaturas sobrenaturales y una lucha constante entre poderes que trascienden el mundo humano.

Blizzard define precisamente la colaboración como la fusión de dos infiernos icónicos, y esa conexión será uno de los principales ingredientes del nuevo contenido.

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La fecha que debemos apuntar en el calendario es el 29 de septiembre, cuando la colaboración se incorporará a Diablo Immortal. El anuncio viene acompañado además de un tráiler de presentación en el que aparece el propio Todd McFarlane y donde podemos encontrar un primer vistazo al próximo parche del título.

Por ahora, Blizzard mantiene parte de las sorpresas bajo llave. La compañía invita a los jugadores a permanecer atentos a las próximas novedades para descubrir todos los detalles de esta colaboración, por lo que tendremos que esperar para conocer con precisión cómo se trasladará el universo de Spawn a las diferentes vertientes de Diablo Immortal.

Todd McFarlane dibujará Diablo en directo durante la BlizzCon

La colaboración no se limitará al contenido que podremos encontrar dentro del videojuego. La BlizzCon será uno de los grandes escenarios de Diablo Immortal x Spawn, con Todd McFarlane como protagonista de un panel especial junto al equipo del título.

Uno de los momentos más interesantes de la sesión será una demostración de dibujo en directo. McFarlane creará arte original basado en personajes icónicos de Diablo, reinterpretándolos a través del prisma visual de Spawn.

Será una oportunidad especialmente atractiva para los aficionados tanto a los videojuegos como al cómic. El estilo de McFarlane resulta fácilmente reconocible por su tratamiento de las criaturas, las sombras, las capas, las anatomías exageradas y los elementos monstruosos, así que trasladar esa identidad artística a los habitantes de Santuario puede dar lugar a reinterpretaciones muy particulares.

El panel también contará con una sesión de preguntas y respuestas. McFarlane hablará sobre el proceso detrás de esta colaboración y repasará algunos aspectos de su extensa trayectoria profesional, marcada por varias décadas de trabajo en la industria del cómic.

Tras la charla llegará otro de los incentivos para quienes puedan asistir presencialmente: se celebrará una firma de arte exclusiva para los asistentes.

Una leyenda del cómic visita Santuario

La elección de Todd McFarlane aporta un peso especial a la colaboración. Estamos ante el creador de Spawn y una de las personalidades que han dejado una huella más reconocible en el cómic estadounidense contemporáneo (su serie de Spider-Man es canela fina).

Spawn nació de la imaginación de McFarlane como un antihéroe estrechamente relacionado con fuerzas sobrenaturales y demoníacas. Su estética, con una enorme capa, cadenas y una imagen deliberadamente oscura, ha convertido al personaje en una figura inmediatamente reconocible incluso fuera de los círculos habituales de lectores de cómics. Ahora veremos cómo esa identidad se cruza con la dirección artística de Diablo.

La relación funciona también en sentido contrario. Diablo lleva décadas construyendo una iconografía propia alrededor de demonios, ángeles, guerreros y monstruos, y Diablo Immortal ha trasladado buena parte de ese imaginario a dispositivos móviles y PC. La posibilidad de que McFarlane interprete algunos de esos personajes con su propio lenguaje visual es, por tanto, uno de los puntos más interesantes de la colaboración.

El anuncio sirve igualmente como anticipo de lo que está por venir para Diablo Immortal. El tráiler de revelación de la colaboración no solo incluye un mensaje de Todd McFarlane, sino también un primer vistazo al próximo parche del juego.