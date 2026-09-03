BlizzCon 2026 desvela su programa, mapa y guía de visionado antes de regresar a Anaheim

Gustavo Maeso Madrid, 03 SEP 2026 - 15:04h.

La gran cita de Blizzard se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el Anaheim Convention Center, con retransmisión gratuita a través de internet

Celebra los 30 años de Warcraft con un directo especial de Blizzard

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BlizzCon 2026 está cada vez más cerca y Blizzard Entertainment empieza a poner todas sus cartas sobre la mesa. La compañía ha publicado su guía 'Qué debes saber antes de ir', un documento pensado tanto para quienes viajarán hasta California como para los millones de aficionados que seguirán el evento desde casa. Con ella llegan el programa de actividades, el mapa del recinto y los principales detalles de la retransmisión online de una edición que se celebrará los próximos 12 y 13 de septiembre en el Anaheim Convention Center.

Aunque ya podemos hacernos una idea bastante precisa de lo que nos espera durante ese fin de semana, Blizzard se guarda unas cuantas sorpresas. Algunas partes del programa y determinadas zonas del propio recinto permanecerán ocultas hasta la ceremonia de apertura de BlizzCon 2026. Una decisión que mantiene vivo uno de los grandes atractivos históricos de la convención: descubrir en directo qué prepara la compañía para sus principales universos y juegos.

Un programa de BlizzCon 2026 pensado para no perderse nada

El programa publicado por Blizzard servirá como hoja de ruta para organizar un fin de semana que volverá a estar cargado de contenidos. Entre las principales citas encontraremos la ceremonia de apertura, diferentes paneles dedicados a los juegos de la compañía, competiciones de eSports y la tradicional noche de la comunidad.

Precisamente, la ceremonia inaugural será uno de los momentos que tendremos marcado en rojo. No solo dará el pistoletazo de salida oficial al evento, sino que será el escenario elegido para revelar parte de esos contenidos que Blizzard ha decidido mantener en secreto hasta el último momento.

La guía también permitirá a los asistentes planificar con antelación su recorrido por el Anaheim Convention Center. En un evento de estas dimensiones, conocer horarios y ubicaciones resulta especialmente importante si queremos combinar presentaciones, actividades presenciales y competiciones sin perdernos las citas principales.

Parte del mapa seguirá siendo un misterio hasta la apertura

Junto al calendario, Blizzard ha enseñado el mapa del recinto de BlizzCon 2026. La distribución ofrece un primer vistazo a los espacios que ocupará la convención y ayuda a anticipar la magnitud de esta edición.

Sin embargo, aquí vuelve a aparecer el juego del misterio. Algunas áreas no se mostrarán por completo hasta la ceremonia de apertura. De esta forma, ni siquiera el plano definitivo permite conocer de antemano absolutamente todo lo que encontraremos al cruzar las puertas del centro de convenciones.

Para quienes acudan presencialmente, la guía reúne además buena parte de la información práctica imprescindible antes del viaje. Incluye detalles sobre el registro y la recogida de acreditaciones, los horarios generales del espectáculo y el funcionamiento de las diferentes experiencias repartidas por el recinto.

BlizzCon 2026 se podrá ver gratis desde casa

No será necesario viajar hasta Anaheim para seguir los grandes anuncios. Blizzard confirma que la retransmisión de BlizzCon 2026 será gratuita para todo el mundo y podrá seguirse a través de sus canales oficiales de YouTube y Twitch, además de Battle.net.

La emisión abarcará algunos de los contenidos más importantes del fin de semana, incluida la ceremonia de apertura, los paneles destacados y las competiciones de eSports. De este modo, podremos seguir buena parte de la actualidad de Blizzard prácticamente al mismo tiempo que el público presente en California.

Además, seguir el evento en directo tendrá incentivos adicionales. Los espectadores que participen en las retransmisiones de YouTube y Twitch podrán optar a conseguir contenido para los juegos. Conviene, por tanto, prestar atención a las condiciones concretas de estas promociones y a los posibles requisitos de vinculación de cuentas antes de que comience el evento.

eSports, cosplay y la Feria de la Luna Negra vuelven a la fiesta

BlizzCon nunca ha sido únicamente una sucesión de anuncios. La vertiente comunitaria vuelve a ocupar un espacio destacado en 2026, con actividades que forman parte de la identidad de la convención.

La guía publicada por Blizzard incluye información específica sobre las competiciones de eSports, la noche de la comunidad y los disfraces. También encontraremos detalles de los complementos de experiencias disponibles durante el evento y de la tienda oficial de artículos de BlizzCon.

Entre los regresos más reconocibles está la Feria de la Luna Negra, nombre que los jugadores de World of Warcraft identificarán inmediatamente y que se ha convertido también en uno de los elementos característicos de la experiencia presencial de BlizzCon.

Y los múrlocs tampoco podían faltar. La guía recoge información sobre la Marcha de los múrlocs, otra de esas tradiciones comunitarias que aportan a la convención un carácter muy diferente al de una presentación corporativa convencional.

Los lotes digitales de BlizzCon ya están disponibles

La celebración tampoco se limita al fin de semana del 12 y 13 de septiembre. Blizzard ya ha puesto en marcha las actividades relacionadas con BlizzCon 2026 en la Tienda Battle.net, donde están disponibles los lotes digitales asociados a la convención.

Estos paquetes reúnen objetos para algunos de los títulos más importantes del catálogo actual de la compañía: World of Warcraft, Overwatch, Diablo IV, Diablo Immortal y Hearthstone. Cada juego dispone de su correspondiente lote, mientras que quienes quieran reunir el conjunto completo pueden optar por la Colección Definitiva de BlizzCon, que incorpora los cinco paquetes individuales junto a objetos adicionales para los juegos.

Hay también una iniciativa para dos títulos veteranos. Durante un periodo limitado, los jugadores podrán obtener recompensas gratuitas para Heroes of the Storm y StarCraft II, y en este caso Blizzard señala que no será necesario realizar ninguna compra para conseguirlas.

Tanto los lotes digitales de BlizzCon como estas recompensas gratuitas estarán disponibles hasta el 28 de septiembre de 2026, por lo que la celebración digital se prolongará durante algo más de dos semanas después de que cierren las puertas del Anaheim Convention Center.