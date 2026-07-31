Dungeons & Dragons anuncia colaboración con World of Warcraft, Star Wars y el regreso de Dark Sun

Gustavo Maeso Madrid, 31 JUL 2026 - 14:11h.

Wizards of the Coast presenta en Gen Con 2026 la mayor batería de anuncios de los últimos años para el universo de D&D

Forgotten Realms regresa en español: los nuevos libros de Dungeons & Dragons llegan el 4 de agosto

Compartir







Dungeons & Dragons ha aprovechado el escenario de Gen Con 2026 para presentar una hoja de ruta que marca un antes y un después en la evolución de la franquicia. Ante miles de asistentes y una audiencia internacional siguiendo el evento por streaming, Wizards of the Coast ha desvelado una amplia batería de anuncios que combinan nuevas colaboraciones, el regreso de algunos de los mundos más emblemáticos del juego de rol y una fuerte apuesta por las experiencias digitales.

La presentación deja claro que la estrategia de la compañía pasa por atraer a nuevos jugadores sin perder de vista a la comunidad veterana. La llegada de una iniciativa denominada Universes Beyond, el esperado retorno de Dark Sun, nuevos proyectos para Dragonlance y Greyhawk, una renovada aplicación de D&D Beyond, múltiples anuncios relacionados con videojuegos y la confirmación de una futura colaboración oficial con Star Wars conforman uno de los mayores despliegues de contenido que ha vivido la marca en los últimos años.

World of Warcraft inaugura la iniciativa Universes Beyond

Uno de los anuncios más importantes de la noche fue la presentación de Dungeons & Dragons: World of Warcraft, el primer lanzamiento bajo el sello Universes Beyond, una nueva línea destinada a llevar el sistema de D&D a otros universos de gran popularidad.

El libro llegará el 17 de noviembre de 2026 y ha sido desarrollado en colaboración con Blizzard Entertainment. La propuesta permitirá trasladar Azeroth a las mesas de juego, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de recrear a sus personajes favoritos de World of Warcraft o crear nuevos héroes para recorrer regiones emblemáticas, explorar mazmorras clásicas y enfrentarse a algunos de los enemigos más icónicos de los más de veinte años de historia del MMORPG.

La publicación incluirá además adaptaciones oficiales de varias mazmorras del videojuego, ampliando las posibilidades para los directores de juego que quieran combinar la experiencia tradicional de Dungeons & Dragons con uno de los universos más influyentes de los videojuegos.

Junto al libro también llegará Icecrown Citadel Map Pack, un paquete de mapas y fichas que incorpora una aventura digital para personajes de nivel 16 al 20 centrada en una de las incursiones más recordadas por la comunidad de World of Warcraft.

Dark Sun vuelve con una nueva generación de productos

Otra de las grandes sorpresas fue la confirmación del regreso de Dark Sun, uno de los escenarios más queridos y también más duros de la historia de Dungeons & Dragons.

La ambientación postapocalíptica de Athas regresará durante 2027 con una colección completa de libros y accesorios dentro de la denominada Season of Survival. La nueva línea recuperará la esencia del escenario original, caracterizado por un mundo devastado, gobernado por reyes hechiceros y donde la supervivencia constituye el principal desafío para los aventureros.

El anuncio supone la recuperación de un universo que durante años había permanecido ausente del catálogo oficial y que continúa siendo uno de los más demandados por la comunidad.

D&D Icons reúne de nuevo a algunos de los grandes nombres de la franquicia

La compañía también presentó D&D Icons, un nuevo programa creativo destinado a reunir a algunos de los autores más importantes de la historia del juego.

El proyecto estará dirigido por Joe Manganiello, que asumirá el cargo de Chief Creative Officer de esta iniciativa. Bajo este sello regresarán figuras tan influyentes como Margaret Weis, Tracy Hickman, Luke Gygax y R. A. Salvatore, todos ellos involucrados en nuevos proyectos oficiales.

Entre los primeros anuncios destaca un nuevo libro de Dragonlance, desarrollado directamente por Margaret Weis y Tracy Hickman, quienes volverán a trabajar juntos en un producto oficial de rol basado en este universo por primera vez en más de dos décadas. El objetivo será condensar cuarenta años de historia y trasfondo en la obra más ambiciosa dedicada a Krynn.

Por su parte, Luke Gygax reveló que completará una aventura basada en material inédito e inacabado creado por su padre, Gary Gygax, uno de los creadores originales de Dungeons & Dragons. Se espera que este proyecto vea la luz en 2027.

El programa también servirá para recuperar a Drizzt Do'Urden, ya que R. A. Salvatore confirmó que volverá a trabajar sobre el personaje más famoso de los Reinos Olvidados dentro de esta nueva iniciativa.

Los anuncios relacionados con Greyhawk tampoco se hicieron esperar. Wizards of the Coast confirmó Greyhawk: Crown of the Witch Queen, una nueva aventura que llevará a los jugadores nuevamente al escenario donde nació Dungeons & Dragons. La historia girará alrededor del regreso de Drelnza, la hija vampira de Iggwilv, conocida también como Tasha, cuya aparición volverá a poner en peligro el equilibrio del mundo.

Tasha también protagonizará el nuevo videojuego Warlock

La presencia de Tasha no se limitará al juego de rol. Durante Gen Con también se confirmó que el personaje aparecerá en Warlock: Dungeons & Dragons, un videojuego de acción y aventura para un solo jugador desarrollado por Invoke Studios.

La actriz Maggie Robertson pondrá voz e interpretación al personaje, mientras que Tricia Helfer encabezará el reparto interpretando a Kaatri, la protagonista de esta aventura de fantasía oscura ambientada en un mundo abierto inspirado en D&D.

D&D Beyond apuesta por facilitar el acceso al juego

La plataforma digital D&D Beyond también recibió importantes novedades.

Entre ellas destaca el lanzamiento inmediato de una nueva herramienta Looking For Group, diseñada para facilitar que nuevos jugadores encuentren mesa de juego mediante eventos presenciales, la comunidad oficial de Discord o una nueva colaboración con StartPlaying, plataforma especializada en directores de juego profesionales.

Como incentivo para quienes quieran iniciarse en la experiencia, Wizards anunció una promoción temporal que permitirá acceder a partidas organizadas a través de StartPlaying por tan solo 0,99 dólares.

La compañía también mostró un adelanto de una aplicación móvil completamente rediseñada, enfocada especialmente al juego presencial y construida sobre una nueva plataforma tecnológica. Su lanzamiento está previsto para comienzos de 2027.

Star Wars será el próximo gran universo en unirse a Dungeons & Dragons

La gran sorpresa con la que Wizards of the Coast cerró su presentación en Gen Con 2026 fue la confirmación de que Star Wars será la segunda gran franquicia en incorporarse a Universes Beyond. Tras el lanzamiento de Dungeons & Dragons: World of Warcraft, previsto para noviembre de este año, la compañía llevará la galaxia creada por Lucasfilm al juego de rol con una expansión oficial que llegará en 2027.

Aunque por el momento apenas se han ofrecido detalles sobre su contenido, Wizards ha confirmado que la ambientación formará parte de la Season of Rebellion, prevista para la segunda mitad del próximo año. El anuncio fue recibido con entusiasmo por los asistentes al evento, especialmente después de que la presentación concluyera con la aparición sorpresa de Darth Vader sobre el escenario para desvelar la colaboración.