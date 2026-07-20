Forgotten Realms regresa en español: los nuevos libros de Dungeons & Dragons llegan el 4 de agosto

Gustavo Maeso 20 JUL 2026 - 14:26h.

Héroes de Faerûn y Aventuras en Faerûn amplían el universo de los Reinos Olvidados con nuevas opciones para jugadores y masters

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Wizards of the Coast ha confirmado que Forgotten Realms: Héroes de Faerûn y Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn estarán disponibles oficialmente en español a partir del 4 de agosto, una edición de libros de Dungeons & Dragons que también llegará de forma simultánea en francés, italiano y alemán. Con este lanzamiento, la compañía acerca a los jugadores hispanohablantes una de las expansiones más ambiciosas jamás dedicadas a los legendarios Reinos Olvidados.

El nuevo pack promete convertirse en una referencia tanto para quienes disfrutan creando personajes como para los directores de juego que buscan campañas más variadas y profundas. Los dos manuales amplían el universo de Faerûn con una enorme cantidad de contenido inédito que incluye nuevas opciones de personalización, localizaciones emblemáticas, aventuras listas para jugar, criaturas, objetos mágicos y abundante trasfondo para enriquecer cualquier partida.

El mayor recorrido por los Reinos Olvidados

Hablar de Forgotten Realms es hacerlo de uno de los escenarios de fantasía más importantes de la historia del rol. Durante décadas, este mundo ha servido de escenario para incontables campañas de Dungeons & Dragons, además de inspirar novelas, videojuegos y personajes tan conocidos como Drizzt Do'Urden o las aventuras ambientadas en Baldur's Gate.

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Con esta nueva colección, Wizards of the Coast asegura ofrecer la visión más amplia de Faerûn publicada hasta la fecha. El objetivo es que tanto jugadores veteranos como recién llegados puedan explorar un mundo donde la magia, las intrigas políticas, los dioses y las criaturas fantásticas conviven en un escenario repleto de posibilidades narrativas.

Héroes de Faerûn: nuevas posibilidades para crear personajes legendarios

El primero de los dos libros está orientado principalmente a los jugadores. Forgotten Realms: Héroes de Faerûn amplía de forma considerable las opciones disponibles para construir personajes profundamente ligados al trasfondo del escenario.

Entre sus principales novedades destacan ocho subclases completamente nuevas inspiradas en los Reinos Olvidados. Algunas de ellas son el mago Hojacantante o el pícaro Vástago de los Tres, que incorporan habilidades especialmente diseñadas para encajar en la ambientación.

El manual también introduce 34 dotes inéditas, 18 nuevos trasfondos, 19 conjuros y una de las mecánicas más llamativas del libro: la Magia de Círculo, un sistema cooperativo de lanzamiento de hechizos que permite a varios personajes combinar su poder mágico para obtener efectos más espectaculares.

Además, el volumen dedica espacio a ocho facciones de Faerûn, tanto organizaciones clásicas como grupos de nueva incorporación, junto a un recorrido por diez regiones emblemáticas que sirven como punto de partida para desarrollar el pasado y las motivaciones de cualquier aventurero.

Aventuras listas para dirigir desde el primer día

Mientras que el primer libro está pensado para los jugadores, Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn pone el foco en los directores de juego.

Su principal atractivo reside en la inclusión de más de 50 aventuras preparadas para personajes de niveles 1 a 15, permitiendo construir campañas completas o introducir misiones independientes dentro de partidas ya existentes.

El libro también incorpora cinco completas guías de ambientación que exploran distintos estilos de juego. Entre ellas encontramos propuestas tan variadas como el horror de supervivencia en el Valle del Viento Helado, las intrigas de fantasía urbana en Baldur's Gate o diferentes escenarios adaptados a las características de los Reinos Olvidados.

A todo ello se suman 37 monstruos y villanos, incluyendo enemigos tan emblemáticos como los drow de Lolth, además de 12 objetos mágicos y una aventura introductoria titulada La biblioteca perdida de Lethchauntos, diseñada para personajes de niveles 1 a 3 y fácilmente adaptable a cualquiera de las ambientaciones propuestas.

Faerûn continúa expandiendo su leyenda

Lejos de limitarse a una simple recopilación de reglas, ambos libros representan una importante expansión del universo de los Reinos Olvidados. Las nuevas opciones para personajes, la abundancia de material narrativo y la enorme cantidad de aventuras convierten este pack en una herramienta especialmente atractiva para quienes desean desarrollar campañas de largo recorrido o descubrir nuevas regiones del escenario más emblemático de Dungeons & Dragons.

Con su lanzamiento oficial previsto para el 4 de agosto, Forgotten Realms: Héroes de Faerûn y Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn aspiran a convertirse en dos de los manuales imprescindibles para jugadores y directores de juego durante este año.