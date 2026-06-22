Dungeons & Dragons Ravenloft: The Horrors Within, el regreso a los Dominios del Terror

Gustavo Maeso 22 JUN 2026 - 12:05h.

Más contenido, más horror y una producción artística excepcional en un suplemento enorme que amplía Ravenloft

Dungeons & Dragons: Heroes de las Tierras Fronterizas, una caja de inicio tan grande como un juego de mesa

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Desde que Ravenloft apareció por primera vez en los años ochenta, el escenario de horror de Dungeons & Dragons se ha convertido en uno de los universos más queridos por los aficionados al juego de rol. La mezcla de terror gótico, fantasía oscura, horror psicológico y tragedias personales ha permitido a generaciones de jugadores vivir aventuras muy distintas a las habituales campañas de héroes enfrentándose a dragones y demonios. Por eso, cuando Wizards of the Coast anunció Ravenloft: The Horrors Within, los aficionados se emocionaron.

El nuevo libro amplia el trabajo realizado anteriormente por Van Richten’s Guide to Ravenloft y llega para convertirse en el pilar central de la denominada "Season of Horror" de Dungeons & Dragons. El libro llega acompañado además por una completa línea de productos complementarios (baraja Tarokka, pantalla para Dungeon Master y un pack de mapas). Tras sumergirnos entre nieblas, dominios malditos y horrores cósmicos, podemos afirmar que estamos ante una expansión notable, aunque también marcada por algunas decisiones que generarán debate entre los seguidores veteranos.

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Un Ravenloft más grande que nunca

La principal virtud de The Horrors Within es su enorme cantidad de contenido. El volumen presenta 16 Dominios del Terror, 17 Lores Oscuros completamente desarrollados, siete subclases, cuatro especies jugables, cuatro trasfondos, múltiples dones oscuros, nuevas dotes, un bestiario repleto de criaturas terroríficas y nada menos que 47 mapas para apoyar las partidas.

El libro funciona como una auténtica caja de herramientas para Dungeon Masters y jugadores interesados en explorar géneros tan diversos como el terror gótico, el horror cósmico, el folk horror, el ocultismo o la fantasía oscura.

Sin embargo, esta ambición también provoca uno de los principales problemas del producto. Una parte importante del contenido procede de Van Richten’s Guide to Ravenloft y de otros suplementos previos a la quinta edición. Muchas opciones han sido revisadas, adaptadas a las reglas actualizadas y reorganizadas, pero los veteranos encontrarán numerosas secciones familiares. ¿Se trata de una revolución? No. Más bien una revisión de lo que ya teníamos.

Nuevas opciones para los personajes

Entre las novedades más interesantes destacan las nuevas subclases. El Guardián Hueco (Hollow Warden Ranger) es probablemente la propuesta más evocadora de todo el libro. Esta variante del explorador abraza el horror folclórico y permite al personaje canalizar energías primitivas de la tierra, desarrollando gradualmente rasgos monstruosos como cuernos, colmillos o auras inquietantes.

La otra gran incorporación es el Reanimador (Reanimator Artificer), una curiosa mezcla entre ciencia y nigromancia que permite crear criaturas reanimadas mediante experimentos macabros. Su concepto recuerda inevitablemente a Frankenstein y aporta una personalidad única dentro de las clases de D&D. Mecánicamente puede resultar más discutible debido a la naturaleza temporal de sus creaciones, pero temáticamente encaja de forma brillante dentro del universo Ravenloft.

También regresan opciones muy apreciadas por los aficionados, como el Bardo del Colegio de los Espíritus o el Brujo No Muerto, ahora adaptados al nuevo marco de reglas.

Lupinos, Dhampiros y otros seres de pesadilla

Las especies jugables continúan apostando por la identidad característica del escenario. Los Dhampiros, Hexblood y Reborn regresan desde publicaciones anteriores, pero la gran novedad es la incorporación de los Lupinos.

Estos personajes no son hombres lobo tradicionales. Permanecen atrapados en una forma híbrida permanente que les concede capacidades sobrenaturales, sentidos mejorados y un aullido capaz de sembrar el miedo entre sus enemigos. Se trata de una alternativa muy atractiva para quienes desean interpretar personajes malditos sin caer en los tópicos habituales del licántropo clásico.

Los nuevos trasfondos también ayudan a reforzar la ambientación. Destacan especialmente el Viajero de las Brumas y el Médium Espiritual, dos conceptos que parecen haber nacido específicamente para formar parte de Ravenloft.

Innsmouth y la llegada del horror cósmico

Uno de los aspectos más comentados del suplemento será sin duda la inclusión de Innsmouth como nuevo Dominio del Terror. Inspirado directamente en la obra de H. P. Lovecraft, este escenario introduce el horror cósmico de forma mucho más explícita que nunca dentro de Ravenloft. La gran sorpresa llega con la presencia de Cthulhu como figura central del dominio.

Se trata de una decisión valiente y polémica al mismo tiempo. Por un lado, aporta una dimensión completamente nueva al escenario y permite explorar temáticas diferentes a las habituales historias de vampiros, fantasmas y maldiciones familiares. Por otro, tampoco es que se haya trabajado mucho en incluir el universo del genio de la literatura en la aventura, sino un añadido como mero homenaje que no va mucho más allá.

Pero de cualquier forma, Innsmouth aporta una ambientación fascinante, repleta de cultos, secretos ancestrales y que a muchos amantes de las obras de Lovecraft les darán pie, seguro, para crear aventuras memorables.

Dominios del Terror más desarrollados

Los Dominios del Terror siguen siendo el corazón de la experiencia Ravenloft. Cada dominio incluye mapas, personajes relevantes, lugares destacados, ganchos argumentales y propuestas de campaña completas. Entre las novedades sobresalen Sithicus, una reinterpretación oscura de los territorios élficos de Krynn, y una versión ampliada de Shadowlands, que recupera elementos clásicos de ediciones anteriores.

Además, una de las grandes incorporaciones es que los Lores Oscuros disponen ahora de bloques de estadísticas completos. Esto permite enfrentarlos directamente en campaña, aunque Ravenloft mantiene una de sus reglas fundamentales: derrotar a un Lord Oscuro nunca supone una victoria definitiva. Los dominios son tanto su reino como su prisión, y tarde o temprano siempre regresarán.

Un bestiario repleto de pesadillas

El capítulo dedicado a los monstruos es uno de los más atractivos para los Dungeon Masters. Entre las nuevas criaturas encontramos aberraciones cósmicas como los Mi-Go, los Shoggoths, los Elder Things o los inquietantes Yithianos. También aparecen amenazas más cercanas al horror clásico, como esculturas asesinas, esqueletos de Strahd o criaturas inspiradas en leyendas populares.

La variedad es enorme y permite construir campañas centradas en estilos de terror muy diferentes sin necesidad de recurrir a otros manuales.

Una dirección artística sobresaliente

Si hay un apartado donde The Horrors Within alcanza la excelencia absoluta es el visual. La dirección artística abandona parte de la estética clásica de Van Richten’s Guide to Ravenloft para abrazar una identidad mucho más atrevida. Colores saturados, páginas negras con texto blanco, ilustraciones a sangre completa y composiciones surrealistas convierten cada página en una experiencia visual fascinante.

La portada alternativa merece una mención especial. Su combinación de tintas metálicas, acabados mate y detalles brillantes la convierten probablemente en una de las ediciones especiales más impresionantes publicadas por Wizards of the Coast hasta la fecha.

Los productos complementarios

A diferencia de otros lanzamientos donde los accesorios parecen simples extras promocionales, aquí los productos asociados resultan realmente útiles.

La nueva baraja Tarokka destaca especialmente. Se trata de una reinterpretación moderna de las icónicas cartas inspiradas en el tarot que llevan décadas ligadas a Ravenloft. A diferencia de la edición de 2016, que apostaba por ilustraciones en blanco y negro de corte gótico, esta nueva versión abraza plenamente la identidad visual de The Horrors Within, con una explosión de colores saturados y una dirección artística mucho más llamativa. El resultado es una baraja que destaca inmediatamente sobre la mesa y que transmite una sensación constante de extrañeza e inquietud.

Las cartas dejan de ser un mero elemento temático para convertirse en una herramienta narrativa con impacto real en las campañas. Cada Dominio del Terror está asociado a una carta concreta, que puede utilizarse como guía para viajar entre las Brumas, mientras que los Lores Oscuros también poseen cartas vinculadas a su historia y personalidad.

El libro también incorpora abundantes consejos para los Dungeon Masters sobre cómo realizar lecturas más inmersivas, interpretar los símbolos de las cartas o incluso manipular deliberadamente la tirada para favorecer determinadas historias. Son pequeños detalles que convierten a la Tarokka en una herramienta mucho más versátil de lo que cabría esperar y que refuerzan la identidad única de Ravenloft frente a otros escenarios de Dungeons & Dragons.

La pantalla del Dungeon Master también resulta especialmente práctica gracias a una selección de tablas y reglas de consulta rápida realmente útiles durante las sesiones. Por su parte, el pack de mapas y fichas ofrece recursos reutilizables para prácticamente cualquier aventura de terror, lo que multiplica su valor a largo plazo.

Un gran suplemento pero con pocas novedades

La sensación que nos deja Ravenloft: The Horrors Within es algo contradictoria. Por un lado, contiene algunas de las mejores ideas que hemos visto en el escenario durante años. Los nuevos dominios funcionan, las opciones para personajes son atractivas, la producción artística es sobresaliente y los productos complementarios están mucho mejor integrados que en anteriores lanzamientos.

Por otro, cuesta ignorar la enorme sombra de Van Richten’s Guide to Ravenloft. En ocasiones parece una expansión avanzada; en otras, una revisión actualizada; y en ciertos capítulos, una mezcla de ambas cosas. Para quienes nunca hayan explorado Ravenloft, este libro constituye una puerta de entrada magnífica y con e mejor acabado artístico posible. Pero los veteranos tal vez no encuentren suficientes novedades para justificar su compra. Además, de momento, sólo llega en inglés.