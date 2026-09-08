Gustavo Maeso Madrid, 08 SEP 2026 - 13:28h.

El especial de The Legend of Zelda se emite este martes a las 16:00 y durará unos 30 minutos

Nintendo Direct para junio y sorpresas con Zelda Ocarina of Time y Star Fox

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Cuarenta años salvando Hyrule dan para una celebración en condiciones. The Legend of Zelda celebra su 40.º aniversario con un Nintendo Direct especial este martes, 8 de septiembre, una presentación que promete poner a Link y compañía otra vez en el centro de la actualidad. Según anunció ayer Nintendo, la cita tendrá una duración aproximada de media hora. Tiempo suficiente para enseñar novedades, despertar la nostalgia y soltar sorpresas.

A qué hora es el Nintendo Direct de Zelda y dónde verlo en España

El Nintendo Direct del 40.º aniversario de Zelda comenzará a las 16:00 en la España peninsular y a las 15:00 en Canarias. Podrá seguirse a través de la retransmisión de Nintendo en YouTube. La presentación se centrará en la saga y sus celebraciones. No debe confundirse con el Nintendo Direct general del miércoles 9 de septiembre, previsto a la misma hora, que dedicará aproximadamente 45 minutos a juegos de Nintendo Switch 2 con lanzamiento durante el próximo invierno.

Ocarina of Time para Switch 2 y ¿la película de Zelda?

El regreso a Hyrule que más miradas atrae es Ocarina of Time para Nintendo Switch 2. La presencia del juego está más que confirmada pero a partir de ahí empiezan las preguntas: ¿cuánto veremos de sus mejoras visuales?, ¿habrá una demostración extensa de su gameplay?, ¿se anunciará la fecha de lanzamiento y los detalles de sus ediciones? Son cuestiones que esperamos resolver durante el Direct.

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La expectación también ha aumentado por una ficha que, según se puede leer en Nintendo Life, apareció temporalmente en la tienda australiana de Nintendo con un precio de la edición digital de 94,95 dólares australianos (lo que eauivale a unos 60 euros). Pero dicha información no confirma el precio que finalmente tendrá el juego en laeshop europea.

La película de Zelda es otra candidata a ocupar parte de esta presentación especial. Un avance, imágenes, ¿un tráiler? o un mensaje de sus responsables encajarían de manera fabulosa en una celebración de la franquicia. Pero esto entra ya en el terreno de las predicciones.

También tendría sentido dedicar unos minutos al legado de la saga. Una incorporación al catálogo de clásicos, una reedición o una iniciativa musical serían formas de aprovechar cuatro décadas de aventuras.

Y ya en el terreno del coleccionismo, una consola o un mando conmemorativos también encajarían en la fiesta. La Trifuerza tiene una facilidad preocupante para hacer que un accesorio que ayer no necesitábamos nos parezca imprescindible.

A las 16:00 saldremos de dudas.