Nintendo anuncia dos Nintendo Direct consecutivos: Zelda celebra sus 40 años y Switch 2 mira al invierno

Gustavo Maeso Madrid, 07 SEP 2026 - 17:00h.

The Legend of Zelda protagonizará el 8 de septiembre una emisión especial de unos 30 minutos para conmemorar el 40º aniversario de la saga

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Nintendo ha confirmado la emisión de dos presentaciones Nintendo Direct en días consecutivos, con dos enfoques claramente diferenciados: primero será el turno de The Legend of Zelda y la celebración de sus cuatro décadas de historia; después, toda la atención se desplazará hacia Nintendo Switch 2 y los juegos que ampliarán su catálogo durante el próximo invierno.

La cita comienza este martes 8 de septiembre a las 16:00, hora peninsular española, con The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct, una presentación que tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Apenas 24 horas después, el miércoles 9 de septiembre, también a las 16:00, Nintendo emitirá el Nintendo Direct – 09-09-2026, con unos 45 minutos de novedades. En total, nos esperan alrededor de 75 minutos de anuncios e información oficial repartidos entre dos retransmisiones.

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The Legend of Zelda celebra 40 años con su propio Nintendo Direct

La primera presentación estará dedicada íntegramente a una de las franquicias más reconocibles de Nintendo. The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct se emitirá el martes 8 de septiembre y servirá para repasar y presentar diversa información relacionada con la serie coincidiendo con la celebración de su 40º aniversario.

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Nintendo ha fijado la duración aproximada de esta emisión en 30 minutos, un espacio considerable para una presentación centrada específicamente en una única franquicia. Por ahora, la compañía no ha detallado qué anuncios concretos formarán parte del programa, por lo que habrá que esperar a la retransmisión para conocer el contenido preparado para esta celebración.

he Legend of Zelda se ha convertido a lo largo de cuatro décadas en uno de los pilares del catálogo de Nintendo y en una saga estrechamente vinculada a la evolución de sus consolas. Sus diferentes entregas han acompañado a varias generaciones de jugadores y han reinterpretado de manera constante conceptos como la exploración, las mazmorras, los puzles y la aventura.

Nintendo Switch 2 toma el relevo el miércoles

La segunda gran cita llegará solo un día más tarde. El Nintendo Direct – 09-09-2026 comenzará el miércoles 9 de septiembre a las 16:00, nuevamente en horario peninsular, y tendrá una duración aproximada de 45 minutos.

En esta ocasión, Nintendo sí ha adelantado claramente el foco de la presentación: estará centrada en juegos de Nintendo Switch 2 que se lanzarán durante el próximo invierno. Esto convierte la emisión en una cita particularmente relevante para conocer cómo evolucionará el catálogo de la consola durante los próximos meses.

Los aproximadamente 45 minutos anunciados ofrecen margen para una presentación amplia. Nintendo no ha proporcionado en su comunicado una lista de títulos que aparecerán durante la retransmisión, de modo que cualquier juego concreto que no haya sido confirmado para el evento debe considerarse, por ahora, una posibilidad y no un anuncio.

Dos Direct y alrededor de 75 minutos de novedades

La decisión de organizar dos emisiones consecutivas permite a Nintendo separar dos mensajes importantes. Por un lado, la compañía reserva un escaparate propio para celebrar el aniversario de The Legend of Zelda. Por otro, evita que ese acontecimiento absorba la presentación dedicada al catálogo de Nintendo Switch 2.

Si sumamos las duraciones aproximadas anunciadas, tendremos unos 75 minutos de Nintendo Direct en apenas 24 horas: 30 minutos correspondientes al especial de Zelda y otros 45 minutos para la presentación general de Switch 2.

El calendario queda así: el martes 8 de septiembre, a las 16:00, comenzará The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct; el miércoles 9 de septiembre, a la misma hora, arrancará Nintendo Direct – 09-09-2026. Dos tardes consecutivas que los aficionados a Nintendo probablemente querrán tener señaladas.

Nintendo ha confirmado que ambas presentaciones podrán seguirse en directo desde España a través del sitio web oficial de Nintendo Direct y del canal de YouTube de Nintendo España. Los horarios comunicados corresponden a la hora peninsular española.