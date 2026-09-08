Gustavo Maeso Madrid, 08 SEP 2026 - 14:00h.

El estudio reitera que su festival de conducción en Japón desembarcará en PlayStation 5 durante 2026, aunque todavía no concreta la fecha

Forza Horizon 6: Japón es el destino definitivo para los amantes del motor

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Playground Games ha querido salir a desmentir los últimos rumores sobre el retraso de la versión de Forza Horizon 6 para la consola de Sony y ha reiterado que su juego de conducción llegará a PlayStation 5 antes de que termine 2026. Falta poner día y mes al viaje, pero la versión sigue en los planes de lanzamiento que ya había avanzado el estudio.

La confirmación oficial aparece en la web oficial de Forza, dentro de la presentación de la actualización British Automotive. Playground recuerda también que los usuarios pueden añadir el título a su lista de deseos en PlayStation Store para recibir información sobre su disponibilidad. El mensaje despeja las dudas sobre la ventana de lanzamiento, aunque todavía deja la pregunta más importante sin respuesta: cuándo podremos arrancar.

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Forza Horizon 6 en PS5 sigue adelante

Xbox ya había anunciado que Forza Horizon 6 tendría una versión para PS5 después de su estreno en Xbox Series X|S y PC antes de que terminara este año. Pero sonaban rumores de retrasos hasta el 2027 en este nuevo contexto de cambios en la estrategia de Microsoft. La compañía está decidiendo las exclusividades juego a juego, una situación que había generado inquietud sobre el futuro de algunas versiones para otras plataformas.

En el caso de Forza Horizon 6, el mensaje de Playground mantiene el rumbo. Eso sí, esta comunicación no concreta el día de lanzamiento ni el precio de la versión de PS5. Para quienes esperan ponerse al volante con un DualSense, toca seguir pendientes de la siguiente parada informativa.

Drift Attack: derrapando en la nueva actualización

Mientras prepara el desembarco, Playground sigue ampliando el juego. La actualización British Automotive incorpora Drift Attack, una modalidad permanente que propone sumar puntos derrapando en zonas específicas del trazado. Una excusa perfectamente válida para pasar más tiempo mirando por la ventanilla lateral que por el parabrisas.

Entre los vehículos de la nueva lista del festival figuran el Bentley Continental GT Speed de 2025, el Ginetta G40 Junior de 2019 y el Vauxhall Astra VXR de 2006. Además, Drift Attack permite desbloquear un Jaguar XJ-S Forza Edition de 1990. Entre las mejoras también aparece la posibilidad de seleccionar por separado el idioma del audio y el de los subtítulos.