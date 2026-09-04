Maneater 2 nos vuelve a poner en la piel del tiburón: el depredador definitivo regresará en 2027

Gustavo Maeso Madrid, 04 SEP 2026 - 14:17h.

Tripwire Interactive prepara junto a Demiurge Studios una secuela más grande, detallada y salvaje para PC, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2

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Seguro que Steven Spielberg nunca pensó, cuando rodó Tiburón en 1975 (fascinando al mundo e inaugurando una larga lista de obras de entretenimiento con los escualos como protagonistas) que los fans querrían ser el tiburón. Pero aquí estamos. En Maneater: tú eres el tiburón. Comes. Creces. Evolucionas. Y haces que todos esos pobres bañistas que durante décadas han protagonizado películas de terror acuático descubran cómo se siente estar en el lado equivocado de la cadena alimenticia. Era una premisa maravillosa en 2020 y, seis años después, sigue siendo difícil no sonreír ante ella.

Así que tenemos buenas noticias para quienes alguna vez pensamos que el género necesitaba más videojuegos protagonizados por escualos gigantescos con problemas de gestión de la ira. Tripwire Interactive ha anunciado oficialmente Maneater 2, una secuela actualmente en desarrollo junto a Demiurge Studios que llegará en 2027 a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC mediante Steam y Epic Games Store. El juego se presentó durante el State of Play de Sony y pretende recuperar la peculiar mezcla de RPG de acción, mundo abierto, humor y caos del original, llevando su particular concepto de “shARkPG” bastante más lejos.

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De una idea disparatada a más de 20 millones de jugadores

La primera entrega de Maneater apareció en 2020 con una propuesta que no se parecía demasiado a nada que hubiera alrededor. En lugar de interpretar al típico héroe armado hasta los dientes que debía enfrentarse a monstruos, aquí éramos precisamente aquello que cualquier personaje razonable intentaría evitar: un tiburón toro.

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El planteamiento funcionó. Según los datos facilitados por Tripwire, la franquicia Maneater ha acumulado más de 20 millones de jugadores en todo el mundo desde el estreno del título original y de su expansión oficial, Maneater: Truth Quest, publicada en 2021.

Es una cifra especialmente llamativa para una saga construida alrededor de una fantasía de poder tan peculiar. El primer juego convirtió el crecimiento natural de un tiburón en la estructura de un RPG: empezábamos siendo relativamente vulnerables y terminábamos evolucionando hasta convertirnos en una criatura capaz de sembrar el pánico tanto bajo el agua como alrededor de ella.

En Tripwire parecen tener bastante claro que todavía queda hambre.

Matt LoPilato, CEO de la compañía, explica que la respuesta obtenida por el primer Maneater dejó claro que los jugadores querían más y asegura que el estudio llevaba tiempo esperando la oportunidad de desarrollar una secuela propiamente dicha. Para hacerlo, Tripwire contará esta vez con Demiurge Studios como socio de codesarrollo.

Bienvenidos a Neptune's Kingdom, procuren no acercarse al agua

Maneater 2 abandona los escenarios del original para trasladarnos hasta Neptune's Kingdom, un parque temático y resort de lujo de cinco estrellas inspirado en la opulencia del Imperio romano. Sobre el papel, parece un lugar estupendo para pasar las vacaciones. El pequeño inconveniente es que nosotros somos el tiburón.

La historia comienza durante un evento exclusivo de presentación al que han sido invitados algunos de los influencers y personalidades mediáticas más seguidos del mundo. Desde la perspectiva humana, celebridades. Desde nuestra perspectiva, un menú degustación con muchos seguidores en redes sociales.

Y debajo de toda esa arquitectura monumental, piscinas, atracciones y lujo existe algo bastante menos turístico. Las avanzadas investigaciones marinas del complejo están generando extrañas evoluciones en el ecosistema mientras sus responsables experimentan con tecnologías que traspasan alegremente fronteras científicas, naturales y éticas.

Neptune's Kingdom será así el nuevo gran mundo abierto acuático de la saga: un enorme escenario con secretos, corrientes, rutas, amenazas, criaturas y diferentes zonas que podremos recorrer mientras nuestro tiburón continúa evolucionando.

Comer, explorar, evolucionar y escapar

Tripwire resume la experiencia de Maneater 2 alrededor de cuatro verbos: comer, explorar, evolucionar y escapar.

El primero no necesita demasiadas explicaciones. Seguiremos ocupando la parte más alta de la cadena alimenticia y podremos devorar diferentes especies repartidas por el ecosistema del parque. El menú confirmado incluye peces globo, cangrejos gigantes, pirañas, meros y otras criaturas. Y sí, los seres humanos continúan formando parte de la carta.

La exploración será igualmente importante. Neptune's Kingdom permitirá recorrer su arquitectura monumental, descubrir secretos ocultos en las profundidades, visitar atracciones y hasta pasar por lugares con nombres tan discretos como Mojitodal. La idea vuelve a ser ofrecer un sandbox en el que nadar libremente y buscar nuestro siguiente objetivo, aunque ahora dentro de un escenario mucho más elaborado.

La evolución será otro de los pilares. Las investigaciones científicas del parque han producido cinco modificaciones genéticas diferentes, abriendo la puerta a nuevas formas de transformar al tiburón. El estudio todavía no ha detallado exactamente cómo funcionará este sistema, pero la premisa apunta directamente a recuperar una de las ideas más divertidas del original: comenzar siendo un depredador reconocible y acabar convertido en algo que probablemente haría replantearse su profesión a cualquier biólogo marino.

Y después tendremos que escapar.

Detrás de la fachada del resort se esconde un desastre provocado por la experimentación científica y la codicia corporativa. Nuestro objetivo será alterar ese equilibrio y encontrar la forma de abandonar esta particular fortaleza acuática.

Trip Westhaven vuelve para comentar nuestras barbaridades

Maneater tampoco sería exactamente Maneater sin alguien relatando nuestras aventuras como si todo formara parte de un documental televisivo de dudoso gusto.

Por eso regresa Trip Westhaven, el desacreditado presentador de reality shows que acompañará otra vez nuestras andanzas con sus comentarios. Chris Parnell vuelve a poner voz al personaje, después de una carrera en la que encontramos trabajos tan reconocibles como Saturday Night Live, Rick and Morty o Archer.

Su regreso resulta importante porque el narrador era uno de los ingredientes que daban personalidad al primer título. La gracia nunca estuvo únicamente en destrozar barcos, perseguir humanos o convertir el ecosistema local en nuestra despensa particular, sino también en el tono de falso programa televisivo que envolvía toda aquella carnicería.

Y Maneater 2 parece dispuesto a conservar esa vena satírica. Basta con observar cómo presenta el parque sus investigaciones marinas como una estupenda herramienta de conservación —y, de paso, como una conveniente ventaja fiscal corporativa— para comprobar que Tripwire no pretende ponerse demasiado solemne ahora.

Un mundo submarino más vivo y espectacular

La colaboración entre Tripwire Interactive y Demiurge Studios también tendrá consecuencias técnicas. Ambos equipos quieren conseguir una experiencia más inmersiva y visceral que la del juego original.

Entre las mejoras anunciadas encontramos escenarios con mayor fidelidad visual, una representación más realista de cómo la luz solar se difunde bajo el agua y ecosistemas submarinos con comportamientos mejorados para los NPC, tanto presas como depredadores.

Esto último puede resultar especialmente interesante. Un juego como Maneater depende mucho de que su ecosistema parezca algo más que un conjunto de objetivos esperando pacientemente a convertirse en puntos de experiencia. Si las criaturas reaccionan mejor entre ellas y ante nuestra presencia, Neptune's Kingdom podría convertirse en un escenario bastante más convincente.

Demiurge comparte además la fascinación por la fantasía que sustentaba el original. Kurt Reiner, CEO del estudio, destaca precisamente la capacidad del primer juego para permitir al jugador sentirse como un auténtico depredador alfa y asegura que el objetivo ahora es llevar esa experiencia al siguiente nivel.