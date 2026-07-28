Juan Pérez 28 JUL 2026 - 17:14h.

El extra de las rebajas se mantiene en la casa apuesta digital

Splatoon Raiders, el loop más carismático para reinventar la franquicia

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El aperitivo del apetecible mes de septiembre en cualquiera de las consolas de última generación deja un reguero de ofertas en la eShop para aprovechar la pausa veraniega con la Nintendo Switch 1 o 2 en mano. La portátil deja un catálogo de posibilidades gigantesco para ampliar el backlog por un precio irrisorio para completar la estantería digital con géneros de todo tipo.

La lluvia de juegos al 90% desde las versiones tiradas de algunos juegos de LEGO tras el éxito del último Batman a lanzamientos recientes que bajan hasta un 20% son opciones totalmente distantes que ofrecen alternativas muy interesantes. Este último es el caso de E-Football: Kick Off, la versión más ligada a lo que en su día era la Liga Master del PES con el sello internacional del Mundial para afianzar el refuerzo del juego de Konami con la mejora de los últimos meses.

Uno de los títulos más sorprendentes de la lista por colarse entre los más vendidos es uno de acción denominado Achilles: Legends Untold, que por menos de cuatro euros aprovecha el aval de La Odisea de Nolan para contar una historia a lo grande desde la pequeña pantalla.

Una de las opciones más interesantes para los amantes del basket que no estaban convencidos con el último 2K26 está en el 90% de descuento, sobre todo por la forma de reciclarse con respecto a los movimientos. En el 2K es bastante sencillo aprovechar las actualizaciones para establecer las plantillas nuevas tras el mercado de agentes libres y jugar así a un juego tirado de precio con todos los jugadores en sus nuevos equipos. Y no está mal eso de tener a LeBron en los Sixers desde el primer día.

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Digimon World, Need for Speed o Cuphead lideran esta lista que ofrece opciones muy diferentes tanto para el cooperativo como para el solitario con todo tipo de ofertas que están acompañadas de la fecha final de la rebaja.