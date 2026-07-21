Más grande, caótico y divertido: Heave Ho 2 vuelve a convertir la cooperación en un desastre maravilloso

La secuela de Heave Ho amplía la fórmula original con nuevos niveles, juego online y más variedad

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Hay una larga tradición de videojuegos que han hecho de las físicas de los objetos en pantalla, o de los problemas o dificultades que pueden plantear, una original mecánica para construir sus propuestas. Hace poco hemos visto ejemplos como cuando intentamos jugar con el movimiento independiente de las piernas del protagonista del genial Baby Steps o la gestión de la escalada cooperativa de PEAK. Otro ejemplo genial que nos cautivó ya hace siete años fue Heave Ho, el juego de Cartel Studio y Devolver Digital que nos proponía una locura de juego enfocado a al cooperativo, un party game de esos que consiguen convertir la frustración en carcajadas.

Heave Ho 2 recupera la esencia que convirtió al original en uno de los referentes del cooperativo de los últimos años y la expande con más contenido, nuevas mecánicas y la reclamada posibilidad de jugar tanto en local como online. Controlamos a unos peculiares personajes sin piernas que solo pueden desplazarse utilizando sus brazos para agarrarse al escenario, balancearse y colaborar con sus compañeros para superar cada nivel. El sistema de control continúa siendo extremadamente sencillo y, a la vez, realmente complejo. Y es que dominar la física del juego requiere coordinación, comunicación y, sobre todo, paciencia. O resignarse a caer al vacío una y otra vez entre risas.

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Más variedad sin perder la esencia

La gran novedad de Heave Ho 2 está en el diseño de sus niveles. Los ocho mundos introducen situaciones mucho más variadas que las del primer juego, alternando las clásicas fases de plataformas con puzles, vehículos, escenarios de gravedad cero o desafíos en los que transportar objetos sin perder el equilibrio. Esta mayor diversidad evita que la experiencia resulte repetitiva y consigue sorprendernos todo el rato con nuevos diseños, nuevas ideas y nuevas mecánicas.

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Además, cada nivel incluye objetivos opcionales que aumentan considerablemente la rejugabilidad y desbloquean recompensas cosméticas y herramientas que facilitan la cooperación. Aunque nos hemos enfrentado a algunas pruebas, sobre todo las centradas en mover objetos grandes, que resultan algo menos intuitivas y rompen parcialmente el excelente ritmo del conjunto, pero solo podemos agradecer que el estudio haya apostado por experimentar e inventar nuevas formas de diversión.

¡Dame la mano!

El auténtico protagonista vuelve a ser el trabajo en equipo. Coordinar los movimientos para formar 'cadenas humanas' (si es que podemos califgicar como humanos a estos seres cabezones con largos brazos), impulsar a un compañero hasta una plataforma o rescatar al jugador que ha quedado atrapado genera algunos de los momentos más divertidos del juego. La física responde a las mil maravillas, por lo que los errores casi siempre son responsabilidad de los propios jugadores, algo que hace que cada caída resulte tan cómica como justa.

La llegada del multijugador online supone una mejora muy importante respecto al original y amplía enormemente las posibilidades para disfrutar de la experiencia. También se han añadido ayudas dinámicas para los grupos que se quedan atascados demasiado tiempo, aunque en ocasiones estas intervenciones pueden parecer algo prematuras para quienes prefieren resolver los desafíos por sí mismos.

Un apartado audiovisual con mucha personalidad

Visualmente no encontramos una revolución técnica, pero tampoco era necesaria. Heave Ho 2 conserva su estética cartoon desenfadada, ahora acompañada de escenarios mucho más variados y coloridos que aportan personalidad a cada mundo. La banda sonora y los efectos de sonido continúan apostando por el humor absurdo, reforzando constantemente el tono desenfadado de la aventura. Aquí todo brilla.

Como complemento encontramos el modo Competición centrado en enfrentamientos competitivos. Aquí se trata de intentar conseguir cinco victorias en distintos minijuegos frenéticos, como carreras o retos de supervivencia en escenarios móviles, donde podemos sabotear a los rivales usando flatulencias para romper sus agarres o pistolas de juguete para lanzarlos al vacío. Aunque tiene su punto entretenido, su contenido resulta bastante más limitado que el de la campaña cooperativa y difícilmente logrará generar la cantidad de momentos épicos e hilarantes que las fiestas cooperativas entre amigos.

La versión de Nintendo Switch 2, la plataforma en la que lo hemos disfrutado nosotros, es compatible con GameShare, lo que permitirá que un jugador que tenga el juego lo comparta localmente o en línea con hasta 3 jugadores más, y también con CameraPlay, que permite a los jugadores insertar sus propias caras en los personajes, lo cual hace que se mucho más hilarante.

Conclusiones de Heave Ho 2

Heave Ho 2 entiende perfectamente qué hizo especial al original y construye su nueva propuesta sobre esa base sin perder su identidad. La mayor variedad de niveles, el juego online y los nuevos objetivos convierten esta secuela en una propuesta más completa y con mayor recorrido, aunque algunas ideas no terminen de funcionar y el modo competitivo se quede algo corto. Un excelente juego para disfrutar con amigos, repleto de situaciones imprevisibles, cooperación y ese caos tan característico que convierte cada error en una carcajada.

Lo mejor:

Gran variedad de niveles y desafíos cooperativos.

El multijugador online amplía enormemente sus posibilidades

Controles sencillos con una física divertida y consistente

Lo peor

Algunos desafíos, los menos, son poco intuitivos

Sigue siendo una experiencia exclusivamente multijugador