Dark Scrolls: un dungeon scroller cooperativo donde la pantalla puede comerte

Gustavo Maeso 19 MAR 2026 - 16:40h.

El estudio de Gato Roboto, Gunbrella y Demon Throttle vuelve junto a Devolver Digital con una propuesta frenética y retro

Enter the Gungeon llega a los móviles con cooperativo online y nuevo personaje

Compartir







Dark Scrolls es lo nuevo de Doinksoft, los creadores de Gato Roboto, un título que llegará a PC y Nintendo Switch bajo el sello de Devolver Digital, un título de acción de desplazamiento lateral, espíritu de dungeon crawler, progresión roguelite y una puesta en escena que bebe del caos arcade más descarado. Un cuidado juego pixelado con opción cooperativa donde el scroll lateral de la pantalla puede matarte.

La carta de presentación de Dark Scrolls presume de combates acelerados, enemigos por todas partes, trampas, decisiones precipitadas y builds capaces de convertir cada partida en un pequeño espectáculo de destrucción. En Steam, de hecho, se define como un plataformas de acción de ambientación fantástica que combina “el caos de los arcade de disparos” con la progresión de los roguelite. Nosotros hemos probado ya una versión preliminar y damos fe.

PUEDE INTERESARTE Possessor(s): un metroidvania demoníaco que no termina de poseernos

Un cóctel de géneros que no quiere jugar sobre seguro

Dark Scrolls mezcla el avance por mazmorras con el ritmo de un shmup y la lectura espacial de un plataformas 2D. El resultado es una experiencia construida alrededor del movimiento constante: esquivar, atacar, lanzar, cambiar de posición y sobrevivir mientras la pantalla se llena de amenazas.

Una de las mejores bazas del juego está en su elenco. El juego cuenta con personajes tan poco convencionales como un berserker o una rata saxofonista, una pista bastante transparente del tono que va a manejar Dark Scrolls: fantasía sí, pero pasada por un filtro gamberro, caricaturesco y muy consciente de su propio exceso. Esa personalidad también se refleja en la estética pixel art y en una dirección visual que abraza lo 2D, lo noventero y lo “old school”.

Entre partida y partida podremos conseguir mejoras y apilar combinaciones de habilidades hasta convertirnos en una amenaza capaz de limpiar la pantalla. O fracasar estrepitosamente, que también forma parte del trato. Y ahí está una de las promesas más atractivas del proyecto: que la progresión no sirva solo para hacernos más fuertes, sino para alimentar partidas cada vez más locas y menos previsibles. En el terreno roguelite, esa sensación de crecimiento acumulado suele marcar la diferencia entre una curiosidad pasajera y un juego con verdadero gancho. Y los combates con jefes son otro de sus pilares.

Cooperativo local y online para compartir el desastre

Otro punto importante: Dark Scrolls no se limitará al juego en solitario. El juego cuenta con modos para un jugador, cooperativo online, cooperativo a pantalla compartida y compatibilidad con Remote Play Together. Afrontar la aventura con un amigo, tanto en local como en línea, es una decisión que amplía mucho su potencial.

Acumula monedas para gastarlas en la tienda de Bruce & Goose y tómate un respiro del caos para hacerte con nuevas ventajas, ataques devastadores y aliados disponibles a través de la invocación. Combínalos bien y desatarás una destrucción digna de los grandes salones arcade de antaño.

Doinksoft vuelve a su zona favorita

Conviene no perder de vista quién firma el proyecto. Doinksoft ya se ha ganado un nombre en la escena indie con trabajos como Gato Roboto, Gunbrella y Demon Throttle, todos ellos publicados por Devolver Digital. En especial, Gunbrella dejó ver la habilidad del estudio para construir acción lateral con movilidad muy marcada y una fuerte personalidad estética, algo que parece prolongarse ahora en un formato más coral, más rejugable y claramente más caótico.

"Cada vez que busco 'roguelike' no encuentro lo que busco", confiesa en una nota promocional Cullen Dwyer, de Doinksoft. "Me sale un juego de póker, un pachinko, una emotiva historia sobre un dios griego o un juego de cartas de Yu-Gi-Oh. ¿En qué se parecen eso a un dungeon crawler por turnos de los años 80, aquellos en cuadrícula, que podías jugar en la línea de comandos con los atajos de vim? ¿Que tienen un componente de “aleatoriedad”? Patético. Y aquí estoy yo, siendo parte del problema. Con lo fácil que sería llamarlo Metroidvania también".

A día de hoy, Dark Scrolls figura como “próximamente” en Steam. Sabemos que llegará a PC y Nintendo Switch en algún momento de este año, que contará con cooperativo local y online, y que ya puede añadirse a la lista de deseados en la plataforma de Valve.