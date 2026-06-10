La previsión con la posible fecha de la Brawl Talk de junio con un interrogante

Juan Pérez 10 JUN 2026 - 12:57h.

Con las puertas entreabiertas por el evento de Adidas

Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Damian, Starr Nova y Bolt

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Las consecuencias de la reciente actualización de la Fórmula Brawl con la simpática carrera de canicas protagonizada por los brawlers expone el calendario de las próximas semanas de Brawl Stars. El interrogante para conocer el futuro del juego en las próximas temporadas pasa por descubrir el enigma detrás de las fechas, un puzle que guarda piezas en las próximas semanas de Bolt, un posible evento comunitario y el Adidas Cup.

La aparición de Bolt el próximo jueves 11 de junio con su reciente anuncio durante el estreno de Fórmula Brawl cambia por completo los planes de las previsiones para acertar la fecha de la Brawl Talk. Hasta ahora la lógica apuntaba a finales de mes o incluso la primera semana de julio, pero la realidad ahora es otra totalmente diferente. El choque de fechas deja el 20 de junio como el día más claro para la inyección de contenido, y la razón es fácil.

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La búsqueda de fechas apuntaba al próximo mes para cuadrar con el inicio del próximo pase a partir del 2 de junio, pero la presencia de Bolt antes de tiempo desvela una activación previa por todo lo que lleva. Esa es la razón principal para darle espacio no sólo a Fórmula Brawl, sino también al evento exclusivo con Adidas dentro del juego, y todo cuadra. El 18 de junio arranca la Adidas Cup pero no hay una previsión clara de cuáles pueden ser las fechas, por lo que dos días antes la Brawl Talk puede servir como impulso.

Esa es la decisión para sostener que la Brawl Talk va a ser el 20 de junio y los dos próximos días estarían enfocados en la actualización de cara al 23 o 24 de junio con una previa repleta de contenido en manos de los streamers y referentes de la comunidad. Es cierto que se ha deslizado la posibilidad de incluir en todo ese bloque un posible evento comunitario, pero no es algo que descuadre la más que posible Brawl Talk del 20 de junio, de hecho encaja con ella o incluso con la update.

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Esto no encaja todavía con la promesa de Frank Keienburg de introducir las actualizaciones mensuales, para las cuales habrá que esperar algo más hasta cuadrar con el equipo de desarrollo. De hecho la previa del verano no parece el mejor momento para unificar cuadros y vacaciones de todos los referentes del equipo de Supercell, por lo que lo lógico es tener ese espacio a partir del mes de octubre como muy temprano.

La única opción para acertar la fecha definitivamente de la Brawl Talk es descubrir cuánto va a durar el evento de la Adidas Cup, porque si se prolonga mucho en el tiempo quizás el extra de contenido llegue el 27. Pero por ahora todas las previsiones apuntan al 20 como la fecha adecuada para conocer cuáles serán las próximas temáticas, temporadas y los brawlers preparados para salir a la batalla en la arena de Brawl Stars de cara a los próximos meses.