Juan Pérez 09 JUN 2026 - 11:32h.

La confirmación indirecta también plantea la próxima Brawl Talk

Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Damian, Starr Nova y Bolt

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El evento de la Fórmula Brawl anticipa una de las novedades más sonadas de las próximas semanas con el adelantamiento inesperado de Bolt en la hoja de ruta de Brawl Stars. El brawler épico previsto para el 19 de junio toma el mejor atajo posible para dinamitar la temporada con un acceso anticipado previsto para esta semana, una forma de acentuar no sólo el contenido del evento actual sino de todo lo que llega desde su llegada.

El mapa de posibilidades de Brawl Stars a partir del evento de las carreras de canicas es sólo la primera puesta en escena para volcarlo todo hacia el fútbol, o al menos esa sensación deja la nueva fecha de Bolt. El nuevo brawler estará en el juego desde el 11 de junio en su primera ventana, y lo hace antes de tiempo porque lo normal era tenerlo una semana más tarde, pero hay razones de peso para entender su llegada.

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La previsión de la Copa Mundial de la FIFA y el enlace con Adidas parece la razón principal para llegar a la nueva fecha de Bolt antes de lo previsto, y todo por la conexión directa con Brawl Stars. La Adidas Cup es un evento exclusivo que llega a Brawl Stars el 18 de junio con una larga lista de propuestas tanto para entregar skins al plantel de personajes como para ampliar las posibilidades jugables de Balón Brawl con más variables.

En principio el colocar en esa fecha la Adidas Cup dejaría poco espacio para acumular el hype de Bolt, lo que podría bajar sus expectativas, por lo que el equipo de desarrollo ha decidido colocarlo antes. Además el enfoque en sí del propio brawler épico es el de una pelota que rueda y hace más daño con el choque conforme tiene más velocidad, por lo que la vinculación con el Mundial de fútbol es bastante clara. Y curiosamente Bolt va a salir el 11 de junio, el mismo día que comienza el torneo internacional con sede en Canadá, México y Estados Unidos.

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Ahora sólo falta ver si Bolt llega con un evento bajo el brazo para darle algo más de valor a su presencia independientemente de las aperturas o de la compra de su pack en acceso anticipado. Sobre todo porque nadie sabe cómo va a entrar en el meta con un pack de habilidades tan diferentes a las habituales en Brawl Stars, por sus capacidades, por su uso y por su movilidad.

La proyección de su lanzamiento el 11 de junio supone entonces una confirmación casi total de manera indirecta de la Brawl Talk para el 20 de junio. Hay opciones de tenerla el 27, pero todos los caminos apuntan a la próxima semana para volcar el nuevo bloque de contenido tras una temporada que necesita una revisión profunda en estas semanas para tener el impulso final. Si el evento de adidas funciona, Bolt llega con alguna sorpresa bajo el brazo en forma de reto y además es divertido de jugar, se puede amplificar el mensaje para sostener el juego hasta la Brawl Talk.