Juan Pérez 09 JUN 2026 - 10:11h.

Un vuelco a la actualidad con más de dos horas y media de eventos por delante

Clair Obscur: Expedition 33, una nueva religión para el olimpo de los RPG's

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Las expectativas del Nintendo Direct de este martes 9 de junio junto al Threehouse colocan dos eventos con un total de dos dos horas y media de duración con mucho contenido previsto repleto de filtraciones. El peso de la rumorología junto al de la lógica exponen las predicciones para adivinar qué puede pasar, pero hay algunos leaks de última hora que amplían las posibilidades de tener un cierre del 'No E3' por todo lo alto.

Las migas que Natethehate deja desde hace meses sobre el futuro de Nintendo Switch 2 reciben un impulso especial a sólo unas horas del evento que cierra una semana y media repleta de novedades. Aunque no todas son confirmaciones del insider, sí hay una clara hoja de ruta que finalmente dejan fuera a Mario 3D, Mario Maker 3 o el DLC de Mario Kart World, pero hay otras tantas vinculaciones bastante esperadas.

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La arquitectura del Nintendo Direct presenta según sus leaks una carga importante alrededor del remake de Ocarina of Time así como con The Duskbloods, el exclusivo de FromSoftware para Switch 2. Desde ahí hay muchos movimientos obvios de la compañía como la fecha de Fire Emblem: Fortune's Weave, pero también hay tres nombres que no aparecen desde hace muchísimo tiempo y ahora están en primer plano.

Expedition 33

Uno de los nombres más sorprendentes de las últimas horas es el último GOTY, y es que Clair Obscur: Expedition 33 no tiene soporte a día de hoy en Nintendo Switch 2. Con la nueva consola las posibilidades de presentar la trama protagonizada por Maelle suben considerablemente, más aún si el insider más conocido del entorno le da el visto bueno a la aparición del juego. Natethehate coloca el juego francés como una de las posibles presentaciones.

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Es cierto que desde el mes de enero lo está mencionando, pero es ahora cuando lo ha colocado de nuevo encima de la mesa como uno de los focos centrales de un Direct y un Threehouse repleto de contenido.

Genshin Impact

El segundo juego filtrado es Genshin Impact, y no tiene nada que ver con las suposiciones. Un movimiento que parece adelantado al Direct refleja la opción de incorporar la Nintendo Switch al administrador de cuentas del juego. Es la típica maniobra de datos que refleja la necesidad de vincularse a la cuenta de HoYoverse desde Switch para empezar a jugar una partida en la consola.

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No es nada oficial y podría significar un movimiento futuro, pero es raro que aparezca justo a unas horas del Direct. La única duda es si el port puede llegar también a Switch 1 o tiene una exigencia más alta para funcionar sólo en Nintendo Switch 2.

Undertale y Deltarune

La pista para perseguir el futuro de Undertale después de tantos años está no sólo en el timing de la franquicia para aparecer, sino en las pistas del mercado. Casualmente el juego acaba de recibir un descuento masivo de un 75% en Steam hasta dejarlo en 2,49 euros, lo que alimenta las posibilidades de llegar al Nintendo Direct. Y no es una locura, es un movimiento que han ejecutado entre otras Capcom con toda la saga en los últimos días antes de dar el volantazo con la presentación de Code Veronica.

Es cierto que lleva meses en una montaña rusa de precios, lo que lo coloca en el centro de la diana junto a Deltarune, otro de los juegos que espera novedades de cara al quinto episodio y sigue el mismo modelo de descuentos desde la perspectiva indie.