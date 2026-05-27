Juan Pérez 27 MAY 2026 - 08:45h.

El Día de los Muertos tiene su presencia en el tercer regalo

007 First Light publica sus requisitos mínimos y recomendados para PC

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La escala de oportunidades para arrancar la experiencia de 007 First Light, un juegazo de sobresaliente, con un armario más amplio de lo habitual pasa por los drops de Twitch en los primeros días de lo nuevo de IO Interactive. Los atuendos para vestir al nuevo James Bond ofrecen tres alternativas sólo por seguir ciertos requisitos en el visionado de determinados creadores de contenido con un par de reglas a seguir y múltiples recompensas.

El outfit del agente 007 forma parte de la idiosincrasia del personaje en según qué misiones, y parte de esa elección pasa en este caso a manos del jugador gracias a la gratuidad. El lanzamiento de 007 First Light en este 27 de mayo tiene un acompañamiento ideal en las retransmisiones de los creadores de contenido con la entrega de tres trajes especiales para componer un outfit más concreto en determinadas ocasiones.

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El único requisito es seguir las directrices para perseguir los tres premios: un esmoquin morado, un outfit casual denominado 'La línea silenciosa' y un traje a la mexicana del Día de los Muertos denominado 'Muerte Resplandeciente'. La misión pasa por tres desbloqueos continuados que pasan primero por vincular las cuentas de IO Interactive y Twitch para después conseguir todas las recompensas.

Esmoquin Morado: una hora de visionado en Twitch.

Línea Silenciosa: dos horas de visionado en Twitch.

Muerte Resplandeciente: ve a un creador de IOI en Twitch.

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El tercero de los requisitos puede ser el más complejo de todos porque hay que dar con alguien, no cualquiera, que tenga el título de creador de IOI, pero la realidad es que es fácil dar con ellos. Con hacer una búsqueda rápida en redes sociales y elegir a alguien con el hashtag #IOICreator, se puede llegar a cualquiera de ellos. Entre los hispanohablantes está SrSerpiente, mientras que angloparlantes están AbbyCakes, Nezba y Ashmonster entre otros.

Es fundamental vincular las cuentas antes de ver las retransmisiones para llegar a los premios, porque así será más fácil reclamarlos al iniciar sesión en el juego. Por si hay algún problema de conexión o de servidores, First Light tiene un canal abierto para responder a todo ello, aunque son bastante activos en redes sociales para aclarar las dudas.

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En la experiencia de 007 First Light hay múltiples oportunidades para vestir como prefieras una vez avanza la aventura, por lo que este es un gancho perfecto y a la vez una oportunidad para mejorar el juego base antes de empezar a jugar. Aún así es fundamental comprobar después de la primera hora que avanza la línea hacia las recompensas para entender así que todo está bien activado.

Y si alguien quiere evitar los spoilers oficiales del juego antes de entrar por primera vez en la aventura, es tan fácil como dejar en segundo plano la ventana de Twitch. Un paso habitual para los más dados a convertir unas cuantas horas de visionado en recompensas automáticas para juegos de todo tipo como propone IO Interactive en este caso con el nuevo James Bond.