Las dos skins gratuitas en First Light 007 a desbloquear para los fans de Hitman

Juan Pérez 22 MAY 2026 - 15:27h.

El outfit del nuevo James Bond de sólo 26 años en su nuevo origen

Lana Del Rey pone voz al tema principal de James Bond en 007 First Light

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La vorágine de novedades alrededor de 007 First Light entre requisitos y jugabilidad explota con el paso de los días de cara al lanzamiento del 27 de mayo para impulsar un nuevo reinicio envuelto en la acción y la aventura. Con una amalgama de guiños a toda la saga James Bond de los detalles descubiertos hasta la fecha, el propio desarrollo de IO Interactive impulsa unos cuantos más para enlazar su historia a la de Hitman para conseguir algunas skins extras.

La atracción de todo lo descubierto hasta la fecha del joven 007 en First Light coloca a un joven de sólo 26 años con el perfil de un piloto naval que es capaz de todo en el momento en el que lo recluta el MI6. La licencia para matar está a su alcance en una búsqueda que encaja con un modelo alternativo a lo vivido dentro del estudio tras Hitman, pero ese espacio no se deja de lado ni en alguna de sus mecánicas ni en el aspecto visual del personaje.

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Esa alianza interna independiente a la trama genera que los dos juegos partan de la misma raíz, por lo que hay recompensas cruzadas que parten de tener en la biblioteca el Hitman World of Assassination. Para conseguir el traje 'Casino Suit' hay que entrar el juego de Hitman y jugar la misión para enfrentarse mano a mano contra Le Chiffre, y no hay que hacer nada más que activar la misión. De hecho es una acción especialmente sencilla porque esta aparece de manera gratuita hasta el 25 de mayo, por lo que reclamar la recompensa forma parte de un extra para ampliar el armario en First Light.

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Al mismo tiempo la compra de 007 First Light también tiene premio para Hitman porque simplemente por obtener el nuevo juego de James Bond hay un extra. En este caso basta con el gasto para llegar a la skin después de vincular la copia a la misma cuenta de IO Interactive.

El segundo premio es mucho más fácil de obtener, un nuevo traje que se activa automáticamente simplemente por tener Hitman World of Assasination. Es una ampliación del formato anterior con un movimiento mucho más sencillo, algo automático para los que ya tienen el título de acción pero a la vez una manera de introducir a los newbies y seguidores de James Bond en la saga de Hitman. Y es bastante accesible, porque el verdadero atractivo de este movimiento es que actualmente World of Assasination tiene un descuento del 80% por ejemplo en Steam y se queda a 5,99 euros.

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Ese gancho es uno de los más sonados para el juego más allá de lo que significa comprar la Edición Deluxe, que incorpora cuatro outfits exclusivos con la compra completa, así como un pack alternativo de armas y gadgets. Un plus para entrar con todos los accesorios preparados entre la acción, el sigilo y las sonadas cinemáticas para un juego que como poco promete unas 20 horas en su trama principal sin entrar en todas las opciones secundarias.