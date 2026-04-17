Lana Del Rey pone voz al tema principal de James Bond en 007 First Light

Gustavo Maeso 17 ABR 2026 - 15:45h.

El tema principal del videojuego de James Bond ya está disponible y se presentará en directo el 17 de abril

007 First Light publica sus requisitos mínimos y recomendados para PC

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Una nueva canción para el universo de James Bond es todo un acontecimiento y ya conocemos el nuevo tema asociado al agente al servicio de su majestad, aunque no sea de una paelícula, sino de un videojuego. IO Interactive ha desvelado uno de los grandes reclamos de 007 First Light: su tema principal está interpretado por Lana Del Rey y compuesto junto al histórico David Arnold.

La canción, 'First Light', ya está disponible en todas las plataformas de streaming, permitiendo a los fans sumergirse desde ahora en la atmósfera de este nuevo título. Además, se ha anunciado la presentación oficial de la secuencia de créditos iniciales, que se emitirá el 17 de abril a las 21:00 CEST a través de Twitch, YouTube, TikTok, Steam y X.

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Un tema que redefine el sonido de James Bond

Nos encontramos ante una colaboración que une dos sensibilidades artísticas muy distintas pero profundamente compatibles. Por un lado, Lana Del Rey, una de las cantautoras más influyentes de su generación, reconocida por su estilo evocador y cinematográfico. Por otro, David Arnold, compositor clave en la historia reciente de James Bond, cuya vuelta a la franquicia supone un guiño directo a la esencia clásica del personaje.

El resultado, según sus creadores, logra capturar la esencia del agente británico mientras introduce una identidad fresca y contemporánea. En palabras de Hakan Abrak, CEO de IO Interactive, la unión de ambos talentos “transmite al instante la esencia de Bond” y eleva el proyecto a un nuevo nivel. No es una afirmación menor: la música ha sido históricamente uno de los pilares fundamentales de la saga, tanto en cine como ahora en videojuegos.

El legado musical de Bond

Si algo ha definido a James Bond a lo largo de las décadas es su capacidad para reinventarse sin perder su identidad. Y en esa ecuación, las canciones principales han jugado un papel esencial. Desde clásicos inolvidables hasta reinterpretaciones modernas, cada tema ha servido como carta de presentación del universo narrativo de cada entrega.

David Arnold lo resume con claridad: la música de Bond debe intrigar, emocionar y sumergir al espectador (en este caso, al jugador) en el mundo que está a punto de descubrir. Con 007 First Light, esta premisa se mantiene intacta, pero adaptada a una experiencia interactiva donde la inmersión es aún más profunda.

Un James Bond más joven y una historia original

Otro de los aspectos más destacados de 007 First Light es su enfoque narrativo. Lejos de adaptar historias conocidas, el videojuego apuesta por una reinterpretación completa de los orígenes de James Bond. Nos situamos ante un agente de tan solo 26 años, en los primeros compases de su carrera en el espionaje.

Este planteamiento abre la puerta a explorar nuevas facetas del personaje, tanto a nivel narrativo como jugable. Desde IO Interactive, expertos en mecánicas de sigilo y narrativa emergente, se percibe una clara intención de redefinir el género dentro del universo Bond.