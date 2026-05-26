Juan Pérez 26 MAY 2026 - 10:36h.

La entrada más veloz pasa por PS5

007 First Light publica sus requisitos mínimos y recomendados para PC

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La acumulación de hype ante un juego tan imponente como la presentación de un nuevo James Bond con lo que significa para la saga genera tiras y aflojas con la comunidad. La ausencia de precarga de 007 First Light tanto en Xbox como en Steam ha levantado una pequeña polvareda así como la ‘desaparición’ de la denominación Deluxe en una cuenta atrás planteada para las próximas horas.

Las aspiraciones de 007 First Light para atravesar la escena como uno de los grandes juegos de 2026 levanta tantos ánimos como dudas cuando hay alguna pieza disonante en el pentagrama. La ralentización a la hora de preparar el contenido para jugar directamente a ser el joven James Bond en las primeras horas de lanzamiento tiene un pequeño freno para los jugadores de Xbox y Steam entre las múltiples skins dispuestas como recompensas adicionales.

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Tal y como ha afirmado Arti, uno de los desarrolladores de IO Interactive, la única plataforma official con precarga es PlayStation 5, por lo cual han pedido perdón por no hacer una comunicación concise al respecto. La razón parece bastante clara, evitar los problemas de filtraciones de la última semana con el caso de Forza Horizon para así controlar los adelantos.

Ese problema tiene una ramificación mayor, y es que los jugadores de Steam no les aparece las especificaciones de tener la version Deluxe. IO Interactive ha confirmado que eso se soluciona en cuanto el juego active su lanzamiento definitivo, por lo que no hay que tocar ningún ajuste para tener los cambios ajustados…simplemente toca esperar.

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El control de daños es mínimo dentro de que en una industria tan incontrolable dentro del terreno físico como lo son las copias de los videojuegos, siempre hay filtraciones. Tanto es así que los propios desarrolladores han lanzado un video de 13 minutos para mostrar cómo se ven los primeros instantes del juego, aunque ni mucho menos se han quedado ahí.

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El gancho cinematográfico de la narrativa y el planteamiento está presente en cada uno de los virales de las cuentas oficiales, y es una demostración de poder al tiempo que intenta alimentar a los indecisos. Porque First Light tiene una propuesta ideal tanto para agregar a un colega a la saga como para atrapar al que lleva años envuelto en las novelas y en las películas durante las últimas décadas, sea cual sea su Bond preferido.

Entre promesas de drops de Twitch con regalos para las próximas horas y skins gratuitas, la base para crecer es tomar al seguidor para promover el juego lo máximo posible. Tan lejos ha llegado la explosión de las sorpresas que desde IO Interactive han decidido alimentar una de ellas, la aparición del famoso cómico Khaby Lame, que forma parte de los easter eggs de la trama. Es un movimiento claro de marketing el hecho de involucrarlo en la promoción antes del lanzamiento del título, por lo que supone un impacto total con más de cuatro millones de visualizaciones sólo en X de cara a ampliar las miras.

Una invitación a llevar el juego a un perfil más casual para entrar en la historia del renovado 007 con los límites puestos en este jueves 27 de mayo con el lanzamiento definitivo.