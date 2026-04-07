Resident Evil, Resident Evil 2, y Resident Evil 3: Nemesis ya están disponibles en Steam

Gustavo Maeso 07 ABR 2026 - 12:50h.

La trilogía original de Resident Evil llega a Steam junto con el RPG clásico Breath of Fire IV

Capcom lanza un espectacular corto live‑action de Resident Evil Requiem

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Los fans de la saga Resident Evil no cuentan más que alegrías en los últimos tiempos. Y es que, además de haber tenido tiempo de sobre para jugar y rejugar varias veces a Resident Evil Requiem, o revisitar un título como Resident Evil 7 gracias a su llegada a Game Pass. Y ahora pueden volver a jugar en PC a los tres primeros juegos clásicos de la saga zombi de Capcom gracias a su llegada a Steam.

Los tres grandes clásicos del survival horror (Resident Evil, Resident Evil 2 y Resident Evil 3: Nemesis) se estrenan en Steam, y lo hacen nacompañados de otro clásico RPG de Capcom: Breath of Fire IV. Los cuatro títulos tendrán un descuento limitado del 50% válido hasta el miércoles 15 de abril a las 19:00 de latarde (hora peninsular española). Esto hace que puedas hacerte con cada uno de los juegos por 4,99 euros. El momento ideal para que formen parte de tu biblioteca de juegos de Steam.

Estos estrenos se unen a las rebajas de primavera de Capcom en Steam que incluyen descuentos en muchso de sus títulos en la plataforma para PC. Por ejemplo, también puedes hacerte con el remake de 2020 de Resident Evil 3 por 3,99 euros o con el remake de Resident Evil 4 por 15,99 euros.

La trilogía original y un aclamado RPG

Lanzado originalmente en 1996, el aclamado Resident Evil fue el precursor de una franquicia que ha vendido más de 183 millones de unidades. A lo largo de las tres primeras entregas de la serie, podrás jugar con personajes tan icónicos como Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Jill Valentine y Claire Redfield mientras resuelves puzles, desactivas trampas, descubres misterios y te enfrentas a criaturas y enemigos poderosos como Nemesis, Mr. X, los legendarios lickers y más.

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Además, para los fans de los juegos de aventuras RPG, Breath of Fire IV, la cuarta entrega de la serie clásica sigue las aventuras de Ryu mientras se une a otros guerreros para detener a un emperador inmortal y salvar el mundo.

Las versiones de Steam de cada juego conservan las experiencias originales e incluyen mejoras compatibles con los sistemas operativos y mandos actuales.