Fortnite se carga tres modos de juego, dos en abril y uno en octubre

Juan Pérez 24 MAR 2026 - 18:09h.

En plena guerra de la subida de precios y tras despedir a 1.000 empleados

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El cetro de Fortnite con el nuevo estándar económico empieza a perder algo de poder tras la confirmación de los 1.000 empleados despedidos por Epic Games debido al gasto ingente de la compañía en el juego con la respectiva bajada de jugadores. Ese motivo supone un efecto dominó con repercusión directa en la jugabilidad, porque entre abril y octubre van a desaparecer tres modos de juego: Rocket Racing, Ballistic y Festival Battle Stage.

Fortnite, encerrado en un bucle de críticas por la subida de paVos, a día de hoy gasta mucho más de lo que ingresa y activa un plan de recortes necesario para invocar la viabilidad económica después de una época fulgurante con millones de jugadores conectados diariamente. Con la promesa de tener un as bajo la manga con nuevos planes a partir de finales de 2026, la defensa oficial es una promesa en la evolución de Unreal Engine 5 y UEFN a Unreal Engine 6...y una bajada de nivel obligada.

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Mil trabajadores menos supone un descenso forzado de contenido que empieza en el mes de abril con la eliminación de Ballistic y Festival Battle Stage. El 16 de abril concretamente es la fecha elegida para dejar a un lado las dos variantes, porque Ballistic nunca llegó a enganchar con ese modo de juego centrado en el cuerpo a cuerpo, saltos propulsados y las eliminaciones rápidas. El Festival Battle Stage también pasa a mejor vida, una variante competitiva del modo Fortnite Festival donde muchos jugadores competían intentando interpretar la misma canción.

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Aún así la mayor pérdida es Rocket Racing planteada para algún punto en el mes de octubre, porque seguro tenía muchos más jugadores pero el desarrollo en el día a día seguro que era más costoso. Esta simulación de carreras arcade era una colaboración inicial con Rocket League pero con coches personalizados con los propulsores de cohetes, la clave de la estrategia en todos los casos junto al derrape.

Adelantar que la mejor época de Fortnite ha pasado es una obviedad, pero a sabiendas de la facilidad para la reinvención del Battle Royale en cada una de sus vertientes es un riesgo. Primero porque las colaboraciones son el santo y seña del juego hoy día, pero necesitan un impulso en la jugabilidad para darle un volantazo a una situación que está lejos de su prime.

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Además la última temporada ha supuesto un vuelco en gran parte de la comunidad por la ostentosa subida de precios con la eliminación de muchas ventajas gratuitas para los jugadores. Además el impacto del reembolso es una técnica para atraer más compras, y son múltiples los creadores de contenido que luchando contra su propio beneficio han orquestado un mensaje para no comprar nada en esta temporada y así mandar un terremoto a los desarrolladores.

La retención de los jugadores y la economía de estos es la base del juego para subsistir tras una época donde Fortnite alcanzó los 44 millones de jugadores en su pico en noviembre de 2023. Ahora esa cifra es imposible de imaginar en comparación a los poco más de 1,2 millones del último informe a principios de 2026, una muestra del cambio de una era que todavía puede transformarse.