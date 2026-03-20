Vampire Crawlers apuesta por el mes de abril junto a Pragmata y Saros

Juan Pérez 20 MAR 2026 - 09:19h.

Sale a un precio ínfimo y está incluido en el Game Pass

Slay the Spire 2: los 6 consejos fundamentales para perfeccionar el juego

Compartir







El combate por turnos en primera persona es la última acepción posible para imaginar la recreación del universo de Vampire Survivors en un spin-off...pero esa es la propuesta de Vampire Crawlers. Tras una exitosa demo y unas cifras envidiables en Steam con más de 420.000 adeptos, este juego que cruza el dungeon crawlers con el uso de cartas quiere abrir la misma puerta que Slay the Spire 2 o Mewgenics.

El abrazo de los indies al mainstream en los últimos tiempos tiene en el turn-bassed battle el denominador común. Las cifras ventas y beneficios de los dos juegos mencionados sólo son la cima de la montaña. En este caso la alineación con la idea de Slay the Spire es mucho mayor porque la dinámica del combate de Vampire Crawlers con el uso de las cartas y de la energía es diferente, pero el concepto parte de la misma premisa: enemigos, turnos, cartas y destrozar oleadas.

PUEDE INTERESARTE Slay the Spire 2 no duda en usar el Paint sin perder el brillo del éxito

La última hora de Vampire Crawlers es la confirmación de su fecha de lanzamiento el 21 de abril, una cuenta atrás de sólo un mes con tanto riesgo como expectativas. Poncle activa la fecha de manera sorprendente porque encaja en fechas donde aparecen los dos grandes juegos del próximo mes: Pragmata y Saros. El título de Capcom sale el 17 de abril mientras que el exclusivo de PlayStation llega tres días después, el 20 de abril. Por eso la colocación de este Vampire Crawlers es sintomática, porque quiere tomar un escenario diferente dentro de la vertiente indie.

Lo hace sin riesgos porque está a un precio muy bajo de 9,99 euros, está en el Game Pass de salida y además propone algo diferente que puede significar un soplo de aire fresco a los que quieran más tras Slay The Spire 2 y Mewgenics.

PUEDE INTERESARTE El combo más roto de Slay the Spire 2, una cadena de daño infinita

El punto diferencial de Vampire Crawlers es el combo de energías en el uso de las cartas, porque el juego premia con un multiplicador si se utilizan en un orden ascendente con respecto al maná. Si primero juegas la de 0 maná, luego la de 1 y al final la de 2, se hace una bola de nieve que multiplica el efecto de la siguiente carta, un giro simpático que genera una pensada diferente a la habitual en este tipo de juegos más enfocados en la paciencia estratégica.

PUEDE INTERESARTE La necesidad de un Final Fantasy Tactics a sabiendas de los rumores

Aún así la propuesta de Vampire Crawlers es el denominado Turboturn, un juego sin la pausa táctica de otros que pasa por el mismo punto de estrés que Vampire Survivors. Machacar botones con cierto sentido para matar vampiros, pero también para desbloquear evoluciones de cartas, personajes o gemas de entre todas las misiones presentes en el gameplay.

SI el mimo en Vampire Crawlers es mínimamente parecido al de Vampire Survivors en cuanto a contenido, hay juego para perderse en un pozo de horas sin fondo primero en todas las plataformas, y en algún punto de 2026 también en móviles. Y por supuesto el aspecto visual junto a los objetos y los combos recuerda a todo lo que se ha construido en el universo, por lo que es perfecto para un fan de la saga.