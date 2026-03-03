Juan Pérez 03 MAR 2026 - 16:11h.

Las recomendaciones básicas para afrontar las horas iniciales

Absolum, un roguelike inagotable del que otros deben aprender

La nostalgia de aquel Scott Pilgrim de hace 25 años choca cualquiera que ahora vuelva a los mandos para continuar la historia con otro beat'em up, y aún así hay mucho que rescatar. Scott Pilgrim EX respeta no sólo el original sino que introduce la ley del EX como parte inevitable de la trama para incluir a un grupo de personajes muy singulares en la acción, y para gente con experiencia la recomendación básica es aumentar la dificultad y subrayar estas cinco recomendaciones.

El desplazamiento vertical es un must

La primera reacción natural es el manejo del personaje, y con las restricciones del movimiento cruzado, la mejor opción es aprovechar el bloqueo y ejecutar el desplazamiento vertical. Sólo hay que utilizar el gatillo de bloqueo y pulsar el botón de salto hacia abajo o hacia arriba para cambiar de línea y así evitar ataques. El bloqueo es bastante bueno, pero hay algunos rivales que están cubiertos todo el rato y la mejor manera de golpearlos es el contraataque.

Por eso la estrategia perfecta es saltar para evitar un golpe del enemigo, cambiar de línea y volver al puesto anterior para pillarlo fuera de posición, y ejecutar el ataque más poderoso posible según el prota elegido. Otro de los consejos básicos que parte del movimiento es apoyarse con saltos en las paredes para tomar impulso y redirigirse a un lugar lejano, porque los saltos son tan estrambóticos como imposibles.

Explota al máximo el uso de los objetos

Salir airoso del ejército de enemigos en Scott Pilgrim EX es una de las mayores satisfacciones del juego, y la solución muchas veces está en el uso de los objetos. El daño en área de una palanca, las bolas de fuego a distancia de algunas varas mágicas o el daño en lanzamiento de muchas de ellas son soluciones perfectas, y todas diferentes en el gameplay.

De hecho es mucho más fácil romper determinados objetos del mapa con el daño del ataque de los objetos, algo que es fundamental para conseguir más monedas o corazones de manera puntual.

Roxie es nuestra guía

Es algo muy, muy personal, pero después de testear al máximo a todos los personajes, Roxie está en el tier más alto. A pesar de que el primer impulso es quemar el juego con Scott y Ramona, el repaso del resto de acompañantes deja muy buenas sensaciones en la que era la cuarta ex-novia malvada de Ramona, sobre todo porque lo tiene todo para ejecutar combos imposibles.

La limpieza de oleadas con la espada le aporta un rango muy bueno pera un personaje a melee, y eso favorece además la velocidad del personaje en cuanto a los combos. Por no hablar de los movimientos de ataque aéreos, de los mejores y más eficientes del juego. Es verdad que su 'ulti' no es tan poderosa, pero es lo menos relevante a sabiendas de que tiene uns et de habilidades muy completo.

Pide ayuda

El botón más sencillo del juego, el gatillo izquierdo, es uno de los más fáciles de olvidar al menos en mi experiencia por todas las facilidades y combos que ofrece el juego. Aún así es uno de los más necesarios en apuros porque, dentro de las posibilidades para elegir un acompañante que aparece para limpiar la pantalla, es tan fácil como pulsar un botón y respirar medio segundo hasta que aparezcan diez robots más en busca de pelea.

Encuentra los 'Cinco Centavos'

La economía de Scott Pilgrim EX no es especialmente compleja pero si la decisión inicial parte de jugar en difícil (mi caso para hacerlo todo algo más duro), es necesario tirar de este objeto. Cinco Centavos es uno de los primeros objetos que puedes comprar y equipar, y ayuda porque el valor de las monedas aumenta en cinco centavos, algo necesario que te puede salvar en múltiples ocasiones. Y muy importante, repasa la zona completa tras derrotar a un boss por si hay monedas doradas en alguna esquina, es normal olvidarlas.